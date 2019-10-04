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    Ekim ayı giriş seviyesi ekran kartlarının ayı olacak: AMD ve Nvidia’dan yeni modeller

    Gelen haberlere göre bu ay yeni giriş seviyesi ekran kartlarıyla tanışacağımız ay olacak. Hem AMD hem de Nvidia kanadı yeni modellerin hazırlığında.
    6 gün
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Üst segmentte uzun süredir özlenen rekabet yeniden başladı denilebilir. Her iki firmanın da modellerini tamamladığı sınıfın ardından her iki GPU devi de düşük bütçeli oyuncuları hedef alan çözümler üzerinde çalışmaya başladı.

    AMD’nin son zamanlarda gün yüzüne çıkan RX 5500 söylentileri daha da detaylanmaya başladı. Şu anda gelecek model RX 5500 XT olarak ortaya çıkarken ileride RX 5500 de piyasaya sürülür mü bilinmiyor.

    RX 5500 XT

    1408 shader birimiyle gelecek ekran kartı RX 560’ın yerini alacak. RDNA mimarisi üzerinde şekillenen Navi 14 GPU’suna eşlik edecek belleklerse 8 GB kapasiteli GDDR6 bellekler olacak. GPU-VRAM arasındaki iletişimin sağlanacağı bellek veri yolu başlığında ise 128 bit genişlik sunulacak. Son olarak kartın 200 doların aşağısına konumlandırılması bekleniyor. Çıkış tarihi olaraksa 7 Ekim’e işaret edilmiş.

    GTX 1660 ile aynı işlem birimi sayısına sahip modelin ardından Nvidia’ya geçelim. Yeşil ekip bir süredir GTX 1650 Ti ve GTX 1660 üzerinde çalışıyor. Son dönemde modellerini Super’le güncelleyen firmanın GTX 1650 Ti konusunda nasıl bir adlandırmaya gideceği belirsizliğini koruyor dolayısıyla GTX 1650 Super de ihtimaller dahilinde.

    Ekim ayı giriş seviyesi ekran kartlarının ayı olacak: AMD ve Nvidia’dan yeni modeller
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    Detaylara geçecek olursak, GTX 1650 Ti’da 1024 Cuda çekirdeğine yükseltme alan GPU’da doku birimleri de GTX 1650’deki 56 üniteden 64’e çıkacak. Bellek tarafında aynı çizgide ilerlenirken fiyatlandırma konusunda 180 dolardan bahsedilmekte.

    GTX 1660 Super

    GTX 1660 Super’de ise şu ana kadarki Super ekran kartlarının aksine GTx 1660’daki Tu116-300 zarına yer verilecek. 1408 Cuda biriminin yer aldığı yonga 6 GB GDDR6 belleklerle desteklenirken, VRAM GTX 1660 Ti’daki 12 Gbps bellekleri kıskandıracak 14 Gbps seviyesinde görev yapacak. Bu da 192 bit veri yolu desteği göz önüne alındığında 336 GB/s’lik bant genişliğine tekabül eder.

    Ekim ayı giriş seviyesi ekran kartlarının ayı olacak: AMD ve Nvidia’dan yeni modeller
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "Intel yeni Core X işlemcilerini duyurdu"

    Diğer taraftan GTX 1660 ve GTX 1660 Ti arasında %10’luk performans farkı ve 20 dolarlık fiyat farkı vardı. GTx 1660 Super’in GTX 1660 Ti’ın ensesinde olacağını söyleyebiliriz. Fiyatlandırma konusunda ise 249 dolar etiketini görebileceğimiz gibi GTX 1660’ın piyasadan çekilip Super çözümünün onun yerini alması da ihtimaller dahilinde.



