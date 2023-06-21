Tam Boyutta Gör Finlandiyalı HMD Global yakında yeni bir G serisi akıllı telefon çıkaracak. Nokia G42 5G isimli cihaz Danimarkalı bir e-ticaret sitesi tarafından listelendi. Bu sayede görüntüleri, fiyatı ve daha önce netleşmemiş bazı özellikleri ortaya çıktı.

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Sızıntıya göre akıllı telefon 1612 x 700 piksel çözünürlüğe sahip 6.56 inç LCD ekran taşıyor. Croning Gorilla Glass 3 ile korunan panelin damla çentikli bir tasarımı benimsediğini belirtelim. Renk seçenekleri ise lavanta moru ve meteor grisi olarak öne çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Nokia G42 5G gücünü Snapdragon 480+ yonga setinden alacak. Bu platforma 4/6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı eşlik edecek. Ayrıca microSD yuvası, yan tarafa entegre edilmiş parmak izi tarayıcısı, IP52 korumalı gövde ve 3.5 mm kulaklık girişi de netleşen detaylar arasında.

Fiyat etiketi de belli oldu

HMD Global'in yeni telefonu 50 megapiksel ana sensör, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü arka kamera sistemiyle karşımıza çıkacak. Cihazın ön tarafında ise 8 megapiksellik bir selfie kamerası görev yapacak.

Tam Boyutta Gör Nokia G42 5G'nin 5.000 mAh pil ve 20 watt şarj cihazı ile gelecek. Şirket henüz cihazın çıkış tarihini açıklamadı ancak lansmanın çok uzakta olmadığını söyleyebiliriz. Danimarkalı e-ticaret sitesine göre cihaz 300 dolara yakın bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek.

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Nokia G42 5G'nin tasarımı, özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı