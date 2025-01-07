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    Nvidia Reflex 2 resmen tanıtıldı: İşte yeni özellikleri

    Blackwell tanıtımında yer verilen yeni teknolojilerden birisi de Nvidia Reflex 2 oldu. Yeşil ekip yeni teknolojisini detaylandırdı. Özellik Gecikmeye katlanamayanları sevindirecek.
    Nvidia Reflex 2 resmen tanıtıldı: İşte yeni özellikleri Tam Boyutta Gör
    Nvidia Reflex teknolojisi, 2020’de hayatımıza girdiğinde oyunseverler için devrim niteliğinde bir adım oldu. Özellikle rekabetçi oyunlarda giriş gecikmesini minimuma indiren teknoloji, oyuncuların reflekslerini daha iyi yansıtmasına olanak tanıyordu. Şimdi CES 2025 kapsamında Nvidia, RTX 50 serisi ekran kartları ve DLSS 4.0'a ek olarak Reflex 2 teknolojisini de duyurdu. 

    Nvidia Reflex 2 geliyor

    CES 2025 etkinliğinde duyurulan NVIDIA Reflex 2, Reflex Düşük Gecikme modu ile yeni bir "Frame Warp" teknolojisini bir araya getiriyor. Bu da, oyun sırasında GPU tarafından işlenen kareyi, en güncel fare girdisine göre ekranınıza ulaştırıyor ve gecikmeyi %75’e kadar düşürmeyi hedefliyor. 

    Nvidia Reflex 2 resmen tanıtıldı: İşte yeni özellikleri Tam Boyutta Gör
    En basit haliyle Frame Warp, ekranda gecikmeyi azaltırken aynı zamanda görüntüdeki olası hataları önlemek için gelişmiş bir algoritmaya sahip. Böylece, önceki karelerden gelen kamera, renk ve derinlik verilerini kullanarak görüntüdeki boşlukları doldurabiliyor. Bu sayede, oyuncular yaptıkları hareketin sonucunu çok daha hızlı bir şekilde görebiliyor.

    Nvidia'nın paylaştığı sonuçlara göre, The Finals üzerinde sergilenen Reflex 2, aktif olmadan 56 ms, aktif edildiğinde ise 14 ms'lik bir gecikme süresi sunuyor. Bu değerin Reflex 1'de 27 ms civarında olduğunu söyleyelim. Ayrıca CPU'nun sınırlayıcı olduğu durumlarda da etkileyici sonuçlar söz konusu. Valorant gibi yüksek FPS’li oyunlarda, Reflex 2’nin Frame Warp teknolojisi gecikmeyi ortalama 3 ms’nin altına indiriyor. Bu, bugüne kadar ölçülen en düşük değerlerden biri.

    Şu an için Reflex 2, GeForce RTX 50 serisi ekran kartlarının bir parçası olarak piyasaya sürülecek ve gelecekte diğer RTX kartları için de destek sunulacak. Bu arada Nvidia Reflex'in halihazırda Apex Legends, Call of Duty: Warzone 2.0, Destiny 2, Escape from Tarkov, Fortnite, Overwatch 2, Tom Clancy's Rainbow Six Siege ve Valorant dahil olmak üzere çok sayıda oyunda bulunduğunu söyleyelim.

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    Robotik kola sahip ilk robot süpürge ile tanışın

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    Selamahali 8 saat önce

    Robotik olmayan robot kolu da mı var? Kollu robot yani. Veya robotik tekerleklere, robottik gövdeye ve robotik her bir aksama sahip robot deyin daha iyi pazarlama olur belkim.

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    Forumdan Konular

    ps4 ses var görüntü yok soru çözerek para kazanma tesla otopilot sonradan alınabilir mi internetten telefon alınır mı idam ipi nasıl yapılır

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