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    Dünyanın ilk yüksek sıcaklıklı süper iletken tokamak cihazı füzyonda çığır açıyor

    Çin merkezli füzyon enerjisi şirketi Energy Singularity, dünyanın ilk yüksek sıcaklıklı süper iletken tokamak cihazını inşa ederek bir rekora imza attı. Bu, füzyon enerjisi için önemli bir gelişme.
    Yüksek sıcaklıklı süper iletken tokamak füzyonda çığır açıyor Tam Boyutta Gör
    Çin, kısa bir süre önce HH70 adı verilen dünyanın ilk tamamen yüksek sıcaklıklı süper iletken (High-temperature superconductivity) tokamak cihazının kurulumunu tamamladı ve faaliyete geçirdi. Bu başarı, temiz enerji için küresel füzyon teknolojisinin geliştirilmesinde önemli bir sıçramaya işaret ediyor.

    Çin'den bir füzyon atılımı daha

    Yüksek sıcaklıklı süper iletken tokamak füzyonda çığır açıyor Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli füzyon enerjisi şirketi Energy Singularity tarafından tasarlanan ve üretilen HH70, diğer tokamak cihazlarına kıyasla daha küçük ve daha ucuz yapıda. Bu da gelecekteki ticari füzyon reaktörleri için oldukça önemli. HH70’i eşsiz kılan şey ise dünyada ilk defa yüksek sıcaklık süper iletkenliği kullanılarak inşa edilen bir manyetik sisteme sahip olması. Aktarılanlara göre Energy Singularity, cihazın kurulumu sadece iki yıl içinde yaparak süper iletken bir tokamak cihazını en hızlı geliştiren ve inşa eden şirket olarak tarihe geçti.

    Energy Singularity firmasına göre son birkaç yılda yüksek sıcaklıkta süper iletkenlik gösteren malzemelerde ve diğer teknolojilerdeki atılımlar sayesinde ekonomik olarak uygulanabilir bir tokamak geliştirmek mümkün hale geldi.

    Yüksek sıcaklıklı süper iletken tokamak füzyonda çığır açıyor Tam Boyutta Gör
    Bu arada bilmeyenler için tokamak, plazmanın manyetik alanlar kullanılarak hapsedildiği ve kontrol altında tutulduğu bir tür nükleer füzyon reaktörüdür. Güneş'te ve yıldızlarda da gerçekleşen nükleer füzyon, iki hafif atom çekirdeğinin birleşerek daha ağır bir çekirdek oluşturmasıyla büyük miktarda enerji açığa çıkaran bir süreç olarak karşımıza çıkıyor, bu nükleer santrallerdeki fisyonun tersi bir süreç. Tokamakların amacı, bu süreci Dünya'da kontrollü bir şekilde gerçekleştirerek temiz ve sınırsız bir enerji kaynağını mümkün kılmak.

    Energy Singularity, şimdi cihazı çalıştırarak test süreçlerine başlayacak. Ancak firma bu cihazıyla da sınırlı kalmayacak. Yapılan açıklamaya göre 2027 yılına kadar sabit durumlu ve yüksek manyetik alanlı yeni nesil bir tokamak inşa edilecek. Energy Singularity'nin kurucu ortağı ve CTO'su Guo Houyang, 2030 yılına kadar demo santral kurmayı hedeflediklerini ifade ediyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/china-commercial-tokamak-nuclear-fusion https://www.energysingularity.cn/en/news/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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