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Nvidia: Moore Yasası öldü

Nvidia baş bilimcisi Bill Dally, Moore kanununun öldüğünü iddia etti. İşte detaylar.
9 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in kurucularından Gordon Moore, 1965 yılında Electronics Magazine dergisinde yayınlanan makalesinde, aynı silikon bölgesindeki transistör sayısının 18 ayda bir iki kat artacağını öngörmüştü. Transistör sayısındaki artışa bağlı olarak bilgisayarların işlem kapasitesinde dramatik artışlar yaşanacağını söyleyen Moore'un bu makalesi, sektör için kendi adını taşıyan bir kanun haline gelmiş ve özellikle Intel'in öncülüğünde çoğunlukla geçerliliğini korumuştu. Gordon Moore birkaç yıl önceki açıklamasında, on yıllardır güncelliğini koruyan öngörüsünün geçerliliğini yitirebileceğini belirterek bir bakıma endüstrinin kazandığı ivmelenmeye dikkat çekmişti. Son dönemde sık sık gündeme getirilen "Moore yasası sona erdi" tartışmalarına üst düzey bir ismiyle Nvidia da katıldı.

Nvidia: Moore Yasası öldü
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Moore Yasası

Stanford üniversitesi'nde Bilgisayar Bilimleri bölüm başkanlığı yapan Nvidia baş bilimcisi ve başkan yardımcısı Bill Dally, Moore Yasası'nın öldüğünü söyledi. Intel ve Nvidia arasındaki gerilim dozu yüksek kavga her iki tarafa da zaman zaman agresif açıklamalar yaptırsa da, iddiayı ortaya atan ismin aynı zamanda konusunda uzman saygın bir akademisyen olması, konunun önümüzdeki günlerde sıkça tartışılacağını gösteriyor. Transistör sayısıyla birlikte işlem kapasitesinin dramatik bir şekilde artacağını ve bu gelişmenin bir sonucu olarak maliyetlerin korunacağı hatta düşme eğilimine gireceğini öngören Moore Kanunu'nunda yer alan bir diğer önemli argümanda ise işlemin parçası olan her ünitede güç tüketiminin, transistör artış oranı kadar azalacağı tahmin ediliyordu.

Nvidia başkan yardımcısı Bill Dally, Forbes dergisinde yayınlanan köşe yazısında, işlemci hız artışlarının büyük ölçüde Moore Yasası'nı karşıladığını ancak kanunun diğer parçası olan güç tüketimine yönelik ölçeklendirmenin sona erdiğini, dolayısıyla Moore Kanunu'nda yer alan CPU ölçeklendirmesine ilişkin öngörünün geçerliliğini yitirdiğini söyledi. Çok çekirdekli işlemciler için "trene kanat takarak uçak yapmaya çalışıyorlar" diyen Bill Dally, mevcut işlemci teknolojisindeki limitlere karşı geleceğin paralel işlem teknolojilerinde olduğunu söylüyor. Paralel işlem teknolojilerini, Moore Kanunu'nun kurtuluşu olarak niteleyen Dally, geleceğe yönelik ekonomik büyüme ve ticari yenilikler için paralel işlem teknolojilerini işaret ederken tahmin edebileceğiniz üzere bu teknolojinin merkezine de GPU yani grafik işlem birimlerini yerleştiriyor.

Nvidia: Moore Yasası öldü
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Bill Dally, baş bilimci ve başkan yardımcısı @Nvidia

İleri gidebilmek için kritik noktanın enerji verimli sistemler inşa etmek olduğunu belirten Dally, paralel işlem teknolojilerindeki temel avantajı, artan transistör sayısının verimli bir şekilde performansa dönüştürülmesi olarak nitelerken, geleneksel CPU tasarımlarında bunun tam tersi olduğunu, transistör sayısı ile aynı oranda performans kazanılmadığını söylüyor. Bill Dally daha önceki bir açıklamasında, 2015 yılında üretilecek GPU'ların 5000x paralel işlem birimine sahip olacağını ve 20 TeraFLOP seviyesinde işlem gücü sunacaklarını iddia etmişti. Fermi mimarisiyle CUDA teknolojisini hayatın içerisine daha fazla sokmak ve GPU'ların yüksek işlem gücünü oyunlara ek olarak pek çok farklı noktada kullanmak isteyen Nvidia, GeForce GTX 470 ve GTX 480'de kullanılan Fermi GPU'su ile transistör sayısını üç kata yakın arttırmıştı.


