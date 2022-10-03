Nvidia, Hopper H100'ün özelliklerini güncelledi: Performans 67 TFLOPS'a çıkıyor!

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Mart ayında düzenlenen GPU Teknoloji Konferansı’nda (GTC) yüksek performanslı bilgi işlem sistemleri için Hopper mimarisini tanıtan Nvidia, 80 GB VRAM’li Hopper H100 ile büyük bir ilgi topladı. Yakın zamanda yeni ekran kartının kullanılabilirlik tarihini onaylayan şirket, ekran kartının performans özelliklerini güncelledi.

İşlem gücü yükseliyor

Paylaşılan detaylara baktığımızda NVIDIA artık 16896 CUDA çekirdeği ile donatılan Hopper H100 GPU'su için daha doğru tek hassasiyet ve çift hassasiyet performans sergiliyor. Kartın önceki detaylarda yer alan FP64 performansı 30 TFLOPS'tan 34'e yükselirken, FP32 ise 60'tan 67 TFLOP'a güncellendi. Böylece yeni ekran kartının saat hızlarında daha önce bildirilen 1775 MHz'den en az 1982 MHz'ye kadar bir artış yaşandığını söyleyebiliriz.

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Ayrıca H100'ün NT8, FP8, FP16, BFLOT16 hızlandırılmış bilgi işlem performansları da güncellenerek biraz daha düşük tahminlere yer verilmiş durumda. Yeni ekran kartının toplam 700 W TDP'ye sahip olması beklenirken, yarı yarıya bir TDP ile PCI Express üzerinden de hizmet verecek. Nvidia, Hopper H100'ün 2023'in ilk çeyreğinde iş istasyonu sistemlerinde yer almaya başlayacağını bildirdi.

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