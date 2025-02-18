BYD, 12,5 GWh kapasiteli dünyanın en büyük enerji depolama sistemini kuruyor

Beş farklı sahada devreye alınacak
BYD’nin MC Cube-T enerji depolama sistemini ve Cell-to-System (CTS) teknolojisini içeren projeler, Suudi Arabistan genelinde beş farklı noktada hayata geçirilecek. CTS teknolojisi sayesinde hacim oranının yüzde 33’ü (hücre hacminin sistem hacmine oranı) aştığı belirtilirken, bu projelerin ülkenin elektrik iletim ağına entegre edilerek yenilenebilir enerji yönetimi ve talep dengeleme konularında kritik rol oynayacağı vurgulandı.
Öte yandan BYD, 17 yıldır şebeke ölçekli enerji depolama çözümleri geliştiriyor ve bugüne kadar 110’dan fazla ülkede 350’den fazla projede toplam 75 GWh’lik BESS ekipmanı sağladı. Şirket, 2024 Temmuz ayında Sungrow’un kazandığı 7,8 GWh’lik ikinci faz ihalesinin ardından bu son sözleşme ile Orta Doğu’nun en büyük enerji depolama tedarikçisi konumunu yeniden elde etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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