http://www.forbes.com/2010/04/29/moores-law-computing-processing-opinions-contributors-bill-dally_1.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ceycey11 9 yıl
teknolojinin en hızlı geliştiği alanlardan birisi formula 1'dir ferrari bir motor ürettiğinde bunu geliştirebileceği kadar geliştirir ve artık bu motorda yapılabilecek bişey kalmadığında yeni bir motor tasarlar ve onu geliştirmeye başlar. aynı durum bilgisayar dünyası içinde geçerli tabiki bu teknolojiler bir yere kadar geliştirilebilir bir süre sonra yeni çözümler ortaya çıkarılmaya çalışılmalıdır ve çıkartılacaktır. bence gpu takılan ekran kartı örneği çok yaratıvı olmuş oraya ram slotlerı da eklediniz mi olay bitmiştir. git 5870 gpu al 2 gb ddr5 ram tak. takıl keyfine göre :)
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Seko92 9 yıl
Bu da aslında mevcut teknolojinin ömrünün sonuna yaklaştığını gösteriyor. Ama zaten ev kullanıcıları için mevcut işlemciler gereksiz derecede güçlü olduğundan bunun pek önemi yok. Ben 10 sene içinde işlemci performans gelişiminin durma mertebesinde yavaşlayacağını ve yeni bir teknolojiye geçilmezse bir zaman sonra tamamen duracağını düşünüyorum. Yani filmlerde gördüğümüz bilgisayar efektlerini gerçek zamanlı kullanan oyunları aslında hiçbir zaman evlerimizde göremeyecek olabiliriz.
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Tolgá 9 yıl

Seko92

Bu da aslında mevcut teknolojinin ömrünün sonuna yaklaştığını gösteriyor. Ama zaten ev kullanıcıları için mevcut işlemciler gereksiz derecede güçlü olduğundan bunun pek önemi yok. Ben 10 sene içinde işlemci performans gelişiminin durma mertebesinde yavaşlayacağını ve yeni bir teknolojiye geçilmezse bir zaman sonra tamamen duracağını düşünüyorum. Yani filmlerde gördüğümüz bilgisayar efektlerini gerçek zamanlı kullanan oyunları aslında hiçbir zaman evlerimizde göremeyecek olabiliriz.

bende senin gibi düşünüyorum
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Yuco 9 yıl
Bakıyorum bilgisayar bilimleri ile ilgili herkes Stanford'u aşmış. Maşallah.
Bill amcanın dediğine bende katılıyorum. Moore yasasının sonu gelecek bariz. Hatta metal oksidli işlemciler bile sonunda bir yere kadar gidebilir.
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Executor Arhentir 9 yıl
@Yuco sen ne zannetin ? Evinde TSMC den daha verimli 40 nm gpu üreten arkadaşlar var globalfoundries'den önce 28nm sram üretimine geçiş yaptılar. yakında 32nm sürecinde anadol kod adlı ARM11 ve Tulpar kod adlı MIPS tabanlı 8 çekirdekli yeni işlemcileri piyasaya sürecekler.GPGPU sektöründe tek rakipleri asyalı fehmi
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OlcaytoHun 9 yıl
Haberi çok ciddiye almışsınız arkadaşlar. Ben haberi okur okumaz, ilk elemanın tipi ve pozu dikkatimi çekti. Özellikle mi böyle sırıtak vesikalık fotoğraf çektiriyorlar anlamıyorum ki :)))
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TuVNeRa 9 yıl

OlcaytoHun

Haberi çok ciddiye almışsınız arkadaşlar. Ben haberi okur okumaz, ilk elemanın tipi ve pozu dikkatimi çekti. Özellikle mi böyle sırıtak vesikalık fotoğraf çektiriyorlar anlamıyorum ki :)))

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Bu vesikalığı çektiren adamı da çok ciddiye almışlardı.
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Tolgá 9 yıl

OlcaytoHun

Haberi çok ciddiye almışsınız arkadaşlar. Ben haberi okur okumaz, ilk elemanın tipi ve pozu dikkatimi çekti. Özellikle mi böyle sırıtak vesikalık fotoğraf çektiriyorlar anlamıyorum ki :)))

bu yorumu yazman yaşının sınırlarını bir anlamda belirtiyor..sanane adamın resminden tipinden.haberi okusana.bence gözlük dışında güzel resim.
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santanio 9 yıl
@sky_sun üstüne ram slotu ve ek güç girişleride koydummu tamamdır :) " ya benim pcb gddr7 desteklemiyo asusun yeni pcb si çıkmış çok iyi o/c yapıyo... yok yok bizi bozar cpu yeterli :)
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fatihcanery 9 yıl
sky_sun ,
dediğin şey pratikte güzel ama mantık olarak yanlış :) her gpunun güç tüketimi ,zartı zurtu tutmuyor ki
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6.cadde 9 yıl

fatihcanery

sky_sun ,



dediğin şey pratikte güzel ama mantık olarak yanlış :) her gpunun güç tüketimi ,zartı zurtu tutmuyor ki


zaten pratikte düşündüm. geçmişte pratikte uygun olup; mantık olarak imkansız görünen bir çok şey şimdi mümkün hale geldi.

