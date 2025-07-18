Amfibi hücum aracı FNSS ZAHA’ya anti tank desteği geldi

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Tam Boyutta Gör Türk savunma sanayisinin en dikkat çekici kara platformlarından biri olan ZAHA Zırhlı Amfibi Hücum Aracı, IDEF 2025’te yeni ve daha güçlü bir konfigürasyonla vitrine çıkacak. FNSS tarafından geliştirilen araç, anti-tank silah sistemleriyle donatılarak ateş gücünü bir üst seviyeye taşıyor.

22-27 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında ilk kez sergilenecek yeni konfigürasyon, amfibik çıkarma harekatlarında ana muharebe tankları ve zırhlı tehditlere karşı üstün ateş gücü sunmayı hedefliyor.

ZAHA'nın ateş gücü artıyor

2023’te Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilen ilk ZAHA'lar, 12.7 mm makineli tüfek ve 40 mm otomatik bomba atar taşıyan ÇAKA Uzaktan Komutalı Kule (UKK) sistemleriyle donatılmıştı.

IDEF 2025’te tanıtılacak yeni konfigürasyonda, ÇAKA 30/AT-O isimli kule ön plana çıkıyor. Yerli üretim CANiK VENOM LR 30 mm otomatik top ile donatılan bu sistem, aynı zamanda iki adet ROKETSAN OMTAS anti-tank füzesine sahip. Kule, düşük geri tepme ve yüksek vuruş hassasiyetiyle hem karada hem denizde etkili kullanım sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Bir diğer dikkat çekici sistem ise ÇAKA AT-K. Bu kulede CANiK M2 QCB 12.7 mm makineli tüfek ile birlikte iki adet KARAOK kısa menzilli tanksavar füzesi yer alıyor. Bu sayede çıkarma harekâtlarında yakın ve orta menzilde zırhlı tehditlerin hızlı şekilde etkisiz hale getirilmesi mümkün oluyor.

ÇAKA 30/AT-O ve ÇAKA AT-K sistemleri, ateş kontrol bilgisayarı, görüş sistemleri ve yazılım altyapısıyla tamamen yerli imkanlarla geliştirildi. Üstelik bu kule sistemleri sadece kara araçlarına değil, sahil güvenlik gemileri, hücum botlar ve insansız deniz platformlarına da kolayca entegre edilebiliyor.

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FNSS Silah Sistemleri Direktörü Serkan Balbay, özellikle denize kıyısı olan ülkelerin ZAHA’ya ilgi gösterdiğini söyledi. Balbay, başta Endonezya olmak üzere birçok Uzak Doğu ülkesinin araca yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Hatta bazı ön anlaşmaların da yapıldığı açıklandı.

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