Nvidia: 3DVision teknolojisi dizüstü bilgisayar pazarına giriyor

Fermi mimarisini temel alan DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları endüstri tarafından merakla beklenen Nvidia, 3DVision teknolojisini yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. AMD-ATi'nin mobil ve entegre grafik işlemcilerinden sorumlu üst düzey yöneticisini 3DVision teknolojisinden sorumlu yönetici olarak kadrosuna katan firma, satışları rakamları hızla artan dizüstü bilgisayarları da 3DVision kapsamına almayı planlıyor. Santa Clara merkezli firma açıklamasında 3DVision destekli ilk dizüstü bilgisayarın Asus tarafından Aralık ayında satışa sunulacağını, diğer üreticilerin ise yeni yıl ile birlikte 3DVision destekli yeni nesil dizüstü bilgisayarlarını kullanıcılarla buluşturacağını duyurdu. Ekran üreticileriyle yakın bir çalışma içerisinde olan Nvidia, 3DVision teknolojisinin mobil oyunculara daha gerçekçi, benzersiz bir oyun deneyimi sunacağını belirtiyor.

CPT, LG, CMO ve Samsung gibi ekran üreticileriyle yakın çalışma içerisinde olan firma dizüstü bilgisayarlar için 3DVision destekli 120Hz panellerin yaygınlaşmasını hedefliyor. Yeni nesil 120Hz notebook panellerinde Nvidia 3DVision teknolojisine tam destek vereceğini açıklayan LG ile birlikte Samsung başkan yardımcısı SH Moon da, Samsung LCD bölümünün 3DVision eko-sisteminin arkasında olacağını belirtti. Oyunlar başta olmak üzere diğer pek çok çoklu ortam uygulamasında kullanıcılara daha gelişmiş görsel deneyim sunmayı planlayan Nvidia, Asus'un G51j modeliyle başlayacak 3DVision destekli dizüstü bilgisayar akımının yeni yıl ile birlikte hız kazanacağını ve diğer pek çok üreticinin de 120Hz panel kullanan, 3DVision logolu dizüstü bilgisayarlarını tüketicilerin beğenisine sunacağını açıkladı.