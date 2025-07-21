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    Türkiye’den dünyada ilk: Lazer silahlı ALKA-KAPLAN

    ROKETSAN ve FNSS iş birliğiyle geliştirilen ALKA-KAPLAN, lazer silah sistemini hibrit zırhlı taşıyıcı ile birleştirdi. Böylelikle ALKA-KAPLAN, kendi türünün dünyadaki ilk örneği oldu.

    Türkiye’den dünyada ilk: Lazer silahlı ALKA-KAPLAN Tam Boyutta Gör
    Türkiye savunma sanayiinde yeni bir dönemin kapılarını aralayan ALKA-KAPLAN, modern savaş sahalarının değişen tehditlerine karşı geliştirildi. ROKETSAN’ın Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi (ALKA YESS) ile FNSS'nin KAPLAN HİBRİT platformunun bir araya gelmesiyle ortaya çıkan sistem, özellikle mini/mikro İHA’lar ve dolanan mühimmatlara karşı yüksek mobiliteye sahip, zırhlı ve yerli bir çözüm sunuyor.

    Modern savaş alanlarında İHA'ların yaygınlaşması, kara birlikleri için yeni riskler oluşturuyor. Taşıdıkları patlayıcılar, yüksek manevra kabiliyetleri ve zorlu hava koşullarında bile görev yapabilmeleri bu tehditlerin etkisini artırıyor. Kendi türünün ilk örneği olan ALKA-KAPLAN, bu tehdide karşı mobil, zırhlı ve yüksek tepkime kabiliyetine sahip bir savunma kalkanı olacak.

    ALKA ve KAPLAN birleşti

    ROKETSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ALKA YESS, iki katmanlı bir savunma sunuyor: Elektromanyetik Karıştırma Sistemi (EKS) ile düşman İHA’ları devre dışı bırakabiliyor veya yüksek enerjili Lazer Silahı (LS) ile hedefleri imha ediyor. Bu sistem; sabit ve döner kanatlı İHA’ların, sürü dronların ve dolanan mühimmatların etkili menzile ulaşmadan soft kill veya hard kill yöntemleriyle durdurulmasını sağlıyor. Ayrıca sistem; yol kenarı EYP düzenekleri, bombalı tuzaklar ve patlamamış mühimmatların etkisiz hale getirilmesinde de kullanılabiliyor.

    Türkiye’den dünyada ilk: Lazer silahlı ALKA-KAPLAN Tam Boyutta Gör
    Öte yandan ALKA yalnızca bir silah değil, entegre bir sistem çözümü. Birden fazla ALKA bir araya getirilerek geniş alanlarda hava savunması yapılabiliyor. Ağ destekli yapısı, yapay zeka destekli hedef tespiti ve elektro-optik sistemlerle donatılmış hassas lazer yönlendirme yeteneği, bu sistemi modern savunma hatlarının ilk kademesi haline getiriyor.

    FNSS’nin geliştirdiği KAPLAN HİBRİT platformu, yalnızca taşıyıcı olmakla kalmıyor; 800 voltluk elektrik altyapısıyla sistemin enerji ihtiyacını da karşılıyor. Araç üzerindeki yüksek kilovat gücündeki dizel jeneratör, ALKA YESS'in ihtiyaç duyduğu enerjiyi ek bir güç ünitesine gerek kalmadan sağlıyor. Aynı zamanda aracın sürüş sistemini de besleyerek sessiz ilerleme, artırılmış menzil ve yüksek torkla hızlı ivmelenme sağlıyor. Batarya sistemi, operasyonel senaryolarda sessiz sürüş ve 24 saate kadar termal iz bırakmadan gözetleme imkanı sunuyor.

    Çift elektrik motoru ve çapraz tahrikli dişli kutuları ile desteklenen hibrit güç grubu, FNSS’nin özgün mühendisliğiyle geliştirildi. Bu altyapı sayesinde araç, muharebe sahasında ihtiyaç duyulan yüksek manevra kabiliyeti ve gizlilik özelliklerini bir arada sunuyor.

    Güç grubu ve alt sistemler tamamıyla yerli

    KAPLAN HİBRİT Projesinde geliştirilen güç grubu mimarisi ve kullanılan alt sistemlerin tamamı, FNSS mühendisleri tarafından belirlenmiş veya tasarlanarak üretime sokulmuş durumda. İlk aşamada ithal olarak belirlenen bileşenler, yerel çözüm ortaklarıyla birlikte yerlileştirilerek üretime alındı.

    20 ton ağırlığa kadar olan paletli araçlar için geliştirilen bu çözüm, kullanıcı ihtiyacına göre yeni paletli araç üretim programlarına ve modernizasyon programlarına da uyarlanabiliyor. Çok yakın bir gelecekte farklı tonajlarda, 40 tonluk paletli araçlar için de yeniden boyutlandırılarak kullanılabilmesi hedefleniyor. ALKA-KAPLAN, IDEF 2025 kapsamında ROKETSAN standında ziyaretçilerle buluşacak.

    Kaynakça https://www.fnss.com.tr/tr/medya/haberler/anti-drone-kabiliyetler-icin-tamamlayici-iki-guc-artik-bir-arada-roketsan-fnss-alka-kaplan-hibrit-yonlendirilmis-enerji-silah-sistem-yess-platformu-ile-idef-2025te-1910 https://www.aa.com.tr/tr/dosya-haber/turkiyenin-lazer-silahi-alka-hibrit-kaplanla-avlayacak/3636235
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