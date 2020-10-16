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    Nvidia NVDEC ve NVENC tablosunu Ampere ile güncelledi

    Yeşil ekip donanım hızlandırma tablosunu RTX 3000 serisi kartlarla güncelledi. Tabloya göre Ampere AV1 içeriklerde yükü işlemci üzerinden alırken kodlayama tarafında HEVC'e destek veriyor.
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Nvidia NVDEC ve NVENC tablosunu Ampere ile güncelledi
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    GPU devinin RTX 3000 serisini duyurmasının ardından ilk kartlar kullanıcılarıyla buluştu. Hacimli performans artışıyla gelen kartlar aynı zamanda yeni teknolojileri de beraberinde getirdi.

    Ampere GPU'sunun hızlandırıcısı

    NVidia’nın Kepler döneminden bu yana geliştirdiği NVDEC ve NVENC hızlandırma motorları RTX 3000 ile birlikte AV1 kodeğini de hızlandırabiliyor. Firma güncellediği tabloyla yeni kartların hızlandırma yeteneğini detaylandırdı.

    Ayrıca Bkz. "AV1 kodeği nedir? Ne kadar verimlilik sunuyor?"

    Tabloya göre GA102 ve GA104 GPU’ları 8K çözünürlükteki 10-bit AV1 kodekli içerikleri hızlandırabilecek. Diğer taraftan GPU’ların işlemci üzerinden yük alma yeteneği kodlama tablosunda geride kalmış. Ampere  GPU’ları güncel olarak HEVC formatını kodlayabiliyor.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-updates-nvdec-video-decoding-and-nvenc-encoding-matrixes-for-ampere-gpus Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 5 gün
    Sıkıştırmada AV-1 yok sadece açmada var Nvidia için büyük kayıp.
    Yanıtla
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 6 gün
    şu ekrandaki terimlerin yarısını bile bilmediğini düşünüyorum.
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    trumpet (Bülent UE) 6 gün
    sevdim bu isi , GTX 1080 NVENC ile guzel isler cikariyor ( bana yetiyor en azindan ) en yuksek kalitede 4mbit ile 720P 60FPS , gayet yeterli , bu da herhalde 2000 serisine yapilan NVENC new kullanacak , yada yenisi cikacak, basarili bence , umarim yakin zamanda 3060 modeli cikar .
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    Ethnicity (Hakan ) 6 gün
    Olay nedir bilen birisi açıklayabilir mi? :)
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    emre1393 (Emre K......) 6 gün Ethnicity
    resimde soldaki video kodeklerini nvdec donanım hızlandırıcısı ile oynatabiliyor.
    nvenc donanım hızlandırıcısı ile h264 ve h265 video sıkıştırması yapabiliyor.
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