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    Nubia Redmagic iddialı oyuncu faresini duyurdu

    Nubia Red Devil adındaki yeni oyuncu faresi şeffaf tasarımının yanına agresif RGB aydınlatmasını da ekleyerek oyunculara etkileyici bir tecrübe sunmayı amaçlıyor. 
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    Nubia Red Devil Tam Boyutta Gör
    Oyuncu odaklı akıllı telefonlar üreterek başladığı macerasına geçtiğimiz yıl oyuncu donanımları pazarına giriş yaparak devam ettiren ZTE’nin Redmagic markası iddialı ürünler ile kitlesini büyütmeye çalışıyor.

    Nubia Red Devil özellikleri ve fiyatı

    Nubia Red Devil adıyla duyurulan oyuncu faresi şeffaf bir tasarıma sahip. Avuç kısmı hem RGB aydınlatma efektleri hem de şeffaf kasa sayesinde oldukça etkileyici bir görünüme kavuşuyor.

    PixArt PAW 3395 sensör sayesinde 26000 DPI seviyesine kadar çıkabilen fare 50G hızlanma, 1ms gecikme ve 1000Hz tarama hızına sahip. Özel Nordic yongası ile en verimli bağlantı teknolojileri sunulmuş. 2.4G bağlantısının yanında Bluetooth ve kablolu bağlantı da mevcut.

    GM 8.0 siyah mamba tuşlar dayanıklılığı arttırırken kullanıcılar farklı fonksiyonlar atayarak dilediği gibi özelleştirebiliyor. 450mAh batarya ile fareyi 100 saate kadar kullanmak mümkün. Nubia Red Devil oyuncu faresi 86$ fiyat etiketine sahip ancak bir süre 57$ indirimli fiyat ile satılacak.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    bilgi@sayar 12 saat önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 3 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 6 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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