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    F-16 Viper için takvim belirlendi: Eurofighter Typhoon için ise “şart” yok!

    Milli Savunma Bakanlığı kaynakları gündemde olan F-16 Viper ve Eurofighter Typhoon savaş uçakları için açıklama yaptı. F-16 Viper için takvim belirlenirken Eurofighter için ise “şart yok” dendi.
    F-16 Viper için takvim belirlendi: Eurofighter için ise şart yok! Tam Boyutta Gör
    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlar ve tatbikatlar hakkında bilgi verirken bakanlık kaynakları Eurofighter Typhoon ve F-16 tedarikine ilişkin gündemdeki bilgi kirliliğini ortadan kaldırdı.

    Eurofighter'larda şart yok

    Türkiye, bilindiği üzere Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya ortaklığında üretilen Eurofighter Typhoon uçaklarından 5.6 milyar dolara 40 adet almayı talep etmişti. Bir yılı aşkın bir süredir Almanya bu talebe olumsuz cevap vermiş olsa da geçtiğimiz haftalarda yumuşamalar yaşandı ve süreç Türkiye’ye gelen teknik heyet ile resmen başlamıştı.

    F-16 Viper için takvim belirlendi: Eurofighter için ise şart yok! Tam Boyutta Gör
    Bu görüşmeler neticesinde ilk aşamada Türkiye, 24 adet Eurofighter savaş uçağını hızla envanterine katmayı hedefliyor. Eurofighter uçaklarının Türk Hava Kuvvetleri’ne katılmasıyla, ilk kez AESA (Aktif Elektronik Taramalı Dizin) radarı bulunan savaş uçakları Türkiye’nin savunma gücünde yer alacak. Ancak son günlerde bu görüşmelerde Almanya’nın bazı şartlar öne sürdüğü bildirilmişti. İddialara göre Almanya, Eurofighter’ların özellikle Ege Denizi’nde kullanılmamasını talep etmiş.

    Ancak bugün Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bu iddialar açıklık getirdi. Kaynaklar konu hakkında şu açıklamayı yaptı: “Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelik ise teknik seviyedeki çalışmalara devam edilmektedir. Yapılan çalışmalar süreci hızlandırmak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalarda herhangi bir şart gündeme gelmemiştir."

    F-16 Block 70 ve F-16 Viper yükseltmesinde takvim belirlendi

    Bununla birlikte Türkiye, ABD’den 40 yeni F-16 Block 70 uçağı ve 79 mevcut F-16 uçağının Viper konfigürasyonuna yükseltilmesi için talepte bulunmuştu. Bu talep, yılın başında ABD tarafından onaylanmıştı. Bu süreç hakkında konuşan bakanlık kaynakları şu ifadeleri kullandı:

    "Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda, gelişmiş teknoloji ile donatılmış modern savaş uçaklarının envantere katılması ve envanterin çeşitlendirilmesi hedeflerimize uygun olarak çalışıyoruz. Sayın Bakanımızın ifade ettiği gibi 40 adet F-16 Viper temininin yanı sıra Eurofighter Typhoon tedariki ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Ancak bizim için esas olan eğitim ve muharip olarak kullanacağımız HÜRJET ve 5'inci nesil milli muharip uçağımız olan KAAN. F-16 tedarikine ilişkin, geçtiğimiz aylarda sözleşme imzalandı, bir takvim belirlendi ve süreç planlanan şekilde devam ediyor.”

    F-16 Viper için takvim belirlendi: Eurofighter için ise şart yok! Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin hava gücünün en önemli unsuru olan F-16’lar, 5. Nesil uçakların gelişiyle önemini yitiriyor. Ancak F-16 Block 70, Northrop Grumman'ın gelişmiş SABR APG-83 AESA atış kontrol radarı, geliştirilmiş durumsal farkındalık ve tüm hava koşullarında hedefleme hassasiyeti sağlayan 5. Nesil avcı radarı özellikleri ile yeni bir seviyeye geliyor.

    F-16 Block 70’te bulunan radarın F-35'in radarıyla yazılım açısından %95, donanım açısından ise %70 gibi dikkate değer bir oranda ortak olduğunu da belirtelim. Bu arada F-16 Block 70, çoğu hava kuvveti için 40 yıldan fazla hizmete eşdeğer olan 12.000 saatlik uzatılmış yapısal ömre sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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