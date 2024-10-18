Nurol Holding, zırhlı araç üreticisi FNSS'nin tamamını alıyor

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Tam Boyutta Gör Nurol Holding, FNSS Savunma Sistemleri AŞ’nin tamamını bünyesine katmaya hazırlanıyor. İngiliz ortak BAE Systems’in hisselerini devralacak olan Nurol Holding, bu adımla savunma sanayindeki konumunu güçlendirirken FNSS’nin tamamına sahip olacak. Hisse devri süreci, Rekabet Kurulu onayıyla resmiyet kazanacak.

FNSS, Nural'a geçiyor

FNSS, 1988 yılında bir ortak girişim olarak kuruldu. 35 yılı aşkın süredir yurt içi ve yurt dışı projelerde başarılı bir şekilde faaliyet gösteren FNSS, özellikle zırhlı kara araçları alanında uzmanlaşarak savunma sanayisinin önemli oyuncularından biri haline geldi. Hisse devri sonrası, FNSS’nin yenilikçi ürün portföyü, KAPLAN, PARS ve KUNDUZ ZAHA gibi önde gelen araç ve kule sistemleriyle büyümeye devam edecek.

FNSS'deki hisse payı değişikliğinin, şirketin inovasyon ve iş süreçlerindeki başarılarına yenilerinin eklenmesine, savunma sektöründe yeni pazarlara açılmasına katkı sağlaması bekleniyor. Bu arada Nurol Holding, FNSS’in kurumsal yapısına ve kültürüne bağlı kalarak, şirketin mevcut misyon, vizyon ve iş stratejilerinde herhangi bir değişiklik yapmayı planlamadığını açıkladı.

Tam Boyutta Gör Nurol Holding ve FNSS Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Çarmıklı, şirkette düzenlenen basın toplantısında, FNSS'in her zaman Nurol'un gurur duyduğu bir şirket olduğunu söyledi. Şirketin hisselerinin tamamının Nurol'a geçmesinin kendilerini memnun ettiğini belirten Çarmıklı, "Önümüz daha çok açılacak. Diğer şirketlerimizle güzel sinerjiler yakalanacağını da düşünüyoruz. Grup firmalarımız Nurol Makina ve FNSS aynı alanda faaliyet gösteriyor ama iki firmamız da kendi kulvarında çok başarılı gidiyor. İki şirketimizi birleştirmeyi düşünmüyoruz.” dedi.

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FNSS Üst Yöneticisi Nail Kurt, şirketin yıllardır süren başarılı işbirliğinin devam edeceğini vurguladı. Kurt, özellikle ihracat alanında yeni fırsatların kapıda olduğunu ve FNSS’in uluslararası başarılarını daha da ileriye taşıyacak stratejik adımlar atılacağını belirtti. Kurt, "Yurt dışı tempomuzun düşme nedenleri çok farklı. Bu arada kaybedilmiş hiçbir iş yok. Tempo düşmesinin şirketle ilgili olduğunu söylemek çok zor. Yurt dışında yakın zamanda neler olabildiğini sergiliyor olacağız. Bu konudaki liderliğimizi ne unuttuk ne de bırakmaya uzun vadede niyetimiz var." dedi.

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