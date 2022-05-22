Nvidia'nın LHRV3 madencilik kilidi tekrar kırıldı

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz haftalarda Nvidia RTX kartlarının sahip olduğu madencilik LHRV2 kilidinin yüzde 100'ünü kırmayı başaran Nicehash, bugün Quickminer madencilik yazılımının LHRV3 algoritmasını da yüzde 90 oranında kırdığını duyurdu.

Yakında tamamen kırılabilir

Techpowerup tarafından bildirilenlere göre QuickMiner v0.5.4.2 yazılım güncellemesi, madencilikte kazım oranı düşürülen Nvidia RTX 3050 ve RTX 3080 12 GB modellerini kapsıyor. Yeni güncelleme ile ayrıca bazı kararlılık sorunlarının çözüldüğünü duyuran Nicehash geliştiricileri, yazılımın NVIDIA 512.15 veya üzerini sürücüleri ile uyumlu olduğunu söylüyor.

Nvidia RTX 4000 serisi beklenenden erken çıkış yapabilir 4 gün önce eklendi

Bununla birlikte RTX 3050, madencilik için her ne kadar zayıf bir kart olsa da Nvidia'nın önlemlerinin hızlı bir şekilde geçildiğini söyleyebiliriz. Yeni duyuru ile beraber neredeyse tüm Nvidia LHR kartların kilidini açmayı başaran Nicehash'in, yakında LHRV3 algoritmasında da yüzde 100'lük bir kazım oranına ulaşması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Nvidia'nın madencilik kilidi algoritması LHRV3 kırıldı