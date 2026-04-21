Nurol Makina, Malezya’da 4×4 zırhlı araç üretimi için anlaşma imzaladı

Tam Boyutta Gör Malezya’da düzenlenen Defence Services Asia 2026 (DSA 2026) Uluslararası Savunma Fuarı’nda Türk yapımı taktik tekerlekli zırhlı araçları sergileyen Nurol Makina önemli bir iş birliğine imza attı. Nurol Makina ile Malezya merkezli Nadicorp arasında ortak üretim ve teknoloji transferi anlaşması imzalandı.

Söz konusu anlaşma kapsamında, seçili 4×4 zırhlı araç platformlarının Malezya'da yerel üretimi, teknoloji transferi ve sanayi kabiliyetlerinin geliştirilmesi ile bu ülkenin Asya bölgesi için ihracat üssü olarak konumlandırılması hedefleniyor. Malezya bu iş birliği sayesinde dışa bağımlılığını azaltırken aynı zamanda Asya-Pasifik bölgesindeki ülkelere ihracat yapabilecek. İmza töreninde bu anlaşmanın sadece ticari bir iş birliği olmadığı, karşılıklı büyüme temeline dayanan uzun vadeli bir stratejik ortaklığını temsil ettiği vurgulandı.

Hangi araçlar üretilecek?

Yapılan açıklamada Nurol Makina ve Nadicorp iş birliği ile Ejder Yalçın 4×4 ve NMS 4×4 araçlarının Malezya’ya özel versiyonlarının üretileceği belirtildi. Daha önce Malezya’ya 20 adet Ejder Yalçın 4x4 aracı teslim edilmişti. Görevlerde aktif olarak kullanılan bu araçlar büyük beğeni topladı. Malezya Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonel kapasitesine katkı sağladı.

Ejder Yalçın 4×4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç Özellikleri

Ejder Yalçın 4×4, Nurol Makina’nın gelişmiş zırhlı taşıyıcı platformlarından en öne çıkanı. Yurt dışında pek çok ülkede aktif şekilde kullanılan Ejder Yalçın 4x4, operasyonel alanlarda yüksek beka ve mobilite sunacak şekilde tasarlandı.

Koruma & Beka : V-şekilli monokok gövde yapısı ile balistik, mayın ve EYP (el yapımı patlayıcı) tehditlerine karşı yüksek koruma sağlar.

: V-şekilli monokok gövde yapısı ile balistik, mayın ve EYP (el yapımı patlayıcı) tehditlerine karşı yüksek koruma sağlar. Personel Kapasitesi : Yaklaşık 11-12 kişiye kadar mürettebat taşıma kapasitesi mevcuttur.

: Yaklaşık 11-12 kişiye kadar mürettebat taşıma kapasitesi mevcuttur. Performans ve Manevra : Yüksek torka sahip dizel motor, tam bağımsız süspansiyon sistemi ve gelişmiş arazi kabiliyeti ile kırsal ve meskûn mahal operasyonlarında etkin hareket imkanı sunar.

: Yüksek torka sahip dizel motor, tam bağımsız süspansiyon sistemi ve gelişmiş arazi kabiliyeti ile kırsal ve meskûn mahal operasyonlarında etkin hareket imkanı sunar. Hız ve Menzil : Maksimum yol hızı yaklaşık 120 km/saat, menzil yaklaşık 700 km civarındadır.

: Maksimum yol hızı yaklaşık 120 km/saat, menzil yaklaşık 700 km civarındadır. Silah Sistemleri : Manuel veya uzaktan kumandalı silah istasyonları ile 7.62 mm’den 40 mm’ye kadar farklı silah sistemleri entegre edilebilir.

: Manuel veya uzaktan kumandalı silah istasyonları ile 7.62 mm’den 40 mm’ye kadar farklı silah sistemleri entegre edilebilir. Görev Varyantları: Personel taşıyıcı, komuta kontrol, keşif, KBRN vb. çok sayıda konfigürasyonda kullanılabilir.

NMS 4×4 Hafif Taktik Zırhlı Araç Özellikleri

NMS 4×4, Nurol Makina tarafından geliştirilen bir başka taktik zırhlı araç platformudur. Özellikle hafif zırhlı sınıfta yüksek hız, manevra kabiliyeti ve modüler görev yetenekleri ile öne çıkıyor

Yapı ve Mobilite : V-şekilli monokok gövde ve gelişmiş aktarma organları sayesinde kırsal ve kentsel alanlarda hızlı ve etkili hareket kabiliyeti sağlar.

: V-şekilli monokok gövde ve gelişmiş aktarma organları sayesinde kırsal ve kentsel alanlarda hızlı ve etkili hareket kabiliyeti sağlar. Personel Kapasitesi : Yaklaşık 9-11 kişiye kadar taşıma kapasitesi sunar.

: Yaklaşık 9-11 kişiye kadar taşıma kapasitesi sunar. Koruma : Balistik ve mayın koruması ile yüksek dayanıklılık sunan ölçeklenebilir zırh çözümleri ile tasarlanmıştır.

: Balistik ve mayın koruması ile yüksek dayanıklılık sunan ölçeklenebilir zırh çözümleri ile tasarlanmıştır. Araç Sistemleri : Run-flat lastikler, ergonomik tasarım, uzaktan kumandalı silah entegrasyonu, entegre telsiz altyapısı gibi standart askeri özellikler mevcuttur.

: Run-flat lastikler, ergonomik tasarım, uzaktan kumandalı silah entegrasyonu, entegre telsiz altyapısı gibi standart askeri özellikler mevcuttur. Çoklu Görev Yeteneği: Personel taşıma, keşif, hava savunma, anti-tank görevi, SWAT ve eskort gibi çeşitli operasyonel roller için uygun modüler konfigürasyonlar sunar.

