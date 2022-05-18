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    Nvidia RTX 4000 serisi beklenenden erken tanıtılabilir

    Nvidia'nın merakla beklenen RTX 4000 serisi ekran kartları beklenenden daha erken duyurabilir. Şirket yeni nesil yarışında AMD'ye hızlı bir yanıt vermeyi planlıyor.
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    Nvidia RTX 4000 serisi beklenenden erken çıkış yapabilir
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    GeForce RTX 4000 serisinden yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Önceki nesle kıyasla büyük bir performans artışı sunacak yeni ekran kartlarını bu yıl içerisinde piyasaya sürmeyi planlayan Nvidia, serinin tanıtım tarihini AMD’ye yanıt vermek amacıyla erkene alabilir.

    Temmuz ayında duyurulabilir

    Twitter üzerinden yeni bir paylaşımda bulunan güvenilir sızıntı kaynağı kopite7kimi, RTX 4000 serisinin yılın üçüncü çeyreğinin başlarında duyurabileceğini söyledi. Bununla birlikte GeForce RTX 20 Super serisinin 2 Temmuz 2019’da, ilk RTX 30 serisinin ise Eylül 2020'nin başlarında duyurulduğunu düşünürsek, Temmuz ayının başlarında yeni bir duyuru ile karşılaşabiliriz.

    Şirket tarafından henüz resmi bir açıklama paylaşılmamış olsa da,  Ada Lovelace marisinin TSMC N4 işlem teknolojisine dayanması bekleniyor. Üretim hattını Samsung’dan TSMC’ye geçirmeyi planlayan Nvidia, ilk olarak RTX 4090, RTX 4080 ve RTX 4070'den oluşan üst düzey modelleri, daha sonrasında ise uygun fiyatlı kartları piyasaya sürecek.

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    Sarı Mucit 21 saat önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 2 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 2 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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