    https://videocardz.com/82086/gigabyte-radeon-rx-5500-xt-and-geforce-gtx-1660-1650-super-spotted-at-eec Yorum Yaz
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    Jowiyaga 6 gün en beğenilen
    Piyasa da bir sürü ekran kartı var. Ne oluyor anlamadım.
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    Antikaruh 4 gün
    Sırf önümüzdeki senelerin kartlarını satabilmek için 8 gb'lık kartların üzerine bir gram bellek koymuyorlar.
    Önümüzdeki yıl yeni konsolların özelliklerinin de şekillenmesi ile, yeni ekran kartları min. 12gb ile başlayıp 24 gb'lere kadar giden belleklere sahip olacaklar.
    Özellikle 4k isteyen bunlara mecbur kayacak.
    Ekran kartındaki en ucuz bileşenlerden - ekran kartı bellekleri. Chart vardı bununla ilgili, kuruşlarla sayılıyorlar bildiğin. Adamlar inatla koymuyor ya. Super serisi ve naviler minimum 11-12 gb ile gelmeliydi. Bütün kartlar 8gb bellekli oldu - bu nedir ?
    Şu koşulda dahi bazı oyunların 4k texture paketi ile beraber 11-12 gb Vram kullandıkları görülebiliyor. 1-2 sene sonra görün yaygarayı.
    Yeni nesil konsol öncesi sistem toplamak, cüzdana intihar ettirmek demek, bunu anladım.
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    bkaakco 6 gün
    1650 orta seviyedir ve 1050 Ti'nin ardılıdır. 1640 ve altı olsa belki giriş diyebilirdik. 1650'den daha iyi olan kartlar giriş seviyesi olamaz.
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    WarSaw 6 gün
    boş işler :)
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    Eeltorm 6 gün
    İyice karıştı model numaraları.
    Yanıtla +2
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    sreylare 6 gün
    Konunun forumdaki linkinde yorumlar görünüyor ancak burada (www.donanimhaber.com/... kısmından bakıldığında) 7 yorum görünmüyor. Son 2 gündür bu problem var. Bazı konularda sadece en beğenilen yorumlar görünüyor. "Forumda Yanıtla" kısmı yerine "Konuyu Forumda Gör" seçeneğiyle forum linkine bağlantı istiyoruz, böylece yorumları okumak için forumda başlıkları aramak zorunda kalmayız. Kendi yazdığım yorum bile görünmüyor buradan, forum konusundan editliyorum bunu da
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Ethnicity 6 gün sreylare
    Bendede bazı haberlere ilk defa girince resimler ve mesajlar iç içe girmiş şekilde karışık görünüyor aşağıdaki resimdeki gibi.Sayfayı 2-3 kere yenileyince düzeliyor."Konuyu Forumda Gör" seçeneği bende görünüyor "Forumdaki konusunu görüntüle" olarak.Aşağıdaki attığım iç içe girmiş resimlerdeki 1650ti resminin üzerine denk gelmiş.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    TheNewAtilla 6 gün
    Rx 5700 xt’nin %60 gücünde olacaksa rx 590 civarı bir şey oluyor. Fiyat çok önemli
    Nvidia ise umrumda değil bu nesilde. Saçma sapan rtx kartlar yüzünden her basamağa ikişer kart çıkarmak zorunda kaldılar.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    metallurgy 4 gün TheNewAtilla
    Hangi kart rx 5700 xt'nin %60 gücünde olacak? Haberde öyle birşey göremedim.
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    qoqoCAN 6 gün
    konsolların çıkış döneminde kendi ayapına sıkmaz herhalde amd , nvidia yı bilemem.
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    i Am Not Dead 6 gün
    1660 super niye cikiyoki bari 8gb ram yapsalardi 1660 ti super olsaydi cok mantiksiz
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    jac0B0 6 gün i Am Not Dead
    Ben bir ay önce demiştim 1660 superden bir şey beklemeyin 1660 gddr6 takılmış versiyonu olcak diye :)
    Bir ay önceki haberlerde 1660ti dan daha güçlü olacak vs. Diyorlardı :)
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    aschil 6 gün
    konsolların çıkış döneminde asıl patlama yaşanacak
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    amd, rdna ve
    8 etiket daha gtx 1650 super gtx 1660 super nvidia tu116 nvidia turing amd rx 5500xt Ekran Kartı Donanım Metehan Göktaş
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