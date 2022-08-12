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    Nvidia GTX 2080 prototipi ortaya çıktı: RTX görünümlü GTX

    Bir Reddit kullanıcısı GTX markasını taşıyan bir GeForce 20 serisi ekran kartı prototipi satın aldı. İşte eBay üzerinde satışa sunulan GTX 2080'in detayları    
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    Nvidia GTX 2080 prototipi ortaya çıktı: RTX görünümlü GTX
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    Nvidia Ada Lovelace mimarili RTX 40 serisi ekran kartların çıkış tarihi yaklaşırken, GTX markalı bir RTX 2080 prototipi ortaya çıktı. Bilindiği üzere Nvidia, üst seviye RT çekirdekleri ile güçlendirilen modellerinde RTX, orta ve giriş seviyesi kartlarında ise GTX modellere yer veriyor. Ancak yeni kart, madencilik kartlarını satışa sunan bir eBay kullanıcısı tarafından 360 dolara listeleniyor.

    RTX görünümlü GTX

    Tom’s Hardware tarafından paylaşılanlara göre yeni kartı satın alan ascendance22 isimli Reddit kullanıcısı, RTX markalı sürümle neredeyse aynı görünen ve performans gösteren bir GTX 2080 prototipinin ayrıntılarını paylaştı. İki kart arasındaki en büyük fark ise 2080 logosunun olmaması ve yan tarafta yer alan GeForce GTX logosu diyebiliriz.

    Bununla birlikte ana model ile aynı TU104 yongasından güç alan ve Nvidia tarafından RT çekirdekleri devre dışı bırakılan model, kullanıcının açıklamalarına göre 3DMark TimeSpy testlerinde ana model ile benzer sonuçlara ulaşıyor. Günümüzde yeni nesil Nvidia ekran kartlarında fiyat düşüşleri sürerken, yeni GTX 2080 prototipi, DLSS ve Ray Tracing gibi özellikleri göz ardı eden kullanıcılar için ucuz bir seçenek haline gelebilir. 

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