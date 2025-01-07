Nvidia Reflex 2 resmen tanıtıldı: İşte yeni özellikleri

Nvidia Reflex 2 geliyor
CES 2025 etkinliğinde duyurulan NVIDIA Reflex 2, Reflex Düşük Gecikme modu ile yeni bir "Frame Warp" teknolojisini bir araya getiriyor. Bu da, oyun sırasında GPU tarafından işlenen kareyi, en güncel fare girdisine göre ekranınıza ulaştırıyor ve gecikmeyi %75’e kadar düşürmeyi hedefliyor.
Nvidia'nın paylaştığı sonuçlara göre, The Finals üzerinde sergilenen Reflex 2, aktif olmadan 56 ms, aktif edildiğinde ise 14 ms'lik bir gecikme süresi sunuyor. Bu değerin Reflex 1'de 27 ms civarında olduğunu söyleyelim. Ayrıca CPU'nun sınırlayıcı olduğu durumlarda da etkileyici sonuçlar söz konusu. Valorant gibi yüksek FPS’li oyunlarda, Reflex 2’nin Frame Warp teknolojisi gecikmeyi ortalama 3 ms’nin altına indiriyor. Bu, bugüne kadar ölçülen en düşük değerlerden biri.
Şu an için Reflex 2, GeForce RTX 50 serisi ekran kartlarının bir parçası olarak piyasaya sürülecek ve gelecekte diğer RTX kartları için de destek sunulacak. Bu arada Nvidia Reflex'in halihazırda Apex Legends, Call of Duty: Warzone 2.0, Destiny 2, Escape from Tarkov, Fortnite, Overwatch 2, Tom Clancy's Rainbow Six Siege ve Valorant dahil olmak üzere çok sayıda oyunda bulunduğunu söyleyelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Robotik olmayan robot kolu da mı var? Kollu robot yani. Veya robotik tekerleklere, robottik gövdeye ve robotik her bir aksama sahip robot deyin daha iyi pazarlama olur belkim.