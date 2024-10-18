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    Anlık Bildirim

    Nurol Holding, zırhlı araç üreticisi FNSS'nin tamamını alıyor

    Nurol Holding, İngiliz havacılık ve savunma şirketi BAE Systems'in FNSS Savunma Sistemleri AŞ'deki paylarını alacağını açıkladı. Böylece FNSS, faaliyetlerine Holding sahipliğinde devam edecek.
    Nurol Holding, zırhlı araç üreticisi FNSS'nin tamamını alıyor Tam Boyutta Gör
    Nurol Holding, FNSS Savunma Sistemleri AŞ’nin tamamını bünyesine katmaya hazırlanıyor. İngiliz ortak BAE Systems’in hisselerini devralacak olan Nurol Holding, bu adımla savunma sanayindeki konumunu güçlendirirken FNSS’nin tamamına sahip olacak. Hisse devri süreci, Rekabet Kurulu onayıyla resmiyet kazanacak.

    FNSS, Nural'a geçiyor

    FNSS, 1988 yılında bir ortak girişim olarak kuruldu. 35 yılı aşkın süredir yurt içi ve yurt dışı projelerde başarılı bir şekilde faaliyet gösteren FNSS, özellikle zırhlı kara araçları alanında uzmanlaşarak savunma sanayisinin önemli oyuncularından biri haline geldi. Hisse devri sonrası, FNSS’nin yenilikçi ürün portföyü, KAPLAN, PARS ve KUNDUZ ZAHA gibi önde gelen araç ve kule sistemleriyle büyümeye devam edecek.

    FNSS'deki hisse payı değişikliğinin, şirketin inovasyon ve iş süreçlerindeki başarılarına yenilerinin eklenmesine, savunma sektöründe yeni pazarlara açılmasına katkı sağlaması bekleniyor. Bu arada Nurol Holding, FNSS’in kurumsal yapısına ve kültürüne bağlı kalarak, şirketin mevcut misyon, vizyon ve iş stratejilerinde herhangi bir değişiklik yapmayı planlamadığını açıkladı.

    Nurol Holding, zırhlı araç üreticisi FNSS'nin tamamını alıyor Tam Boyutta Gör
    Nurol Holding ve FNSS Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Çarmıklı, şirkette düzenlenen basın toplantısında, FNSS'in her zaman Nurol'un gurur duyduğu bir şirket olduğunu söyledi. Şirketin hisselerinin tamamının Nurol'a geçmesinin kendilerini memnun ettiğini belirten Çarmıklı, "Önümüz daha çok açılacak. Diğer şirketlerimizle güzel sinerjiler yakalanacağını da düşünüyoruz. Grup firmalarımız Nurol Makina ve FNSS aynı alanda faaliyet gösteriyor ama iki firmamız da kendi kulvarında çok başarılı gidiyor. İki şirketimizi birleştirmeyi düşünmüyoruz.” dedi.

    FNSS Üst Yöneticisi Nail Kurt, şirketin yıllardır süren başarılı işbirliğinin devam edeceğini vurguladı. Kurt, özellikle ihracat alanında yeni fırsatların kapıda olduğunu ve FNSS’in uluslararası başarılarını daha da ileriye taşıyacak stratejik adımlar atılacağını belirtti. Kurt, "Yurt dışı tempomuzun düşme nedenleri çok farklı. Bu arada kaybedilmiş hiçbir iş yok. Tempo düşmesinin şirketle ilgili olduğunu söylemek çok zor. Yurt dışında yakın zamanda neler olabildiğini sergiliyor olacağız. Bu konudaki liderliğimizi ne unuttuk ne de bırakmaya uzun vadede niyetimiz var." dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    sultanneb 1 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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