Nvidia NVDEC ve NVENC tablosunu Ampere ile güncelledi

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GPU devinin RTX 3000 serisini duyurmasının ardından ilk kartlar kullanıcılarıyla buluştu. Hacimli performans artışıyla gelen kartlar aynı zamanda yeni teknolojileri de beraberinde getirdi.

Ampere GPU'sunun hızlandırıcısı

NVidia’nın Kepler döneminden bu yana geliştirdiği NVDEC ve NVENC hızlandırma motorları RTX 3000 ile birlikte AV1 kodeğini de hızlandırabiliyor. Firma güncellediği tabloyla yeni kartların hızlandırma yeteneğini detaylandırdı.

Ayrıca Bkz. "AV1 kodeği nedir? Ne kadar verimlilik sunuyor?"

Tabloya göre GA102 ve GA104 GPU’ları 8K çözünürlükteki 10-bit AV1 kodekli içerikleri hızlandırabilecek. Diğer taraftan GPU’ların işlemci üzerinden yük alma yeteneği kodlama tablosunda geride kalmış. Ampere GPU’ları güncel olarak HEVC formatını kodlayabiliyor.

https://videocardz.com/newz/nvidia-updates-nvdec-video-decoding-and-nvenc-encoding-matrixes-for-ampere-gpus

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