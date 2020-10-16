Nvidia NVDEC ve NVENC tablosunu Ampere ile güncelledi

GPU devinin RTX 3000 serisini duyurmasının ardından ilk kartlar kullanıcılarıyla buluştu. Hacimli performans artışıyla gelen kartlar aynı zamanda yeni teknolojileri de beraberinde getirdi.
Ampere GPU'sunun hızlandırıcısı
NVidia’nın Kepler döneminden bu yana geliştirdiği NVDEC ve NVENC hızlandırma motorları RTX 3000 ile birlikte AV1 kodeğini de hızlandırabiliyor. Firma güncellediği tabloyla yeni kartların hızlandırma yeteneğini detaylandırdı.
Ayrıca Bkz. "AV1 kodeği nedir? Ne kadar verimlilik sunuyor?"
Tabloya göre GA102 ve GA104 GPU’ları 8K çözünürlükteki 10-bit AV1 kodekli içerikleri hızlandırabilecek. Diğer taraftan GPU’ların işlemci üzerinden yük alma yeteneği kodlama tablosunda geride kalmış. Ampere GPU’ları güncel olarak HEVC formatını kodlayabiliyor.
https://videocardz.com/newz/nvidia-updates-nvdec-video-decoding-and-nvenc-encoding-matrixes-for-ampere-gpus Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
nvenc donanım hızlandırıcısı ile h264 ve h265 video sıkıştırması yapabiliyor.