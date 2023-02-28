Nubia Redmagic iddialı oyuncu faresini duyurdu

Nubia Red Devil özellikleri ve fiyatı
Nubia Red Devil adıyla duyurulan oyuncu faresi şeffaf bir tasarıma sahip. Avuç kısmı hem RGB aydınlatma efektleri hem de şeffaf kasa sayesinde oldukça etkileyici bir görünüme kavuşuyor.
PixArt PAW 3395 sensör sayesinde 26000 DPI seviyesine kadar çıkabilen fare 50G hızlanma, 1ms gecikme ve 1000Hz tarama hızına sahip. Özel Nordic yongası ile en verimli bağlantı teknolojileri sunulmuş. 2.4G bağlantısının yanında Bluetooth ve kablolu bağlantı da mevcut.
GM 8.0 siyah mamba tuşlar dayanıklılığı arttırırken kullanıcılar farklı fonksiyonlar atayarak dilediği gibi özelleştirebiliyor. 450mAh batarya ile fareyi 100 saate kadar kullanmak mümkün. Nubia Red Devil oyuncu faresi 86$ fiyat etiketine sahip ancak bir süre 57$ indirimli fiyat ile satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.