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Nvidia: Acer, Apple ve Asus en büyük ION müşterileri

10 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia: Acer, Apple ve Asus en büyük ION müşterileri
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Nvidia tepe yöneticisi Jensen Huang

Ion platformuyla netbook ve nettop pazarında iddialı olmayı hedefleyen Nvidia'nın hangi iş ortaklarıyla çalışacağı, cevabı merakla beklenen sorular arasında yer alıyor. Zira Atom işlemcili ION platformu için Intel'in yaklaşımı karşısında özellikle yüksek hacimli netbook üretimi yapan firmaların ION platformunu gündemden düşürebileceği iddiası zaman zaman gündeme gelmekte. Hatta son olarak Asus ve MSI gibi iki dev üreticinin Intel ile olan ilişkilerin bozulmaması adına ION tabanlı herhangi bir çözüm hazırlamaycakları bile söylenmişti.

Nvidia'nın 26 Nisan'da sonra eren 2009 mali yılı ilk çeyrek dilimine yönelik sonuçlarının açıklandığı konferansta konuşan Jensen Huang (Kurucu ve CEO) yaptığı açıklamasında Apple, Acer ve Asus'un en büyük ION müşterileri olduğunu belirtti. Bilindiği üzere Acer, AspireRevo modeliyle zaten dünyanın ilk ION tabanlı nettop sistemini kısa süre önce duyurmuştu. ION platformuna da güç veren GeForce 9400M yonga setini ürünlerinde yaygın şekilde kullanan Apple'ın ise ION spesifik yeni bir cihaz hazırlayıp hazırlamadığı ise henüz bilinmiyor.

Apple ile benzer şekilde Tayvan merkezli Asus'un da ION platformuyla ilgili ne tür bir çalışma içerisinde olduğu henüz bilinmiyor. Ancak Eee PC serisi ile netbook segmentinin doğmasına adeta öncülük eden ve bu konuda Intel ile yakın ilişki içerisinde olan Asus'un nasıl bir girişimde bulunacağı merakla bekleniyor.


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.:fat32:. 9 yıl
Asus,Acer ve Apple kullanmış ve kullanmakta olan birisi olarak NVİDİA'nın fiyat politikasını tüketicisi açısından biraz uçuk buluyorum. Aynı performansı sağlayan AMD fiyatları daha alınabilir düzeyde olmasına rağmen oyunların çoğu nvidia'ya kullanıcısına çıktığı için zamanında iki yılda bir senede bir ekran kartı değiştirirdim. Ev ekran kartı çöplüğü gibi oldu. Çünkü oyunlar hala daha yüksek performansı ekran kartı istemeye devam ediyor...
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CaSsErDoDo 10 yıl
resim feci yalnız:D
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gordon01 10 yıl
ne vermiş öyle ağzına
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sadtneverdie 10 yıl
bu musterılerle nvıdıa yı kımse tutamaz. ancak intel :P
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XivA 10 yıl
intel aslında destek vermeli. adamın işlemcisini satıveriyor. bence atom çok daha güçlü ve güzel olacak.
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WinteR 10 yıl
Nvidia bir yandan Intel'le kavga ediyor,diğer yandan da Intel'in Atom'una yeni pazar sağlıyor, al Intel'in eline bir koz daha.
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