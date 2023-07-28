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    İddia: RTX 4090 Ti iptal edildi, yeni RTX 4060 ve RTX 4070 modelleri yolda

    RTX 40 serisi ile birçok oyuncuya hayal kırıklığı yaşatan Nvidia, serinin gidişatında bazı değişiklikler yapıyor olabilir. İddialara göre firma, RTX 4090 Ti projesini iptal etti.
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    Nvidia RTX 4090 Ti iptal edilmiş olabilir Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük ekran kartı geliştiricisi olan Nvidia, geçtiğimiz yıl içerisinde tanıttığı RTX 40 serisi ile birçok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı. RTX 4090, 4080, 4070 ve 4060 kartları performans açısından başarılı olsa da Nvidia’nın uyguladığı fiyat ve isimlendirme politikası, potansiyel müşterileri oldukça kızdırdı. Bir süredir bu eleştirilere maruz kalan firma, serinin geleceği hakkında bazı değişiklikler yapabilir.

    RTX 4090 Ti iptal edilmiş olabilir

    Doğrulanmış sızıntıları ile bilinen Kopite7kimi, Twitter üzerinden Nvidia’nın yeni kartları hakkında bazı bilgiler paylaştı. Bu paylaşıma göre Nvidia, üst seviye “Ada” çipi olan AD102 birimi ile geliştirdiği RTX 4090 Ti ekran kartını iptal etmiş. AD102 ünitesi, Nvidia’nın hiç şüphesiz daha fazla çekirdek sayısına ve daha yüksek saat hızlarına ulaşmasını sağlayacaktı ancak görünüşe göre firma bu planından vazgeçmiş. 

    Buna rağmen Nvidia, geçtiğimiz aylarda partnerleriyle birlikte potansiyel üst seviye ekran kartları için dörtlü fan sistemine sahip soğutma birimleri üzerinde çalıştı bu nedenle RTX 4090 Ti’ın daha sonra farklı bir GPU kalıbı ile üretilmesi muhtemel görünüyor.

    RTX 4060 ve RTX 4070 için yeni varyantlar yolda

    Nvidia RTX 4090 Ti iptal edilmiş olabilir Tam Boyutta Gör
    Kopite7kimi, aynı paylaşım üzerinde başka bir sızıntı daha paylaştı. İddiaya göre Nvidia, düşük kalite AD103 ve AD106 çiplerinden güç alan yeni RTX 4070 ve RTX 4060 kartları üzerinde çalışıyor. Bildiğiniz gibi RTX 4070 serisi AD104 ünitesini, RTX 4060 Ti modelleri AD106 ünitesini, RTX 4060 ise AD107 ünitesini kullanıyor. AD103 ünitesi ile Nvidia, RTX 4070 serisinde çekirdek sayısında ve bellek kapasitesinde ciddi artışa gidebilir. Aynı şekilde Ti olmayan RTX 4060 modelleri de firmanın AD106 kalıbı ile önemli performans artışları yakalayabilir.

    Bildiğiniz gibi Nvidia, geçtiğimiz nesil RTX 3060 model ekran kartı için de birçok farklı varyant üretmişti. Görünüşe göre firma, RTX 30 serisinde uyguladığı metotları RTX 40 serisine de uygulayacak. Umarız yeni 4060 ve 4070 modelleri, 8GB üstü bellek kapasitesine sahip olurlar.

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