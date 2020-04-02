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    Nvidia GeForce RTX Super serisi mobile geldi

    GeForce RTX serisini taşınabilir sistemlere sunan Nvidia şimdi de GeForce RTX Super serisini mobile getirdi. İlk dizüstü modelleri 15 Nisan tarihinde geliyor.
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    Haber Editörü
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    Nvidia GeForce RTX Super serisi mobile geldi
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    Nvidia’nın GeForce RTX 2000 serisine performans dokunuşları yaparak hazırladığı RTX SUPER serisi nihayet mobile geldi. Kaslı dizüstü sistemleri için Intel Core H serisi ile iş birliği yapan GeForce RTX Super mobil serisinde iki üye yer alıyor.

    GeForce RTX 2080 SUPER mobil neler sunuyor?

    cekran kartı mobil tarafta 3072 CUDA çekirdek sayısını koruyor ancak saat frekansları biraz azaltılmış. 1560MHz turbo hıza çıkabilen ekran kartı 150W+ ısıl tasarım gücüne sahip.

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    İnce sistemleri için tasarlanan GeForce RTX 2080 SUPER MAX-Q versiyonu ise 1080MHz hızlarına erişebiliyor ve 80W ısıl tasarım gücünde kalıyor. Kartların GDDR6 bellekleri ise 14Gbps hızlarına indirgenmiş.

    GeForce RTX 2070 SUPER mobil neler sunuyor?

    GeForce RTX 2070 SUPER mobil ekran kartı yine hızlarda bir miktar düşüş yaşıyor. 1380MHz saat frekansı 115W ısıl tasarım gücüne gerek duyarken MAX-Q versiyonunda ise 1150MHz saat frekansı 80W enerji çekiyor. Yine bellek hızları 14Gbps.

    Nvidia GeForce RTX Super mobil serisinde grafik birimi ve işlemci arasında güç dengesini sağlayan Dynamic Boost teknolojisi ile entegre GPU ve bağımsız GPU arasında verimli geçiş yapabilen Advanced Optimus teknolojisi yer alıyor. İlk dizüstü modelleri ise 15 Nisan itibariyle raflarda olacak.



    https://www.techpowerup.com/265332/nvidia-releases-geforce-rtx-20-series-super-mobile-gpus Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    tarum_58 6 gün en beğenilen
    gelsinde bize ne 20 bin tl den aşağı olmayacak amd nin yeni cpu ve gpu sunu bekliyorki millet biraz daha ucuza alalım ucuz derken 7500 tl den aşağı değil bu ara yazık çok üzülüyorum avrupada millet askari fiyatlarla ne pc lere sahip olabiliyor bizde de öğrenci iyi bir almak için bir sene para biriktirsin
    gelsinde bize ne 20 bin tl den aşağı olmayacak amd nin yeni cpu ve gpu sunu bekliyorki millet biraz daha ucuza alalım ucuz derken 7500 tl den aşağı değil bu ara...
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    Dürüstİnsan (Erhan Ünal) 6 gün tarum_58
    Dolar 7 tl bandına oturacak gibi. Salgın nedeniyle ekstra zamlar da gelebilir.
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirTemel (Bekir ) 6 gün
    şunların çıkmasının tek önemi, diğer versiyonların ucuzlamasına vesile olması, başka bir amaçları olduğunu düşünmüyorum , tr de değişen bir şey yok fiyatlardan ancak yurt dışında farkedecektir
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    tarum_58 6 gün en beğenilen
    gelsinde bize ne 20 bin tl den aşağı olmayacak amd nin yeni cpu ve gpu sunu bekliyorki millet biraz daha ucuza alalım ucuz derken 7500 tl den aşağı değil bu ara yazık çok üzülüyorum avrupada millet askari fiyatlarla ne pc lere sahip olabiliyor bizde de öğrenci iyi bir almak için bir sene para biriktirsin
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    Dürüstİnsan (Erhan Ünal) 6 gün tarum_58
    Dolar 7 tl bandına oturacak gibi. Salgın nedeniyle ekstra zamlar da gelebilir.
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