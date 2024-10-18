Nurol Holding, zırhlı araç üreticisi FNSS'nin tamamını alıyor

FNSS, Nural'a geçiyor
FNSS, 1988 yılında bir ortak girişim olarak kuruldu. 35 yılı aşkın süredir yurt içi ve yurt dışı projelerde başarılı bir şekilde faaliyet gösteren FNSS, özellikle zırhlı kara araçları alanında uzmanlaşarak savunma sanayisinin önemli oyuncularından biri haline geldi. Hisse devri sonrası, FNSS’nin yenilikçi ürün portföyü, KAPLAN, PARS ve KUNDUZ ZAHA gibi önde gelen araç ve kule sistemleriyle büyümeye devam edecek.
FNSS'deki hisse payı değişikliğinin, şirketin inovasyon ve iş süreçlerindeki başarılarına yenilerinin eklenmesine, savunma sektöründe yeni pazarlara açılmasına katkı sağlaması bekleniyor. Bu arada Nurol Holding, FNSS’in kurumsal yapısına ve kültürüne bağlı kalarak, şirketin mevcut misyon, vizyon ve iş stratejilerinde herhangi bir değişiklik yapmayı planlamadığını açıkladı.
FNSS Üst Yöneticisi Nail Kurt, şirketin yıllardır süren başarılı işbirliğinin devam edeceğini vurguladı. Kurt, özellikle ihracat alanında yeni fırsatların kapıda olduğunu ve FNSS’in uluslararası başarılarını daha da ileriye taşıyacak stratejik adımlar atılacağını belirtti. Kurt, "Yurt dışı tempomuzun düşme nedenleri çok farklı. Bu arada kaybedilmiş hiçbir iş yok. Tempo düşmesinin şirketle ilgili olduğunu söylemek çok zor. Yurt dışında yakın zamanda neler olabildiğini sergiliyor olacağız. Bu konudaki liderliğimizi ne unuttuk ne de bırakmaya uzun vadede niyetimiz var." dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...