Nokia G42 5G'nin tasarımı, özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı

Sızıntıya göre akıllı telefon 1612 x 700 piksel çözünürlüğe sahip 6.56 inç LCD ekran taşıyor. Croning Gorilla Glass 3 ile korunan panelin damla çentikli bir tasarımı benimsediğini belirtelim. Renk seçenekleri ise lavanta moru ve meteor grisi olarak öne çıkıyor.
Fiyat etiketi de belli oldu
HMD Global'in yeni telefonu 50 megapiksel ana sensör, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü arka kamera sistemiyle karşımıza çıkacak. Cihazın ön tarafında ise 8 megapiksellik bir selfie kamerası görev yapacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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