Samsung yeni premium soundbar serisini tanıttı

Tam Boyutta Gör Samsung, en yeni HW-Q ve HW-C serisi soundbar'larını duyurdu Şirket Hindistan gibi pazarlarda bazı S serisi modellerini piyasaya sürmüştü ve şimdi de Kuzey Amerika'da birkaç yeni soundbar modeli tanıttı. Bu lansmanlar aynı zamanda şirketin miniLED teknolojisine sahip yeni 98 inç 4K Q80Z TV'yi duyurmasından sadece birkaç gün sonra gerçekleşti.

Samsung Q Serisi yeni soundbar’lar

Tam Boyutta Gör Güney Koreli teknoloji devinin amiral gemisi sınıfı soundbar'ı HW-Q990C, Dolby Atmos tarafından desteklenen surround ses teknolojisi ile birlikte geliyor. 11.1.4 kanal ses sunuyor ve çoklu kanal performansı için Samsung TV hoparlörleriyle de senkronize edilebiliyor. Bu model ayrıca gelişmiş ses için Q Symphony 3.0 teknolojisine sahipken, ses kontrolü de sunuyor ve hatta WiFi veya SmartThings cihazı ile kontrol edilebiliyor. HW-Q900C, gelişmiş derinlik ve netlik için kablosuz Dolby Atmos ile birlikte 7.1.2 kanal sunuyor.

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Yeni soundbar aynı zamanda sesi odaya göre otomatik olarak optimize edebilen SpaceFit Sound Pro özelliğini de sunuyor. Bu arada, HW-Q800C de Dolby Atmos'u destekliyor ancak 5.1.2 kanala sahip. Son olarak, üst düzey Q Symphony teknolojisini sunan HW-Q700C, HW-Q600C ve HW-Q60C modelleri de bulunuyor. Ayrıca bu soundbar’lar, sesi diyalog için optimize etmeye yardımcı olan Adaptive Sound ve oyun sırasında sesi iyileştirmeye yardımcı olan Game Mode Pro gibi kullanıcı dostu yeniliklere sahip.

Samsung C Serisi yeni soundbar’lar

Tam Boyutta Gör Samsung, Q serisinin yanı sıra HW-C450 ve HW-C400 soundbar olmak üzere iki yeni model içeren C serisini de duyurdu. Bunlardan ilki 2.1 kanallı bir soundbar olup, tek bir dokunuşla bas artırımı için Bass Boost sunan bir subwoofer ile birlikte geliyor. Ayrıca, C serisi soundbarlar Bluetooth aracılığıyla TV'lere sorunsuz bir şekilde bağlanabiliyor ve Oyun Modu, Adaptive Sound Lite ve evinizdeki diğer kişilerin rahatsız olmamasını sağlamak için sesi otomatik olarak azaltmaya ve bası azaltmaya yardımcı olan Gece Modu gibi kullanışlı özellikleri de destekliyor.

Tam Boyutta Gör C serisinin yanı sıra, mevcut S serisi soundbar'larına katılan yeni soundbar modelleri de var. Bunlar arasında yüksekliği ve derinliği 2 inçten az olan yeni HW-S800B Ultra-Slim Soundbar yer alıyor. Bu, kompakt form faktörüne ve hepsi bir arada hoparlör formatına rağmen minimalist bir tasarım sunmasını sağlıyor. Bu soundbarlar aynı zamanda Dolby Atmos özellikli ve 3.1.2 kanal sunuyor.

Fiyatlar ve çıkış tarihi

Üst sınıf Q serisi modeli olan HW-Q700C, 619 dolar fiyat etiketine sahip. HW-Q800C ve HW-Q990C modelleri ise sırasıyla 799 dolar ve 1,599 dolar etikete sahip. Son olarak, HW-C450 modeli 169 dolara, HW-C400 ise 139 dolara satışa sunulacak. Yeni 2023 soundbar serisi bugünden itibaren Kuzey Amerika'daki resmi web sitesi üzerinden satın alınabilecek ve çok yakında global olarak piyasaya sürülecek.

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