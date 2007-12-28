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Nvidia kullanıcıları için yeni Omega sürücüsü

11 yıl
9,1b
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14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hem ATi hemde Nvidia tabanlı ekran kartları için hazırlanan modifiyeli Omega sürücüleri özellikle Nvidia tarafında güncellemelerin bir süre durması sebebiyle adeta ATi ile anılır olmuştu. Fakat uzun bir aradan sonra sürücü geliştirilcileri tarafından Nvidia için de yeniden güncellenmeye başladı. Yayınlanan yeni versiyon Omega v2.169.21, Nvidia'nın Forceware 169.21 sürücüü paketini esas alıyor. Bazı ince ayar iyileştirmeleri içeren ve ekstra araçların çıkarılarak sadece sürücü ve kontrol panelinin dahil olduğu yeni sürücü üzerinde yapılan iyileştirmeler; - Added resolutions not available on normal drivers and tweaked some that where. - Added new D3D/OGL tweaks and removed obsolete ones. - Removed all extra tools, only the drivers and Nvidia Control Panel are included. İndirmek için; http://www.omegadrivers.net/nvidia_vista.php http://www.omegadrivers.net/nvidia_winxp.php
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VenomS 11 yıl
ben omega sürücülerinde hep bazı oyunlarda sorun yaşamıştım ama bunuda denemek lazım
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easymen 11 yıl
şimdi driver kurdum omega versiyonu görmemiştim
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epinox 11 yıl
vista 64 desteği yok :(
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