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    Nvidia'nın LHRV3 madencilik kilidi tekrar kırıldı

    Nvidia'nın LHR madencilik kilidi algoritması tekrar kırıldı. Nicehash, LHR RTX 3050 ve RTX 3080 12 GB'ın kazım performansının yüzde 90 oranında açıldığını duyurdu.
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    Nvidia'nın madencilik kilidi algoritması LHRV3 kırıldı
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    Geçtiğimiz haftalarda Nvidia RTX kartlarının sahip olduğu madencilik LHRV2 kilidinin yüzde 100'ünü kırmayı başaran Nicehash, bugün Quickminer madencilik yazılımının LHRV3 algoritmasını da yüzde 90 oranında kırdığını duyurdu. 

    Yakında tamamen kırılabilir

    Techpowerup tarafından bildirilenlere göre QuickMiner v0.5.4.2 yazılım güncellemesi, madencilikte kazım oranı düşürülen Nvidia RTX 3050 ve RTX 3080 12 GB modellerini kapsıyor. Yeni güncelleme ile ayrıca bazı kararlılık sorunlarının çözüldüğünü duyuran Nicehash geliştiricileri, yazılımın NVIDIA 512.15 veya üzerini sürücüleri ile uyumlu olduğunu söylüyor.

    Bununla birlikte RTX 3050, madencilik için her ne kadar zayıf bir kart olsa da Nvidia'nın önlemlerinin hızlı bir şekilde geçildiğini söyleyebiliriz. Yeni duyuru ile beraber neredeyse tüm Nvidia LHR kartların kilidini açmayı başaran Nicehash'in, yakında LHRV3 algoritmasında da yüzde 100'lük bir kazım oranına ulaşması bekleniyor.

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