İddia: RTX 4090 Ti iptal edildi, yeni RTX 4060 ve RTX 4070 modelleri yolda

RTX 4090 Ti iptal edilmiş olabilir
Doğrulanmış sızıntıları ile bilinen Kopite7kimi, Twitter üzerinden Nvidia’nın yeni kartları hakkında bazı bilgiler paylaştı. Bu paylaşıma göre Nvidia, üst seviye “Ada” çipi olan AD102 birimi ile geliştirdiği RTX 4090 Ti ekran kartını iptal etmiş. AD102 ünitesi, Nvidia’nın hiç şüphesiz daha fazla çekirdek sayısına ve daha yüksek saat hızlarına ulaşmasını sağlayacaktı ancak görünüşe göre firma bu planından vazgeçmiş.
Buna rağmen Nvidia, geçtiğimiz aylarda partnerleriyle birlikte potansiyel üst seviye ekran kartları için dörtlü fan sistemine sahip soğutma birimleri üzerinde çalıştı bu nedenle RTX 4090 Ti’ın daha sonra farklı bir GPU kalıbı ile üretilmesi muhtemel görünüyor.
RTX 4060 ve RTX 4070 için yeni varyantlar yolda
Bildiğiniz gibi Nvidia, geçtiğimiz nesil RTX 3060 model ekran kartı için de birçok farklı varyant üretmişti. Görünüşe göre firma, RTX 30 serisinde uyguladığı metotları RTX 40 serisine de uygulayacak. Umarız yeni 4060 ve 4070 modelleri, 8GB üstü bellek kapasitesine sahip olurlar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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