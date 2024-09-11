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    Anlık Bildirim

    Dünyanın en güçlü “yıldızlaştırıcısı” yeniden deneylere başlıyor

    Wendelstein 7-X olarak bilinen dünyanın en büyük ve en güçlü yıldızlaştırıcısı (stellarator) Max Planck Plazma Fiziği Enstitüsü'nde (IPP) deneysel olarak yeniden çalışmaya başlıyor.
    Dünyanın en güçlü “yıldızlaştırıcısı” yeniden deneylere başlıyor Tam Boyutta Gör
    Wendelstein 7-X, dünyanın en büyük ve en güçlü yıldızlaştırıcısı (stellarator) bir yıllık bakım döneminin ardından yeniden deneysel çalışmalara başladı. Max Planck Plazma Fiziği Enstitüsü'nün (IPP) Greifswald'daki tesisinde bulunan stellarator, bazı önemli iyileştirmelerle donatıldı ve ilk hedef olarak plazma sıcaklığını adım adım artırmayı amaçlıyor.

    Wendelstein 7-X yenilendi

    Wendelstein 7-X, Şubat 2023'te 1,3 gigajoule gücünde 8 dakika süren rekor bir plazma üretmişti. Bu başarının ardından planlı bakım için kapatılmış ve bu süreçte geniş çaplı yenilemeler gerçekleştirilmişti. Makinenin yanı sıra kontrol ve veri toplama sistemleri, ısıtma sistemleri ve 50'den fazla plazma tanılama aracı elden geçirildi. Ayrıca sistemlerin kullanılabilirliğini ve güvenilirliğini artırmak amacıyla kapsamlı bir arıza modu analizi yapıldı. Bilimsel yetenekler ise önemli ölçüde genişletildi ve yeni gözlem araçları eklendi.

    Dünyanın en güçlü “yıldızlaştırıcısı” yeniden deneylere başlıyor Tam Boyutta Gör
    Bu geliştirme ve iyileştirmelerin ardından OP2.2 adlı yeni deneysel aşamaya geçildi. Wendelstein 7-X'in en önemli iki yeniliği, plazmaya 1 megawatt'tan fazla enerji verebilen bir ısıtma elemanı (gyrotron) ve yeni pelet enjektörünün eklenmesi. Önceki sistemlerde 1 megawatt'lık bir güç elde ediliyorken, yeni modül bu gücü 1,5 megawatta çıkarabiliyor. Yeni modülün Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü (KIT) ve Münih merkezli Thales şirketi tarafından geliştirildiği ve dünyanın en güçlü gyrotronu olduğu belirtiliyor. Bu türden 12 elemanın reaktöre dahil edilmesi hedefleniyor. Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı tarafından Wendelstein 7-X için özel olarak üretilen yeni enjektör ise plazmaya hidrojen partiküllerinin sağlanmasını temin edecek.

    Hedef rekor değil, verimlilik

    Yeni ölçüm aşamaları OP2.2 ve OP2.3'ün kapsamlı bilimsel programı, üretilen plazmaların performans parametrelerini kademeli olarak artırmaya odaklanacak. Önceki aşamada, plazma iyonları 35 milyon dereceye kadar ısıtılmıştı. Gelecekte, bu sıcaklıkların birkaç dakika süresince sürdürülebilmesi hedefleniyor. IPP Direktörü Prof Thomas Klinger, “Yavaş yavaş daha yüksek ısıtma güçlerine yaklaşıyoruz… Amaç yüksek plazma sıcaklıklarında uzun atımlar elde etmek. Şu anda üzerinde çalıştığımız şey de bu” diyor. W7-X ekibi plazma süresi için yeni rekorlar hedeflemiyor, ancak enerji verimini artırmayı amaçlıyor.

    OP2.2 deney aşaması Eylül-Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek, bunu Şubat-Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan OP2.3 izleyecek. Ardından stellarator tekrar bakıma girecek. Deneyler Ağustos-Aralık 2026'da OP2.4 ve Şubat-Mayıs 2027'de OP2.5 ile devam edecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 gün önce

    çöp

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    onderweb 3 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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