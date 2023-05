Nvidia'nın 4060 Ti için yeni GeForce Game Ready sürücüsü yayınlandı

Tam Boyutta Gör Game Ready sürücüsü, bugün 9999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan GeForce RTX 4060 Ti'ın tam potansiyelini ortaya koyuyor. GeForce RTX ® 4060 Ti, ışın izleme ve DLSS 3 ile saniyede 100 karede 1080p çözünürlükte ana akım oyuncular ve yaratıcılar için inanılmaz bir performans sunuyor.

NVIDIA ® Ada Lovelace mimarisiyle tasarlanan RTX 4060 Ti, performans ve verimlilikte büyük bir nesiller arası sıçrama yaratırken aynı zamanda oyunlar ve uygulamalar için yeni bir NVIDIA RTX™ nöral render çağını başlatan yapay zeka tabanlı DLSS 3'ü de destekliyor.

Samsung yeni premium soundbar serisini tanıttı 23 sa. önce eklendi

DLSS 3, olağanüstü bir görüntü kalitesi ve 4 kata kadar performans artışı oluşturmanın yanı sıra oyunculara kapsamlı bir oyun deneyimi ve hızlı yanıt süresi sunmak için NVIDIA'nın yapay zeka hızlandırmalı süper çözünürlük tekniklerindeki know-how’ını temel alıyor.

Yüzüklerin Efendisi: Gollum™ için Oyuna Hazır

J. R. R. Tolkien'in kitaplarından uyarlanan Yüzüklerin Efendisi: Gollum™ 25 Mayıs'ta piyasaya sürülüyor. GeForce RTX 40 Serisi GPU'lar, DLSS 3, DLAA, Reflex, ışın izleme ve diğer RTX teknolojilerini destekleyen The Lord of the Rings: Gollum™ oyunculara kayda değer bir oyun deneyimi vaat ediyor.

Geliştiriciler İçin Yapay Zeka Optimizasyonları

Microsoft Build konferansında NVIDIA, RTX GPU'lara sahip Windows 11 PC'lerde gelişmiş yapay zekayı eğitmeyi ve dağıtmayı daha kolay ve daha hızlı hale getirecek geliştiriciler için yeni araçlarını tanıttı.

Oyuna Hazır Diğer Ürünler ve İyileştirmeler

·Yeni Game Ready Sürücüsü, aşağıdakiler de dahil olmak üzere 2 yeni G - SYNC Uyumlu ekranı da destekliyor:

I/O Data GC253U

I/O Data GD271UAX

Yeni Game Ready sürücüsü, GeForce Experience'ın aşağıdakiler oyunlar için tek tıklamayla en uygun ayarlarını ekliyor:

Age of Wonders 4

Boundary

Crime Boss: Rockay City

Honkai: Star Rail

Redfall

STAR WARS JEDI: Survivor

Stranded: Alien Dawn

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Nvidia'nın yeni GeForce Game Ready sürücüsü yayınlandı