F-16 Viper için takvim belirlendi: Eurofighter Typhoon için ise “şart” yok!

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlar ve tatbikatlar hakkında bilgi verirken bakanlık kaynakları Eurofighter Typhoon ve F-16 tedarikine ilişkin gündemdeki bilgi kirliliğini ortadan kaldırdı.

Eurofighter'larda şart yok

Türkiye, bilindiği üzere Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya ortaklığında üretilen Eurofighter Typhoon uçaklarından 5.6 milyar dolara 40 adet almayı talep etmişti. Bir yılı aşkın bir süredir Almanya bu talebe olumsuz cevap vermiş olsa da geçtiğimiz haftalarda yumuşamalar yaşandı ve süreç Türkiye’ye gelen teknik heyet ile resmen başlamıştı.

Tam Boyutta Gör Bu görüşmeler neticesinde ilk aşamada Türkiye, 24 adet Eurofighter savaş uçağını hızla envanterine katmayı hedefliyor. Eurofighter uçaklarının Türk Hava Kuvvetleri’ne katılmasıyla, ilk kez AESA (Aktif Elektronik Taramalı Dizin) radarı bulunan savaş uçakları Türkiye’nin savunma gücünde yer alacak. Ancak son günlerde bu görüşmelerde Almanya’nın bazı şartlar öne sürdüğü bildirilmişti. İddialara göre Almanya, Eurofighter’ların özellikle Ege Denizi’nde kullanılmamasını talep etmiş.

Eurofighter için süreç başladı: Heyet Türkiye’ye heyet geldi 5 gün önce eklendi

Ancak bugün Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bu iddialar açıklık getirdi. Kaynaklar konu hakkında şu açıklamayı yaptı: “Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelik ise teknik seviyedeki çalışmalara devam edilmektedir. Yapılan çalışmalar süreci hızlandırmak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalarda herhangi bir şart gündeme gelmemiştir."

F-16 Block 70 ve F-16 Viper yükseltmesinde takvim belirlendi

Bununla birlikte Türkiye, ABD’den 40 yeni F-16 Block 70 uçağı ve 79 mevcut F-16 uçağının Viper konfigürasyonuna yükseltilmesi için talepte bulunmuştu. Bu talep, yılın başında ABD tarafından onaylanmıştı. Bu süreç hakkında konuşan bakanlık kaynakları şu ifadeleri kullandı:

"Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda, gelişmiş teknoloji ile donatılmış modern savaş uçaklarının envantere katılması ve envanterin çeşitlendirilmesi hedeflerimize uygun olarak çalışıyoruz. Sayın Bakanımızın ifade ettiği gibi 40 adet F-16 Viper temininin yanı sıra Eurofighter Typhoon tedariki ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Ancak bizim için esas olan eğitim ve muharip olarak kullanacağımız HÜRJET ve 5'inci nesil milli muharip uçağımız olan KAAN. F-16 tedarikine ilişkin, geçtiğimiz aylarda sözleşme imzalandı, bir takvim belirlendi ve süreç planlanan şekilde devam ediyor.”

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin hava gücünün en önemli unsuru olan F-16’lar, 5. Nesil uçakların gelişiyle önemini yitiriyor. Ancak F-16 Block 70, Northrop Grumman'ın gelişmiş SABR APG-83 AESA atış kontrol radarı, geliştirilmiş durumsal farkındalık ve tüm hava koşullarında hedefleme hassasiyeti sağlayan 5. Nesil avcı radarı özellikleri ile yeni bir seviyeye geliyor.

F-16 Block 70’te bulunan radarın F-35'in radarıyla yazılım açısından %95, donanım açısından ise %70 gibi dikkate değer bir oranda ortak olduğunu da belirtelim. Bu arada F-16 Block 70, çoğu hava kuvveti için 40 yıldan fazla hizmete eşdeğer olan 12.000 saatlik uzatılmış yapısal ömre sahip.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Havacılık Haberleri

F-16 Viper için takvim belirlendi: Eurofighter için ise şart yok!