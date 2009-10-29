Nvidia: Fermi mimarisinden eminiz, DirectX 11 için en hızlı çözümleri hazırlıyoruz

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Fermi kod adını taşıyan yeni nesil grafik işlemci mimarisini Eylül sonunda gerçekleştirilen Grafik Teknolojileri Konferansı'nda tanıtan Nvidia, şu an için DirectX 11 destekli herhangi bir model tanıtımı yapmış olmasa da bu durum yakında değişecek gibi görünüyor. Nvidia'nın Avrupa'daki üst düzey yöneticilerinden Luciano Alibrandi ile endüstrinin yanıt beklediği sorular üzerine konuştuk.

Tahmin edebileceğiniz üzere Luciano Alibrandi'ye sorduğumuz ilk soru, Fermi mimarisinin performans noktasında neler vaat edeceği idi. Tüm çalışmaları büyük bir gizlilik içerisinde sürdürülen Fermi mimarisi için Alibrandi, pazarda performans değerlerinden geç kalındığına kadar çok sayıda spekülasyon olduğunu ancak Fermi mimarisinin sahip olduğu performans ile tüm bu söylemlere yanıt vereceğini belirtti.

2009 sona ermeden Fermi mimarisi için merak edilen performans değerlerinin (yüksek performans modeli) görünür olacağını ve Nvidia olarak lider elde etme konusunda endişen duymadıklarını söyledi, 3D tarafındaki performans liderliğini ele geçireceklerini ifade eden Alibrandi, yeni mimari ile farklı segmentlere yeşil ışık yakacak şimdiye kadarki en radikal GPU mimarilerinden birisini duyuracaklarını belirtti.

Israrlı sorularımıza rağmen Fermi tabanlı yeni jenerasyon kartlar için net bir lansman tarihi alamasak bile Nvidia performans liderliği için en az bir yeni modelini yıl sona ermeden lanse edecek gibi görünüyor.