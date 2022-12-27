Oyun telefonları nubia Red Magic 8 Pro serisi tanıtıldı: İşte özellikleri

- Red Magic 8 Pro serisi özellikleri
- Red Magic 8 Pro serisi fiyat
- Red Magic 8 Pro fiyatı
- Red Magic 8 Pro Plus fiyatı
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Red Magic 8 Pro serisi özellikleri
Her iki telefon da güçlü özelliklere sahip, aynı zamanda fiziksel soğutma fanından oluşan sağlam bir termal yönetim mekanizmasına sahip. İki telefon da aynı tasarımı paylaşıyor ve özellikleri genel olarak aynı. Plus model, daha fazla RAM ve depolama seçeneğinin yanı sıra daha yüksek kapasiteli ve hızlı şarj olan batarya ile geliyor.
Red Magic 8 Pro serisi, birden fazla grafit levha katmanı ve 2068mm3 hacimli 3D buhar odası dahil ICE 11.0 soğutma özelliklerine sahip. RGB özellikli özel soğutma fanı da mevcut. Bu arada selfie kamera ekran panelinin altına yerleştirildiğinden, her iki modelde de ön kısım tamamen ekran bir gövdeye sahip. Oyun temel alınarak tasarlanan telefonlar, aynı zamanda sektörün en hızlı (520Hz) oyun tetik tuşlarına sahip ve hatta 3.5mm kulaklık girişi bile bulunuyor.
Red Magic 8 Pro, 80W hızlı şarjı destekleyen 6000 mAh bataryadan güç alıyor. Şirket, 47 saatlik uzun pil ömrü sunduğunu iddia ediyor. Re Magic 8 Pro+, 165W hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alıyor. Şirket, bu model için pilin %0’dan %100’e 14 dakikada şarj olduğunu iddia ediyor.
Red Magic 8 Pro serisi fiyat
Red Magic 8 Pro fiyatı
- 8GB + 128GB: 575 dolar
- 8GB + 256GB: 632 dolar
- 12GB + 256GB: 689 dolar
- 12GB + 256GB (Deuterium Transparent Edition): 718 dolar
Red Magic 8 Pro Plus fiyatı
- 12GB + 256GB: 747 dolar
- 16GB + 512GB: 833 dolar
- 12GB + 256GB (Deuterium Transparent Edition): 775 dolar
- 16GB + 512GB (Deuterium Transparent Edition): 862 dolar
- 16GB + 1TB (Deuterium Transparent Edition): 1005 dolar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d