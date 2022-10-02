Intel XeSS, Nvidia ve AMD ekran kartlarında test edildi: İşte sonuçlar

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Arc Alchemist modelleri ile ekran kartı pazarına giriş yapan Intel, bu haftanın başlarında merakla beklenen XeSS teknolojisini piyasaya sürdü. Nvidia DLSS ve AMD FSR’ye rakip olması beklenen yeni çözünürlük ölçeklendirme teknolojisi, Tom’s Hardware tarafından AMD ve Nvidia ekran kartlarında test edildi.

XeSS neler sunuyor?

Bildirilenlere göre içerisinde iki farklı sistemi barındıran XeSS teknolojisi, Arc GPU'larda XMX hızlandırma, diğer modern ekran kartlarında ise DP4a talimatları ile çalışacak. Bununla birlikte ikinci versiyonun Intel'in 11. Nesil grafik kartları, AMD Vega 20, Navi 1X, NVIDIA Pascal ve daha güncel kartlar gibi birçok ekran kartına destek sunması bekleniyor.

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Shadow of the Tomb Raider'da gerçekleştirilen testlere bakıldığında 1440p çözünürlükte ve ''Kalite'' modlarında rakibi DLSS ile karşı karşıya gelen XeSS teknolojisi, neredeyse tüm ekran kartlarıyla kusursuz çalışıyor. Ancak vadedilen performans kazanımının temel çözünürlüğe ve DLSS'e oranla geride kaldığını söyleyebiliriz.

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Bilindiği üzere Intel, XeSS DP4a ve XeSS XMX arasındaki performans ve görüntü kalitesinin değişeceğini doğruladı. XeSS teknolojisinin hala erken aşamalarında olduğunu düşünürsek, Intel'in performans sorunlarını çözmek için hâlâ uzun bir yolu daha var.

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Intel XeSS, Nvidia ve AMD ekran kartlarında test edildi