Tam Boyutta Gör

Son dönemde RTX 4000 serisi hakkında ortaya çıkan söylentilere bir yenisi daha eklendi. Yeni Ada Lovelace mimarili kartların son geliştirme aşamasından geçtiği bildirilirken, serinin orta üst model çözümü GeForce RTX 4070’in saat hızları sızdırıldı.

Çekirdek sayıları ve hızlar yükseliyor

Twitter üzerinden yeni bir paylaşımda bulunan güvenilir sızıntı kaynağı Kopite7kimi, 7680 CUDA çekirdeği ve 21 Gbps 12 GB GDDR6X bellek konfigürasyonu ile gelmesi beklenen RTX 4070'in 2310 MHz temel, 2610 MHz artırılmış, 2800 MHz maksimum saat hızlarına sahip olacağını bildirdi. Böylece yeni kart, selefinden 700 ila 900 MHz daha yüksek saat hızları sunacak diyebiliriz.

Paylaşılan detaylar ile birlikte RTX 4070'in 40 TFLOPS'luk birişlem gücüne ulaşmasıbekleniyor. Bu rakamın ise RTX 3090 Ti ile benzer, RTX 3070'ten ise iki kat daha yüksek bir performansa işaret ettiğini söyleyebiliriz.

Uzun lafın kısası, RTX 40 serisi kartlarda daha fazla çekirdek ve büyük bir saat hızı güncellemesi ile karşılaşacağız gibi görünüyor. Nvidia tarafından tüm üst seviye kartlar aynı anda duyurulacak olsa da, RTX 4070'in RTX 4090 ve RTX 4080'den sonra, dördüncü çeyrek ortalarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ram Haberleri

Nvidia RTX 4070, sınırları zorlayacak: Saat hızları açıklandı