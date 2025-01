Nvidia Reflex 2 resmen tanıtıldı: İşte yeni özellikleri

Tam Boyutta Gör Nvidia Reflex teknolojisi, 2020’de hayatımıza girdiğinde oyunseverler için devrim niteliğinde bir adım oldu. Özellikle rekabetçi oyunlarda giriş gecikmesini minimuma indiren teknoloji, oyuncuların reflekslerini daha iyi yansıtmasına olanak tanıyordu. Şimdi CES 2025 kapsamında Nvidia, RTX 50 serisi ekran kartları ve DLSS 4.0'a ek olarak Reflex 2 teknolojisini de duyurdu.

Nvidia Reflex 2 geliyor

CES 2025 etkinliğinde duyurulan NVIDIA Reflex 2, Reflex Düşük Gecikme modu ile yeni bir "Frame Warp" teknolojisini bir araya getiriyor. Bu da, oyun sırasında GPU tarafından işlenen kareyi, en güncel fare girdisine göre ekranınıza ulaştırıyor ve gecikmeyi %75’e kadar düşürmeyi hedefliyor.

Tam Boyutta Gör En basit haliyle Frame Warp, ekranda gecikmeyi azaltırken aynı zamanda görüntüdeki olası hataları önlemek için gelişmiş bir algoritmaya sahip. Böylece, önceki karelerden gelen kamera, renk ve derinlik verilerini kullanarak görüntüdeki boşlukları doldurabiliyor. Bu sayede, oyuncular yaptıkları hareketin sonucunu çok daha hızlı bir şekilde görebiliyor.

Nvidia'nın paylaştığı sonuçlara göre, The Finals üzerinde sergilenen Reflex 2, aktif olmadan 56 ms, aktif edildiğinde ise 14 ms'lik bir gecikme süresi sunuyor. Bu değerin Reflex 1'de 27 ms civarında olduğunu söyleyelim. Ayrıca CPU'nun sınırlayıcı olduğu durumlarda da etkileyici sonuçlar söz konusu. Valorant gibi yüksek FPS’li oyunlarda, Reflex 2’nin Frame Warp teknolojisi gecikmeyi ortalama 3 ms’nin altına indiriyor. Bu, bugüne kadar ölçülen en düşük değerlerden biri.

Nvidia RTX 50 mobil ekran kartları tanıtıldı! İşte özellikleri 6 sa. önce eklendi

Şu an için Reflex 2, GeForce RTX 50 serisi ekran kartlarının bir parçası olarak piyasaya sürülecek ve gelecekte diğer RTX kartları için de destek sunulacak. Bu arada Nvidia Reflex'in halihazırda Apex Legends, Call of Duty: Warzone 2.0, Destiny 2, Escape from Tarkov, Fortnite, Overwatch 2, Tom Clancy's Rainbow Six Siege ve Valorant dahil olmak üzere çok sayıda oyunda bulunduğunu söyleyelim.

