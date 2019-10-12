Nvidia GTX 1660 Super’de kullanılacak bellek tipi belli oldu

Üst seviyede ilk nesil RTX serisi kartlarını bir üst modelin kırpılmış GPU’suyla güncelleyen Nvidia giriş segmentinde ise aynı GPU’yu alıp hızaşırtma ve bellek güncellemesi stratejisi izliyor. Sızıntılara göre GTX 1660 Super’de GDDR6 bellekler göreceğiz.

GTX 1660'a GDDR6 bellek güncellemesi

TU116-300 GPU’sunu kalbinde barındıracak GTX 1660 Super’de 1408 Cuda çekirdeği sabit tutulurken 6 GB kapasiteli bellekler GDDR6 güncellemesi alacak. Böylelikle 8 Gbps’lik efektif frekans 14 Gbps’e tırmanırken bellek bant genişliği 336 GB/s’ye yükselecek.

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Performans kanadında RX 5500 XT’den biraz daha hızlı olması beklenen kartın fiyatı henüz net değil ancak 250 dolar seviyesi konuşulmakta. Bu durumda henüz sonuçlar ortaya çıkmasa da bir tık yavaş kalacak RX 5500 XT 150$’lık fiyatı ve 8 GB kapasiteli belleğiyle daha cazip gibi görünüyor. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

https://www.techpowerup.com/260051/confirmed-nvidia-gtx-1660-super-to-make-use-of-gddr6-memory