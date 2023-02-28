Nubia Redmagic iddialı oyuncu faresini duyurdu

Tam Boyutta Gör Oyuncu odaklı akıllı telefonlar üreterek başladığı macerasına geçtiğimiz yıl oyuncu donanımları pazarına giriş yaparak devam ettiren ZTE’nin Redmagic markası iddialı ürünler ile kitlesini büyütmeye çalışıyor.

Nubia Red Devil özellikleri ve fiyatı

Nubia Red Devil adıyla duyurulan oyuncu faresi şeffaf bir tasarıma sahip. Avuç kısmı hem RGB aydınlatma efektleri hem de şeffaf kasa sayesinde oldukça etkileyici bir görünüme kavuşuyor.

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PixArt PAW 3395 sensör sayesinde 26000 DPI seviyesine kadar çıkabilen fare 50G hızlanma, 1ms gecikme ve 1000Hz tarama hızına sahip. Özel Nordic yongası ile en verimli bağlantı teknolojileri sunulmuş. 2.4G bağlantısının yanında Bluetooth ve kablolu bağlantı da mevcut.

GM 8.0 siyah mamba tuşlar dayanıklılığı arttırırken kullanıcılar farklı fonksiyonlar atayarak dilediği gibi özelleştirebiliyor. 450mAh batarya ile fareyi 100 saate kadar kullanmak mümkün. Nubia Red Devil oyuncu faresi 86$ fiyat etiketine sahip ancak bir süre 57$ indirimli fiyat ile satılacak.

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Nubia Red Devil şeffaf tasarımla geliyor