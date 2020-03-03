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    Huawei, EMUI arayüzüne uygulamalar arasında hızlı geçiş işlevi ekledi

    Çinli teknoloji devi Huawei, EMUI arayüzüne yepyeni bir özellik getirdiğini açıkladı. Kullanıcılar artık uygulamalar arasında hızlı bir şekilde geçiş yapabilecekler.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Genelde, çalışan uygulamalar arasında geçiş yapmak için, önce ilgili menüyü açmamız ve diğer uygulamaya geçmemiz gerekir. Ancak Huawei'nin EMUI arayüzüne gelen güncelleme ile bu işlem daha da kolay bir hal alıyor.

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    Uygulamalar arasında geçiş pratikleşecek

    Huawei, uygulamalar arasında hızlı bir şekilde geçiş yapma özelliğini duyurdu. Ekranın altında yapılacak olan basit bir kaydırma hareketi ile, artık kullanıcılar çalışan diğer uygulamalar arasında geçiş yapabilecekler. Şirket bunun akıllı telefonda çalışma rahatlığını ve hızını önemli ölçüde artıracağını belirtmiş.

    Bu güncellemeyi alan ilk cihazların Huawei Mate 30 olduğunu söyleyelim. Güncelleme paketi 736 MB. boyutunda ve şimdilik sadece Çin'deki kullanıcılara dağıtılıyor. Çok kısa bir süre içinde tüm dünyadaki kullanıcılara sunulacak olan güncellemenin, çeşitli hata düzeltmeleri ile geldiğini de belirtmeden geçmeyelim.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    TncyKrmn (Tuncay Karaman) 2 hf.
    Varsa var bilmem neyde , var diye yapmasınlar mı ? Olmasa dert olsa dert insanoğlu ne kadar garip.
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    Night_Noise (Batuhan ) 2 hf.
    iphone da senelerdir var :)
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    xsades (emre öğünçkaya) 2 hf.
    Bu özellik miuide 2.5 yıldan beri var bu arada..
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    smart1978 (X Y) 2 hf.
    Bu ozellik gecen yildan beri Samsung larda vardi :) . Hatta Google bile gecen yil Android 10 ile tum Android 10 lu cihazlara getirmisti. Huawei anlasilan kendi arayuzu diye anca yeni koymus :) ... Tam bir rezalet ve gec kalinmis bu konuda .
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