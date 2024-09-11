Dünyanın en güçlü “yıldızlaştırıcısı” yeniden deneylere başlıyor

Wendelstein 7-X yenilendi
Wendelstein 7-X, Şubat 2023'te 1,3 gigajoule gücünde 8 dakika süren rekor bir plazma üretmişti. Bu başarının ardından planlı bakım için kapatılmış ve bu süreçte geniş çaplı yenilemeler gerçekleştirilmişti. Makinenin yanı sıra kontrol ve veri toplama sistemleri, ısıtma sistemleri ve 50'den fazla plazma tanılama aracı elden geçirildi. Ayrıca sistemlerin kullanılabilirliğini ve güvenilirliğini artırmak amacıyla kapsamlı bir arıza modu analizi yapıldı. Bilimsel yetenekler ise önemli ölçüde genişletildi ve yeni gözlem araçları eklendi.
Hedef rekor değil, verimlilik
Yeni ölçüm aşamaları OP2.2 ve OP2.3'ün kapsamlı bilimsel programı, üretilen plazmaların performans parametrelerini kademeli olarak artırmaya odaklanacak. Önceki aşamada, plazma iyonları 35 milyon dereceye kadar ısıtılmıştı. Gelecekte, bu sıcaklıkların birkaç dakika süresince sürdürülebilmesi hedefleniyor. IPP Direktörü Prof Thomas Klinger, “Yavaş yavaş daha yüksek ısıtma güçlerine yaklaşıyoruz… Amaç yüksek plazma sıcaklıklarında uzun atımlar elde etmek. Şu anda üzerinde çalıştığımız şey de bu” diyor. W7-X ekibi plazma süresi için yeni rekorlar hedeflemiyor, ancak enerji verimini artırmayı amaçlıyor.
OP2.2 deney aşaması Eylül-Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek, bunu Şubat-Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan OP2.3 izleyecek. Ardından stellarator tekrar bakıma girecek. Deneyler Ağustos-Aralık 2026'da OP2.4 ve Şubat-Mayıs 2027'de OP2.5 ile devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.