her cpunun da güç tüketimi uymuyor. soket am3 sempron sargası da destekliyor, phenom II x4 955i de. sempron sargas 45watt, phenom II x4 955 de 95 watt tdpye sahip.
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stradivardi 9 yıl
moore yasası sadece bir öngörü olsa ne olur olmasa ne olur sanki önemli bir ayrıntı değil
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Divinity 9 yıl
Herşeyin başı reklam, nvidia kozlarını kullanıyor.
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artenis 9 yıl

stradivardi

moore yasası sadece bir öngörü olsa ne olur olmasa ne olur sanki önemli bir ayrıntı değil


Sen haberi birdaha, birdaha oku bence, okusan ne olur okumasan ne olur, önemli bir ayrıtı degil ;)
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Batuist 9 yıl
altyapı itibari ile bilimsel verilere dayandırılmadan sadece öngörülerle ortaya atılmış bir görüştü bu.. daha sonraki yıllarda ise intelin temel amacı bu yasayı hep ayakta tutmak olmuştu.. performans anlamında çok ileriye gidemese bile aynı alana daha fazla transistör sıkıştırmaya çalışan intelin amacı daha yüksek performanstan ziyade aynı alanada daha fazla transistör olmuştur.. İşte zor kaldığı dönemlerde bu yasayı korumak adına performans noktasında AMD'ninde gerisinde kalan intel daha sonraki yıllarda kendi kendine bir program tablosu oluşturdu ve adına tik-tak dedi.. böyle bir program onu sürekli aynı alana daha fazla transistör sığdırma noktasında şartlandıracaktı..
Ben eminimki intelin kurucusu böyle bir laf etmeseydi bugün işlemciler performans noktasında daha iyi bir konumda olabilirlerdi.. Çünkü intelin birinci hedefi bu yasayı ayakta tutabilmek..
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Guest 9 yıl
günümüzde transistör sayısı kadar algoritmaları da ön plana çıkmaya başladı. eskiden ön görülen 2 yılda bir clock frekansının 2 katına çıkması teorisi de 7-8 yıl önce çürüdü. artık yeni teoriler gerekli. mesela çekirdek sayısındaki artışla ilgili olabilir.
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Antor 9 yıl
İşletim sistemlerindeki hatallıklar giderilerek işletim sistemlerinin ROM'lar halinde satılması bir hızlanma yaşatırmı merak ediyorum.
4 RAM 2 ROM slotlu bilgisayarlar misal Win 7'yi ram takar gibi taksak ? Gerçi bu seferde kolpa kullanamayız olmasın olmasın az yavaş olsun lisanssız olsun
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Father Torque 9 yıl

fx57
... Transistör sayısının artmasına bağlı olarak işlem kapasitelerinin dramatik bir şekilde artacağını ve bu gelişmenin bir sonucu olarak maliyetlerin korunacağı hatta düşme eğilimine gireceğini öngören Moore Kanunu'nunda yer alan bir diğer önemli argümanı ise işlemin parçası olan her ünitede güç tüketiminin, transistör artış oranı kadar azalacağı tahmin ediliyor...


Şu kısmı okuyunca NVidia'nın Moore yasasına muhalefeti daha bir anlam kazanıyor.
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JrMaster 9 yıl

Father Torque


fx57
... Transistör sayısının artmasına bağlı olarak işlem kapasitelerinin dramatik bir şekilde artacağını ve bu gelişmenin bir sonucu olarak maliyetlerin korunacağı hatta düşme eğilimine gireceğini öngören Moore Kanunu'nunda yer alan bir diğer önemli argümanı ise işlemin parçası olan her ünitede güç tüketiminin, transistör artış oranı kadar azalacağı tahmin ediliyor...


Şu kısmı okuyunca NVidia'nın Moore yasasına muhalefeti daha bir anlam kazanıyor.



... Transistör sayısının artmasına bağlı olarak işlem kapasitelerinin dramatik bir şekilde artacağını ve bu gelişmenin bir sonucu olarak maliyetlerin korunacağı hatta düşme eğilimine gireceğini öngören Moore Kanunu'nunda yer alan bir diğer önemli argümanı ise işlemin parçası olan her ünitede güç tüketiminin, transistör artış oranı kadar azalacağı tahmin ediliyor...

@Father Torque

Katılıyorum

Nvidianın yapamadıkları ve ölüm sebebleri burada yazıyor net bi şekilde
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