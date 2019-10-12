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    Nvidia GTX 1660 Super’de kullanılacak bellek tipi belli oldu

    Nvidia Turing çözümlerini Super’le güncellemeye devam ediyor. Giriş-orta segmente konumlandırılacak GTX 1660 Super’de yer alacak VRAM yongaları belli oldu.
    19 sa.
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Üst seviyede ilk nesil RTX serisi kartlarını bir üst modelin kırpılmış GPU’suyla güncelleyen Nvidia giriş segmentinde ise aynı GPU’yu alıp hızaşırtma ve bellek güncellemesi stratejisi izliyor. Sızıntılara göre GTX 1660 Super’de GDDR6 bellekler göreceğiz.

    GTX 1660'a GDDR6 bellek güncellemesi

    TU116-300 GPU’sunu kalbinde barındıracak GTX 1660 Super’de 1408 Cuda çekirdeği sabit tutulurken 6 GB kapasiteli bellekler GDDR6 güncellemesi alacak. Böylelikle 8 Gbps’lik efektif frekans 14 Gbps’e tırmanırken bellek bant genişliği 336 GB/s’ye yükselecek.

    Ayrıca Bkz. "Intel vites yükseltiyor: Core i3 işlemcilerine de HT geliyor"

    Performans kanadında RX 5500 XT’den biraz daha hızlı olması beklenen kartın fiyatı henüz net değil ancak 250 dolar seviyesi konuşulmakta. Bu durumda henüz sonuçlar ortaya çıkmasa da bir tık yavaş kalacak RX 5500 XT 150$’lık fiyatı ve 8 GB kapasiteli belleğiyle daha cazip gibi görünüyor. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.



    https://www.techpowerup.com/260051/confirmed-nvidia-gtx-1660-super-to-make-use-of-gddr6-memory Yorum Yaz
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    crysef 17 sa. en beğenilen asig
    Rx5500 performans olarak gtx1650 rakibi olamaz AMD testlerinde gtx1650den ort %37 daha hızlı ve rx480'den ise %12 daha hızlı buda rx580 ayarı bir kart olacak demek
    Rx5500 128bit belleğe sahip ama gddr6 bellek var buda gddr5 oranla eşit frekansta 2kat bant genişliği demek
    Yani 128bit gddr6 =256bit gddr5 bellek bant genişliği.
    (Gtx1650 gddr5 bellek kullanıyor)
    Rx5500 performans olarak gtx1650 rakibi olamaz AMD testlerinde gtx1650den ort %37 daha hızlı ve rx480'den ise %12 daha hızlı buda rx580 ayarı bir kart olacak ...
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    1 Yanıt Yanıtla +5
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    MeGaDave06 7 sa.
    Paylaştığınız değerler için teşekkürler
    gtx 1660 ti ı geçmesini beklemiyorum bende gtx 1660 superin. Kağıt üstünde geride
    Msi 1660 ti gaming x kartımla çoookk mutluyum. Overclocklu kullandığımda 2025-2040 gpu clockta çalışıyor. Ama gerek duymuyorum performansından çok memnunum
    Gtx 1660 ti hala fiyat performans olarak taş gibi kart bence. Nvidianın Ti ları gerçekten ap ayrı oluyor

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    bkaakco 11 sa.
    Bu kartın çıkmasının sebebi neydi ki?
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    Fiasco 13 sa.
    Ti gayet güzeldi. super diye isimlendirmeye niye geçti ki nvidia. çok yapmacık geliyor kulağa.
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    Perturbator 15 sa.
    Kart 250$ olacaksa 1660 ların ucuzlaması lazım.
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    estrofem 16 sa.
    Hadi gelsin artık 1660 Super'ın Amd rakibi...
    Monitörüm Freesync destekliyor Nvidia almak istemiyorum.
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    Umutcan 4 sa. estrofem
    Nvidia Freesync monitörlere G-sync compatible desteği vermişti, sizin model desteklenmedi mi?
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    asig 19 sa.
    rx 5500 xt rakibi anca 1650 olur 128 bit kart sonuçta cıksın da görelim
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    crysef 17 sa. asig
    Rx5500 performans olarak gtx1650 rakibi olamaz AMD testlerinde gtx1650den ort %37 daha hızlı ve rx480'den ise %12 daha hızlı buda rx580 ayarı bir kart olacak demek
    Rx5500 128bit belleğe sahip ama gddr6 bellek var buda gddr5 oranla eşit frekansta 2kat bant genişliği demek
    Yani 128bit gddr6 =256bit gddr5 bellek bant genişliği.
    (Gtx1650 gddr5 bellek kullanıyor)
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    estrofem 16 sa. asig
    1660 Super demek, 1660 Tİ demek bir bakımda. Bununla birlikte 1660 Super'ın çıkmasının sebebi, 1660 Tİ'ı 14 GBPS'de çalışan belleklerle güncellemek.1660 Tİ piyasadan çekilebilir.
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    turing, nvidia gtx 1660 super ve
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