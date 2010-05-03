Nvidia: Moore Yasası öldü

Intel'in kurucularından Gordon Moore, 1965 yılında Electronics Magazine dergisinde yayınlanan makalesinde, aynı silikon bölgesindeki transistör sayısının 18 ayda bir iki kat artacağını öngörmüştü. Transistör sayısındaki artışa bağlı olarak bilgisayarların işlem kapasitesinde dramatik artışlar yaşanacağını söyleyen Moore'un bu makalesi, sektör için kendi adını taşıyan bir kanun haline gelmiş ve özellikle Intel'in öncülüğünde çoğunlukla geçerliliğini korumuştu. Gordon Moore birkaç yıl önceki açıklamasında, on yıllardır güncelliğini koruyan öngörüsünün geçerliliğini yitirebileceğini belirterek bir bakıma endüstrinin kazandığı ivmelenmeye dikkat çekmişti. Son dönemde sık sık gündeme getirilen "Moore yasası sona erdi" tartışmalarına üst düzey bir ismiyle Nvidia da katıldı.

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Moore Yasası

Stanford üniversitesi'nde Bilgisayar Bilimleri bölüm başkanlığı yapan Nvidia baş bilimcisi ve başkan yardımcısı Bill Dally, Moore Yasası'nın öldüğünü söyledi. Intel ve Nvidia arasındaki gerilim dozu yüksek kavga her iki tarafa da zaman zaman agresif açıklamalar yaptırsa da, iddiayı ortaya atan ismin aynı zamanda konusunda uzman saygın bir akademisyen olması, konunun önümüzdeki günlerde sıkça tartışılacağını gösteriyor. Transistör sayısıyla birlikte işlem kapasitesinin dramatik bir şekilde artacağını ve bu gelişmenin bir sonucu olarak maliyetlerin korunacağı hatta düşme eğilimine gireceğini öngören Moore Kanunu'nunda yer alan bir diğer önemli argümanda ise işlemin parçası olan her ünitede güç tüketiminin, transistör artış oranı kadar azalacağı tahmin ediliyordu.

Nvidia başkan yardımcısı Bill Dally, Forbes dergisinde yayınlanan köşe yazısında, işlemci hız artışlarının büyük ölçüde Moore Yasası'nı karşıladığını ancak kanunun diğer parçası olan güç tüketimine yönelik ölçeklendirmenin sona erdiğini, dolayısıyla Moore Kanunu'nda yer alan CPU ölçeklendirmesine ilişkin öngörünün geçerliliğini yitirdiğini söyledi. Çok çekirdekli işlemciler için "trene kanat takarak uçak yapmaya çalışıyorlar" diyen Bill Dally, mevcut işlemci teknolojisindeki limitlere karşı geleceğin paralel işlem teknolojilerinde olduğunu söylüyor. Paralel işlem teknolojilerini, Moore Kanunu'nun kurtuluşu olarak niteleyen Dally, geleceğe yönelik ekonomik büyüme ve ticari yenilikler için paralel işlem teknolojilerini işaret ederken tahmin edebileceğiniz üzere bu teknolojinin merkezine de GPU yani grafik işlem birimlerini yerleştiriyor.

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Bill Dally, baş bilimci ve başkan yardımcısı @Nvidia

İleri gidebilmek için kritik noktanın enerji verimli sistemler inşa etmek olduğunu belirten Dally, paralel işlem teknolojilerindeki temel avantajı, artan transistör sayısının verimli bir şekilde performansa dönüştürülmesi olarak nitelerken, geleneksel CPU tasarımlarında bunun tam tersi olduğunu, transistör sayısı ile aynı oranda performans kazanılmadığını söylüyor. Bill Dally daha önceki bir açıklamasında, 2015 yılında üretilecek GPU'ların 5000x paralel işlem birimine sahip olacağını ve 20 TeraFLOP seviyesinde işlem gücü sunacaklarını iddia etmişti. Fermi mimarisiyle CUDA teknolojisini hayatın içerisine daha fazla sokmak ve GPU'ların yüksek işlem gücünü oyunlara ek olarak pek çok farklı noktada kullanmak isteyen Nvidia, GeForce GTX 470 ve GTX 480'de kullanılan Fermi GPU'su ile transistör sayısını üç kata yakın arttırmıştı.

http://www.forbes.com/2010/04/29/moores-law-computing-processing-opinions-contributors-bill-dally_1.html