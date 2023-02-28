Tecno ilk katlanabilir akıllı telefonunu duyurdu: İşte karşınızda Tecno Phantom V Fold

Tecno Phantom V Fold neler sunacak?
Tecno markasının ilk katlanabilir akıllı telefonu konumundaki Phantom V Fold geleneksel dikey tasarımı benimsiyor. Dış kısımda ana ekran ve iç kısımda katlanabilir büyük ekran yer alıyor.
4nm TSMC sürecinde üretilen Dimensity 9000+ yonga setinin güç verdiği telefonda ana sensör 50MP çözünürlüğünde ve 5 lensli sistem ile çok hassas düşük ışık performansı sunuyor. Sensör 2 kamera ile desteklenmiş. Ön kısımda ise çift kamera yer alıyor.
Şimdilik sadece sergi alanında görülebilen Tecno Phantom V Fold ile ilgili herhangi bir donanım bilgisi mevcut değil. Firmanın ne zaman çıkış lansmanını yapacağı da henüz açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.