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Nvidia: Fermi mimarisinden eminiz, DirectX 11 için en hızlı çözümleri hazırlıyoruz

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,7b
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34
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia: Fermi mimarisinden eminiz, DirectX 11 için en hızlı çözümleri hazırlıyoruz
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Fermi kod adını taşıyan yeni nesil grafik işlemci mimarisini Eylül sonunda gerçekleştirilen Grafik Teknolojileri Konferansı'nda tanıtan Nvidia, şu an için DirectX 11 destekli herhangi bir model tanıtımı yapmış olmasa da bu durum yakında değişecek gibi görünüyor. Nvidia'nın Avrupa'daki üst düzey yöneticilerinden Luciano Alibrandi ile endüstrinin yanıt beklediği sorular üzerine konuştuk.

Tahmin edebileceğiniz üzere Luciano Alibrandi'ye sorduğumuz ilk soru, Fermi mimarisinin performans noktasında neler vaat edeceği idi. Tüm çalışmaları büyük bir gizlilik içerisinde sürdürülen Fermi mimarisi için Alibrandi, pazarda performans değerlerinden geç kalındığına kadar çok sayıda spekülasyon olduğunu ancak Fermi mimarisinin sahip olduğu performans ile tüm bu söylemlere yanıt vereceğini belirtti.

2009 sona ermeden Fermi mimarisi için merak edilen performans değerlerinin (yüksek performans modeli) görünür olacağını ve Nvidia olarak lider elde etme konusunda endişen duymadıklarını söyledi, 3D tarafındaki performans liderliğini ele geçireceklerini ifade eden Alibrandi, yeni mimari ile farklı segmentlere yeşil ışık yakacak şimdiye kadarki en radikal GPU mimarilerinden birisini duyuracaklarını belirtti.

Israrlı sorularımıza rağmen Fermi tabanlı yeni jenerasyon kartlar için net bir lansman tarihi alamasak bile Nvidia performans liderliği için en az bir yeni modelini yıl sona ermeden lanse edecek gibi görünüyor.


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sertacaygun 10 yıl
En hızlıları karşılaştırdığımızda aralarında tahmini %10 - 20 hız farkına dayalı olarak , 300 $ daha pahalı olacağından eminim.
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mamad 10 yıl
Aslında pratik düşünürsek ati, nvidia'nın bir seri önüne geçti. Ati hd5000 serisini çıkardı ve yeni gpu mimarisinin de ismini açıkladı. Çalışmalara başladılar yeni seri için.

Yani şuan hd6000(?) serisi ile Fermi'yi aynı kefeye koyabiliriz! Nasıl olsa elimizde ikisi için de reel kanıt yok!
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taner11 10 yıl
Oyalama taktiği tamamen.nv pazarı ati ye kaptırmamak için türlü bahaneler uyduruyo.ben dx 11 kart çıkaramadım demiyor zamanında da ıvır zıvır şeyler söylüyo.
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simplethinks 10 yıl
ÇİNLİ kARDEŞ İZİNDE
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sendomi 10 yıl
Nvidia: Fermi mimarisinden eminiz, DirectX 11 için en hızlı çözümleri hazırlıyoruz ee yani cümleye bak hazırlıyoruz ne zaman çıkar peki hala hazırlıyoruz kelimesini kullanabiliyorlarsa ne diyeyim palavra palavra palavra inanmam sana
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CoreXXX 10 yıl
tamam hazırlıyosunda kardeşim 1 tane somut kanıt gösterde ferahlayalım, hava cıvadan başka bişey yok
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scutaro 10 yıl
Mimarisel anlamda performanslı ve güzel gpu'lar olucak. Double precision performansı eskiye göre kat kat artmış durumda. Öyleki Tesla C1060 modeli double precison demoda 3.52 fps ile 1.47 milyar etkileşim hesaplayabilirken (yanlız karıştırılmasın bu oyun benchmark'ı değil) Fermi 18.14 fps ile 7.61 milyar etkileşim hesaplayabiliyor isteyenler gpu konferasındaki demoya bakabilir. Single precision olarakda iyi olucaktır. Ati ve Nvidia arasındaki eskiye göre çekirdek sayısı oranı karşılaştırmasına göre yeni seriler arasındaki orana baktığımızda Nvidia lehine daha fazla buna ilaveten yeni mimarinin getirisi ve bellek bant genişliğinide düşünürsek en hızlı çözüm olucağı zaten belli.
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pckolik13 10 yıl
Neden Nvidia Ati gibi net bir tarih vermiyor merak ettim....
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sulo61gun 10 yıl
"Israrlı sorularımıza rağmen Fermi tabanlı yeni jenerasyon kartlar için net bir lansman tarihi alamasak bile Nvidia performans liderliği için en az bir yeni modelini yıl sona ermeden lanse edecek gibi görünüyor."

bekleyin diyor işte ati almayın diyor bu gün olmazsa yarın olmazsa öbürgün garanti
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MrPerFormance 10 yıl
Ortamı ısıtıyorlar.
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dirokzan 10 yıl
arkadaşım beni ilgilendiren şey şu yeni fermi mimarisinden faydalanmak için iyi bir fiyat biçilmesi.yoksa işte biz yeni mimari ürettik ati yi solladık demeleri açıkça beni pek ilgilendirmiyor(aynı şey ati için de geçerli).basit bir ev kullanıcısı olarak marka farketmeksizin işimi iyi görebiliecek dx11 bir kart istiyorum o kadar...
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XivA 10 yıl
cinli amca ne zamandır görünmüyor poz vermiyor. galiba çok eleştiri aldı. yolda saldıranlar falan oldu :D
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aterikasedi 10 yıl
Kesinlikle katılıyorum sana Hobar.Zaten fıyat performans urunlerını 2010'un ılk ceyregınde cıkarmayı planlıyorlar.O ara 8800 gt gıbı bır kart cıkar umarım.
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DISTURBED 10 yıl
bla bla bla, artık icraat görelim, maketlerle laflarla gündem yaratmaya çalışmayın.
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