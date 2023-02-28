Tecno ilk katlanabilir akıllı telefonunu duyurdu: İşte karşınızda Tecno Phantom V Fold

Tam Boyutta Gör Daha çok uygun fiyatlı akıllı telefonları ile tanınan Çinli Tecno firması yavaş yavaş vites yükseltiyor. Önce premium seviyede telefonlar tanıtan firma şimdi de ilk katlanabilir telefonunu sergiledi.

Tecno Phantom V Fold neler sunacak?

Tecno markasının ilk katlanabilir akıllı telefonu konumundaki Phantom V Fold geleneksel dikey tasarımı benimsiyor. Dış kısımda ana ekran ve iç kısımda katlanabilir büyük ekran yer alıyor.

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4nm TSMC sürecinde üretilen Dimensity 9000+ yonga setinin güç verdiği telefonda ana sensör 50MP çözünürlüğünde ve 5 lensli sistem ile çok hassas düşük ışık performansı sunuyor. Sensör 2 kamera ile desteklenmiş. Ön kısımda ise çift kamera yer alıyor.

Şimdilik sadece sergi alanında görülebilen Tecno Phantom V Fold ile ilgili herhangi bir donanım bilgisi mevcut değil. Firmanın ne zaman çıkış lansmanını yapacağı da henüz açıklanmadı.

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