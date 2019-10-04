Ekim ayı giriş seviyesi ekran kartlarının ayı olacak: AMD ve Nvidia’dan yeni modeller

Üst segmentte uzun süredir özlenen rekabet yeniden başladı denilebilir. Her iki firmanın da modellerini tamamladığı sınıfın ardından her iki GPU devi de düşük bütçeli oyuncuları hedef alan çözümler üzerinde çalışmaya başladı.

AMD’nin son zamanlarda gün yüzüne çıkan RX 5500 söylentileri daha da detaylanmaya başladı. Şu anda gelecek model RX 5500 XT olarak ortaya çıkarken ileride RX 5500 de piyasaya sürülür mü bilinmiyor.

RX 5500 XT

1408 shader birimiyle gelecek ekran kartı RX 560’ın yerini alacak. RDNA mimarisi üzerinde şekillenen Navi 14 GPU’suna eşlik edecek belleklerse 8 GB kapasiteli GDDR6 bellekler olacak. GPU-VRAM arasındaki iletişimin sağlanacağı bellek veri yolu başlığında ise 128 bit genişlik sunulacak. Son olarak kartın 200 doların aşağısına konumlandırılması bekleniyor. Çıkış tarihi olaraksa 7 Ekim’e işaret edilmiş.

GTX 1660 ile aynı işlem birimi sayısına sahip modelin ardından Nvidia’ya geçelim. Yeşil ekip bir süredir GTX 1650 Ti ve GTX 1660 üzerinde çalışıyor. Son dönemde modellerini Super’le güncelleyen firmanın GTX 1650 Ti konusunda nasıl bir adlandırmaya gideceği belirsizliğini koruyor dolayısıyla GTX 1650 Super de ihtimaller dahilinde.

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Detaylara geçecek olursak, GTX 1650 Ti’da 1024 Cuda çekirdeğine yükseltme alan GPU’da doku birimleri de GTX 1650’deki 56 üniteden 64’e çıkacak. Bellek tarafında aynı çizgide ilerlenirken fiyatlandırma konusunda 180 dolardan bahsedilmekte.

GTX 1660 Super

GTX 1660 Super’de ise şu ana kadarki Super ekran kartlarının aksine GTx 1660’daki Tu116-300 zarına yer verilecek. 1408 Cuda biriminin yer aldığı yonga 6 GB GDDR6 belleklerle desteklenirken, VRAM GTX 1660 Ti’daki 12 Gbps bellekleri kıskandıracak 14 Gbps seviyesinde görev yapacak. Bu da 192 bit veri yolu desteği göz önüne alındığında 336 GB/s’lik bant genişliğine tekabül eder.

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Diğer taraftan GTX 1660 ve GTX 1660 Ti arasında %10’luk performans farkı ve 20 dolarlık fiyat farkı vardı. GTx 1660 Super’in GTX 1660 Ti’ın ensesinde olacağını söyleyebiliriz. Fiyatlandırma konusunda ise 249 dolar etiketini görebileceğimiz gibi GTX 1660’ın piyasadan çekilip Super çözümünün onun yerini alması da ihtimaller dahilinde.

https://videocardz.com/82086/gigabyte-radeon-rx-5500-xt-and-geforce-gtx-1660-1650-super-spotted-at-eec