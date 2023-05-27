Samsung yeni premium soundbar serisini tanıttı

Yeni soundbar aynı zamanda sesi odaya göre otomatik olarak optimize edebilen SpaceFit Sound Pro özelliğini de sunuyor. Bu arada, HW-Q800C de Dolby Atmos'u destekliyor ancak 5.1.2 kanala sahip. Son olarak, üst düzey Q Symphony teknolojisini sunan HW-Q700C, HW-Q600C ve HW-Q60C modelleri de bulunuyor. Ayrıca bu soundbar’lar, sesi diyalog için optimize etmeye yardımcı olan Adaptive Sound ve oyun sırasında sesi iyileştirmeye yardımcı olan Game Mode Pro gibi kullanıcı dostu yeniliklere sahip.
Samsung C Serisi yeni soundbar’lar
Fiyatlar ve çıkış tarihi
Üst sınıf Q serisi modeli olan HW-Q700C, 619 dolar fiyat etiketine sahip. HW-Q800C ve HW-Q990C modelleri ise sırasıyla 799 dolar ve 1,599 dolar etikete sahip. Son olarak, HW-C450 modeli 169 dolara, HW-C400 ise 139 dolara satışa sunulacak. Yeni 2023 soundbar serisi bugünden itibaren Kuzey Amerika'daki resmi web sitesi üzerinden satın alınabilecek ve çok yakında global olarak piyasaya sürülecek.
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)