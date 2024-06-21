Dünyanın ilk yüksek sıcaklıklı süper iletken tokamak cihazı füzyonda çığır açıyor

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Tam Boyutta Gör Çin, kısa bir süre önce HH70 adı verilen dünyanın ilk tamamen yüksek sıcaklıklı süper iletken (High-temperature superconductivity) tokamak cihazının kurulumunu tamamladı ve faaliyete geçirdi. Bu başarı, temiz enerji için küresel füzyon teknolojisinin geliştirilmesinde önemli bir sıçramaya işaret ediyor.

Çin'den bir füzyon atılımı daha

Tam Boyutta Gör Çin merkezli füzyon enerjisi şirketi Energy Singularity tarafından tasarlanan ve üretilen HH70, diğer tokamak cihazlarına kıyasla daha küçük ve daha ucuz yapıda. Bu da gelecekteki ticari füzyon reaktörleri için oldukça önemli. HH70’i eşsiz kılan şey ise dünyada ilk defa yüksek sıcaklık süper iletkenliği kullanılarak inşa edilen bir manyetik sisteme sahip olması. Aktarılanlara göre Energy Singularity, cihazın kurulumu sadece iki yıl içinde yaparak süper iletken bir tokamak cihazını en hızlı geliştiren ve inşa eden şirket olarak tarihe geçti.

Energy Singularity firmasına göre son birkaç yılda yüksek sıcaklıkta süper iletkenlik gösteren malzemelerde ve diğer teknolojilerdeki atılımlar sayesinde ekonomik olarak uygulanabilir bir tokamak geliştirmek mümkün hale geldi.

Tam Boyutta Gör Bu arada bilmeyenler için tokamak, plazmanın manyetik alanlar kullanılarak hapsedildiği ve kontrol altında tutulduğu bir tür nükleer füzyon reaktörüdür. Güneş'te ve yıldızlarda da gerçekleşen nükleer füzyon, iki hafif atom çekirdeğinin birleşerek daha ağır bir çekirdek oluşturmasıyla büyük miktarda enerji açığa çıkaran bir süreç olarak karşımıza çıkıyor, bu nükleer santrallerdeki fisyonun tersi bir süreç. Tokamakların amacı, bu süreci Dünya'da kontrollü bir şekilde gerçekleştirerek temiz ve sınırsız bir enerji kaynağını mümkün kılmak.

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Energy Singularity, şimdi cihazı çalıştırarak test süreçlerine başlayacak. Ancak firma bu cihazıyla da sınırlı kalmayacak. Yapılan açıklamaya göre 2027 yılına kadar sabit durumlu ve yüksek manyetik alanlı yeni nesil bir tokamak inşa edilecek. Energy Singularity'nin kurucu ortağı ve CTO'su Guo Houyang, 2030 yılına kadar demo santral kurmayı hedeflediklerini ifade ediyor.

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