Nvidia RTX 4000 serisi beklenenden erken tanıtılabilir

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GeForce RTX 4000 serisinden yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Önceki nesle kıyasla büyük bir performans artışı sunacak yeni ekran kartlarını bu yıl içerisinde piyasaya sürmeyi planlayan Nvidia, serinin tanıtım tarihini AMD’ye yanıt vermek amacıyla erkene alabilir.

Temmuz ayında duyurulabilir

Twitter üzerinden yeni bir paylaşımda bulunan güvenilir sızıntı kaynağı kopite7kimi, RTX 4000 serisinin yılın üçüncü çeyreğinin başlarında duyurabileceğini söyledi. Bununla birlikte GeForce RTX 20 Super serisinin 2 Temmuz 2019’da, ilk RTX 30 serisinin ise Eylül 2020'nin başlarında duyurulduğunu düşünürsek, Temmuz ayının başlarında yeni bir duyuru ile karşılaşabiliriz.

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Şirket tarafından henüz resmi bir açıklama paylaşılmamış olsa da, Ada Lovelace marisinin TSMC N4 işlem teknolojisine dayanması bekleniyor. Üretim hattını Samsung’dan TSMC’ye geçirmeyi planlayan Nvidia, ilk olarak RTX 4090, RTX 4080 ve RTX 4070'den oluşan üst düzey modelleri, daha sonrasında ise uygun fiyatlı kartları piyasaya sürecek.

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Nvidia RTX 4000 serisi beklenenden erken çıkış yapabilir