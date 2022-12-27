Oyun telefonları nubia Red Magic 8 Pro serisi tanıtıldı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Çinli akıllı telefon üreticisi, oyuncuların daha çok ilgisini çekecek iki yeni akıllı telefon modeli Red Magic 8 Pro ve Red Magic 8 Pro Plus'ı tanıttı.

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Red Magic 8 Pro serisi özellikleri

Her iki telefon da güçlü özelliklere sahip, aynı zamanda fiziksel soğutma fanından oluşan sağlam bir termal yönetim mekanizmasına sahip. İki telefon da aynı tasarımı paylaşıyor ve özellikleri genel olarak aynı. Plus model, daha fazla RAM ve depolama seçeneğinin yanı sıra daha yüksek kapasiteli ve hızlı şarj olan batarya ile geliyor.

Red Magic 8 Pro serisi, birden fazla grafit levha katmanı ve 2068mm3 hacimli 3D buhar odası dahil ICE 11.0 soğutma özelliklerine sahip. RGB özellikli özel soğutma fanı da mevcut. Bu arada selfie kamera ekran panelinin altına yerleştirildiğinden, her iki modelde de ön kısım tamamen ekran bir gövdeye sahip. Oyun temel alınarak tasarlanan telefonlar, aynı zamanda sektörün en hızlı (520Hz) oyun tetik tuşlarına sahip ve hatta 3.5mm kulaklık girişi bile bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Red Magic 8 Pro serisi, benzer özelliklere sahip. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili telefonlardan Pro model, 12GGB RAM 256GB depolama alanı sunarken; Pro Plus model, 16G RAM 1TB’a kadar depolama alanı ile geliyor. İki telefon da 6.8 inç, 2480x1116 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan OLED ekrana sahip. Telefonun ekran gövde oranı, %97.3. Ses tarafında, Snapdragon sound, 96kHz kayıpsız ses ve 48ms düşük gecikmeyi destekleyen çift stereo hoparlöre sahip. 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı lens, 1MP makro sensörden oluşan üçlü arka kamera kurulumu ve 16MP selfie kamera ile gelen telefonlar, batarya ve şarj noktasında ayrılıyor.

Red Magic 8 Pro, 80W hızlı şarjı destekleyen 6000 mAh bataryadan güç alıyor. Şirket, 47 saatlik uzun pil ömrü sunduğunu iddia ediyor. Re Magic 8 Pro+, 165W hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alıyor. Şirket, bu model için pilin %0’dan %100’e 14 dakikada şarj olduğunu iddia ediyor.

Red Magic 8 Pro serisi fiyat

Tam Boyutta Gör Red Magic 8 Pro, 575 dolardan başlayan fiyatlarla ön siparişe açıldı. Telefonun 8/128GB, 8/256GB ve 12/256GB bellek seçenekleri mevcut. Red Magic 8 Pro Plus fiyatı, 747 dolardan başlıyor. Telefonun 12/256GB, 16/512GB ve 16/1TB bellek seçenekleriyle satışta olacak. Arkası şeffaf model için çıkış tarih bilgisi yok.

Red Magic 8 Pro fiyatı

8GB + 128GB: 575 dolar

8GB + 256GB: 632 dolar

12GB + 256GB: 689 dolar

12GB + 256GB (Deuterium Transparent Edition): 718 dolar

Red Magic 8 Pro Plus fiyatı

12GB + 256GB: 747 dolar

16GB + 512GB: 833 dolar

12GB + 256GB (Deuterium Transparent Edition): 775 dolar

16GB + 512GB (Deuterium Transparent Edition): 862 dolar

16GB + 1TB (Deuterium Transparent Edition): 1005 dolar

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