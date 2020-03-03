Huawei, EMUI arayüzüne uygulamalar arasında hızlı geçiş işlevi ekledi

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Huawei, EMUI 10 arayüzünün kararlı sürümünü alacak cihazları açıkladı

Genelde, çalışan uygulamalar arasında geçiş yapmak için, önce ilgili menüyü açmamız ve diğer uygulamaya geçmemiz gerekir. Ancak Huawei'nin EMUI arayüzüne gelen güncelleme ile bu işlem daha da kolay bir hal alıyor.

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Uygulamalar arasında geçiş pratikleşecek

Huawei, uygulamalar arasında hızlı bir şekilde geçiş yapma özelliğini duyurdu. Ekranın altında yapılacak olan basit bir kaydırma hareketi ile, artık kullanıcılar çalışan diğer uygulamalar arasında geçiş yapabilecekler. Şirket bunun akıllı telefonda çalışma rahatlığını ve hızını önemli ölçüde artıracağını belirtmiş.

Tam Boyutta Gör

Bu güncellemeyi alan ilk cihazların Huawei Mate 30 olduğunu söyleyelim. Güncelleme paketi 736 MB. boyutunda ve şimdilik sadece Çin'deki kullanıcılara dağıtılıyor. Çok kısa bir süre içinde tüm dünyadaki kullanıcılara sunulacak olan güncellemenin, çeşitli hata düzeltmeleri ile geldiğini de belirtmeden geçmeyelim.

http://news.mydrivers.com/1/675/675479.htm

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