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Nvidia Fermi X2 modelini en hızlı ekran kartı olarak Aralık ayında duyurabilir

8 yıl
4,5b
1
41
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia yüksek performans segmenti için hazırladığı GeForce GTX 580 modelini 8 Kasım'da lanse etmeye hazırlanıyor. Tek GPU'lu ekran kartı arenasında liderliğini pekiştirmeyi planlayan firmanın, en hızlı ekran kartı unvanını ele geçirmesi ise beklenmiyor. Genel olarak Radeon HD 5970'ten yavaş olacağı tahmin edilen GeForce GTX 580'inin yanı sıra AMD, çift grafik işlemcili yeni modeli Radeon HD 6990 için de Aralık ayını lansman takvimine eklemiş durumda. Ancak endüstriyel kaynaklardan gelen bilgilere göre Nvidia, aylardır konuşulan ancak iş ortaklarının mühendislik örnekleri dışında somut bir gelişme göremediğimiz çift GPU'lu Fermi X2 modelini yıl sona ermeden duyurabilir.

Rakibinin bir yıldır devam eden performans liderliğine son vermek isteyen Nvidia'nın önünde iki seçenek bulunuyor ki bunlar; GF100 X2 ve GF104 X2. Computex 2010 fuarında Galaxy, GF100 tabanlı GeForce GTX 470 X2 modelini göstermiş ancak firma yetkikileri BIOS ve sürücü sıkıntılarından ötürü projeyi askıya aldıklarını açıklamışlardı. Geçtiğimiz günlerde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Zotac da GF104 GPU'sunun çiftine yer verdiği GeForce GTX 460 X2 modelini göstermiş, genel görünümü itibariyle üretime oldukça yakın olan yeni model Nvidia adına daha gerçekçi bulunmuştu. Gelen son bilgilere göre liderlik hedefi doğrultusunda Nvidia yeni X2'si Aralık ayında lanse edilebilir.

Tahmin edilebileceği üzere Nvidia adına en büyük soru işareti kartın TDP değeri olacak. GF100 GPU'su, üzerinde barındırdığı üç milyar transistöre ile kendi sınıfındaki en fazla güç tüketen ve yük altında 95 dereceye kadar çıkabilen bir GPU. Öte yandan GeForce GTX 580'e güç veren GF110 GPU'su ile Nvidia'nın profesyonellere özel bazı HPC fonksiyonlarını çıkartaran GPU tasarımında 300 milyon transistörü çıkarmayı başardığı ve bu sayede güç tüketimini de düşürdüğü iddia ediliyor. Ancak yine de 250 Watt'a yakın ısıl güç tasarımı olduğu tahmin edilen GF110'nun çifti ile yapılacak Dual GPU tabanlı yeni bir üst seviye ekran kartının 400 Watt civarında TDP ile gelmesi muhtemel.

Öte yandan Nvidia'nın son dönemde en verimli GPU'su olarak değerlendirilen GF104'ün çifti ile yapılacak GeForce GTX 460 X2'nin daha makul TDP değerleri ve rekabetçi performans figürleriyle Nvidia'nın 2010 sona ermeden önce lanse edeceği model olarak değerlendirilebilir. Bazı kaynaklara göre Nvidia, GF100 X2 için liderlik odaklı farklı bir strateji ile GeForce 8800 Ultra benzeri bir yaklaşım benimseyebilir. Yani kartın güç tüketim problemini aşmak için firma, iş ortaklarına özel tasarımlı modeller konusunda yeşil ışık yakabilir. Ancak tüm bunlara rağmen AMD'nin Radeon HD 6990 ile sergileyeceği performans/watt başarımı, Fermi X2'nin pazar başarısına etki eden önemli bir parametre olacak.


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DH Misafiri 8 yıl
başbakan açıklama yaptı ; önümüzdeki yıl ekran kartlarından dolayı elektirik sıkıntısı çekebilirmişiz hahahaha :D
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Pixyslave 8 yıl
Yuru be kocum Nvidia kim tutar seni
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ozkan_tpc 8 yıl
Bence su soğutmalı olsun, soğutacak suyun devresi de evdeki radyatörlere uyumlu olsun, hem ekran kartı hem kombi, kışın 250 liralık doğalgaz faturasından kurtuluruz. üstelik sadece 500w :)
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alpa07 8 yıl
artık önümüzdeki kartlara bakıcaz.zor bir deplansmanı gelecek tartısmayı fermi x2 video incelemesınde yapacaz.konu kapanmıştır.:D :D :D
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theyapici 8 yıl
akıllı saati olonlar akşam 17 ile 22 arası bilgisayarda 3d oyun oynamasın bu kartın x2 si ile batarlar yani 2 katı yazıyor bide offf 6990 yer bunu
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TeknolojiveBililisim 8 yıl
off piyasa yeniden kızışıyor
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Source 8 yıl
Bir yıl oldu halen daha çıkacak kart
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vidoko 8 yıl
tek gpu da okaar ısın ma varken ve watt sorunu oluştururken çift gpu lu bir ekrankartı çıkartıyorsa, firmanın mutlaka güvendiği bir nokta vardır bence.. performasnı y la o açığı kapatabilir.
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SupermanPrime 8 yıl
GTX480 de yumurta pişirmeyi deneyen arkadaş bana kalırsa bunda başarılı olabilir :D
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DH Misafiri 8 yıl
bunu neyle soğutucan yahu.
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muvaZaa xD 8 yıl
yavaş olsunlar bakalım 6990 ı geçemezler
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H34RTL3SS 8 yıl
kış ta geldi zaten iyi ısıtır bu kart xD
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TrMhMt 8 yıl
400w mi?? Yok daha neler??? Ozaman bu karti su sogutma seti ile birlikte satsinlar yoksa sicaklarda kim nasil sogutacak bu kartlari? Yada en iyisi direkt antartikaya yada kutuplara acsinlar pazar ee ancak oralarda bu kart hava sogutma ile sogur !!

ha birde trafo olayi var onuda unutmamak lazim !!! Bir karta 400w guc vermek akil isi degil sonucta yaptigimiz is oyun oynamak ocagimiza incir aci dikmek degil ...

Valla bu ekran karti olayi nereye kadar gidecek cok merak ediyorum !!!
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