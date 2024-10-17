F-16 Viper için takvim belirlendi: Eurofighter Typhoon için ise “şart” yok!

Eurofighter'larda şart yok
Türkiye, bilindiği üzere Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya ortaklığında üretilen Eurofighter Typhoon uçaklarından 5.6 milyar dolara 40 adet almayı talep etmişti. Bir yılı aşkın bir süredir Almanya bu talebe olumsuz cevap vermiş olsa da geçtiğimiz haftalarda yumuşamalar yaşandı ve süreç Türkiye’ye gelen teknik heyet ile resmen başlamıştı.
Ancak bugün Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bu iddialar açıklık getirdi. Kaynaklar konu hakkında şu açıklamayı yaptı: “Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelik ise teknik seviyedeki çalışmalara devam edilmektedir. Yapılan çalışmalar süreci hızlandırmak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalarda herhangi bir şart gündeme gelmemiştir."
F-16 Block 70 ve F-16 Viper yükseltmesinde takvim belirlendi
Bununla birlikte Türkiye, ABD’den 40 yeni F-16 Block 70 uçağı ve 79 mevcut F-16 uçağının Viper konfigürasyonuna yükseltilmesi için talepte bulunmuştu. Bu talep, yılın başında ABD tarafından onaylanmıştı. Bu süreç hakkında konuşan bakanlık kaynakları şu ifadeleri kullandı:
"Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda, gelişmiş teknoloji ile donatılmış modern savaş uçaklarının envantere katılması ve envanterin çeşitlendirilmesi hedeflerimize uygun olarak çalışıyoruz. Sayın Bakanımızın ifade ettiği gibi 40 adet F-16 Viper temininin yanı sıra Eurofighter Typhoon tedariki ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Ancak bizim için esas olan eğitim ve muharip olarak kullanacağımız HÜRJET ve 5'inci nesil milli muharip uçağımız olan KAAN. F-16 tedarikine ilişkin, geçtiğimiz aylarda sözleşme imzalandı, bir takvim belirlendi ve süreç planlanan şekilde devam ediyor.”
F-16 Block 70’te bulunan radarın F-35'in radarıyla yazılım açısından %95, donanım açısından ise %70 gibi dikkate değer bir oranda ortak olduğunu da belirtelim. Bu arada F-16 Block 70, çoğu hava kuvveti için 40 yıldan fazla hizmete eşdeğer olan 12.000 saatlik uzatılmış yapısal ömre sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.