BYD, 12,5 GWh kapasiteli dünyanın en büyük enerji depolama sistemini kuruyor

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz ay çıkan söylentilerin ardından BYD, Suudi Arabistan’da kurulacak 12,5 GWh'lık batarya enerji depolama sistemi (BESS) için Saudi Electricity Company (SEC) ile tedarik anlaşması imzalandığını açıkladı. Bu, dünyanın en büyük şebeke ölçekli enerji depolama projesi olarak nitelendiriliyor. BYD, daha önce teslim edilen 2,6 GWh’lık projeyle birleştirildiğinde, toplam iş birliğinin 15,1 GWh kapasiteye ulaştığının da altını çiziyor.

Beş farklı sahada devreye alınacak

BYD’nin MC Cube-T enerji depolama sistemini ve Cell-to-System (CTS) teknolojisini içeren projeler, Suudi Arabistan genelinde beş farklı noktada hayata geçirilecek. CTS teknolojisi sayesinde hacim oranının yüzde 33’ü (hücre hacminin sistem hacmine oranı) aştığı belirtilirken, bu projelerin ülkenin elektrik iletim ağına entegre edilerek yenilenebilir enerji yönetimi ve talep dengeleme konularında kritik rol oynayacağı vurgulandı.

Tam Boyutta Gör Suudi Arabistan’ın enerji dönüşüm planı olan Vision 2030, ulusal enerji karmasının yüzde 50’sini yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedefliyor. BYD’nin bu büyük ölçekli enerji depolama projeleri, güneş ve rüzgar enerjisinin entegrasyonunu destekleyerek şebeke stabilitesini artıracak.

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Öte yandan BYD, 17 yıldır şebeke ölçekli enerji depolama çözümleri geliştiriyor ve bugüne kadar 110’dan fazla ülkede 350’den fazla projede toplam 75 GWh’lik BESS ekipmanı sağladı. Şirket, 2024 Temmuz ayında Sungrow’un kazandığı 7,8 GWh’lik ikinci faz ihalesinin ardından bu son sözleşme ile Orta Doğu’nun en büyük enerji depolama tedarikçisi konumunu yeniden elde etti.

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BYD, dünyanın en büyük enerji depolama sistemini kuruyor