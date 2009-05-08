Nvidia: Acer, Apple ve Asus en büyük ION müşterileri

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Nvidia tepe yöneticisi Jensen Huang

Ion platformuyla netbook ve nettop pazarında iddialı olmayı hedefleyen Nvidia'nın hangi iş ortaklarıyla çalışacağı, cevabı merakla beklenen sorular arasında yer alıyor. Zira Atom işlemcili ION platformu için Intel'in yaklaşımı karşısında özellikle yüksek hacimli netbook üretimi yapan firmaların ION platformunu gündemden düşürebileceği iddiası zaman zaman gündeme gelmekte. Hatta son olarak Asus ve MSI gibi iki dev üreticinin Intel ile olan ilişkilerin bozulmaması adına ION tabanlı herhangi bir çözüm hazırlamaycakları bile söylenmişti.

Nvidia'nın 26 Nisan'da sonra eren 2009 mali yılı ilk çeyrek dilimine yönelik sonuçlarının açıklandığı konferansta konuşan Jensen Huang (Kurucu ve CEO) yaptığı açıklamasında Apple, Acer ve Asus'un en büyük ION müşterileri olduğunu belirtti. Bilindiği üzere Acer, AspireRevo modeliyle zaten dünyanın ilk ION tabanlı nettop sistemini kısa süre önce duyurmuştu. ION platformuna da güç veren GeForce 9400M yonga setini ürünlerinde yaygın şekilde kullanan Apple'ın ise ION spesifik yeni bir cihaz hazırlayıp hazırlamadığı ise henüz bilinmiyor.

Apple ile benzer şekilde Tayvan merkezli Asus'un da ION platformuyla ilgili ne tür bir çalışma içerisinde olduğu henüz bilinmiyor. Ancak Eee PC serisi ile netbook segmentinin doğmasına adeta öncülük eden ve bu konuda Intel ile yakın ilişki içerisinde olan Asus'un nasıl bir girişimde bulunacağı merakla bekleniyor.