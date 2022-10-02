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    Intel XeSS, Nvidia ve AMD ekran kartlarında test edildi: İşte sonuçlar

    AMD FSR ve Nvidia DLSS teknolojilerine rakip olması beklenen Intel XeSS, farklı AMD ve Nvidia ekran kartlarında test edildi. Yeni çözünürlük ölçeklendirme teknolojisi neler sunuyor? İşte detaylar
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    Intel XeSS, Nvidia ve AMD ekran kartlarında test edildi
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    Arc Alchemist modelleri ile ekran kartı pazarına giriş yapan Intel, bu haftanın başlarında merakla beklenen XeSS teknolojisini piyasaya sürdü. Nvidia DLSS ve AMD FSR’ye rakip olması beklenen yeni çözünürlük ölçeklendirme teknolojisi, Tom’s Hardware tarafından AMD ve Nvidia ekran kartlarında test edildi.  

    XeSS neler sunuyor?

    Bildirilenlere göre içerisinde iki farklı sistemi barındıran XeSS teknolojisi, Arc GPU'larda XMX hızlandırma, diğer modern ekran kartlarında ise DP4a talimatları ile çalışacak. Bununla birlikte ikinci versiyonun Intel'in 11. Nesil grafik kartları, AMD Vega 20, Navi 1X, NVIDIA Pascal ve daha güncel kartlar gibi birçok ekran kartına destek sunması bekleniyor. 

    Intel XeSS, Nvidia ve AMD ekran kartlarında test edildi
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    Shadow of the Tomb Raider'da gerçekleştirilen testlere bakıldığında 1440p çözünürlükte ve ''Kalite'' modlarında rakibi DLSS ile karşı karşıya gelen XeSS teknolojisi, neredeyse tüm ekran kartlarıyla kusursuz çalışıyor. Ancak vadedilen performans kazanımının temel çözünürlüğe ve DLSS'e oranla geride kaldığını söyleyebiliriz.

    Bilindiği üzere Intel, XeSS DP4a ve XeSS XMX arasındaki performans ve görüntü kalitesinin değişeceğini doğruladı. XeSS teknolojisinin hala erken aşamalarında olduğunu düşünürsek, Intel'in performans sorunlarını çözmek için hâlâ uzun bir yolu daha var. 

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    anzubesti 3 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 4 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 5 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 5 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 1 hafta önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 1 hafta önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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