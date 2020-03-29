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    Nvidia RTX 3000 ailesini ağustosta duyurabilir

    Yeşil ekibin yeni kartları ertelenen Computex fuarı öncesinde duyurulabilir. Bununla birlikte henüz mimariye dair net bir bilgi mevcut değil.
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Nvidia RTX 3000 ailesini ağustosta duyurabilir
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    GPU devi geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla oyuncuları üzse de paylaşılan sızıntı yeni kartların gecikmeli de olsa geleceğine işaret ediyor. Görünüşe göre firmalar ertelenen Computex etkinliğine göre yol haritalarını güncelliyor.

    Duyuru ağustos ayında yapılabilir

    İddiaya göre Nvidia RTX 3000 serisi kartlarını önümüzdeki ağustos ayında duyurabilir. Eylül ayına kadar hazırlıklarını tamamlayacak iş ortaklarının çözümleri böylelikle Computex 2020’de boy gösterebilir.

    Ayrıca Bkz. "PowerColor ekran kartlarının garanti süresini 3 ay uzattı"

    Diğer taraftan Ampere’ye geçilecek kartlarla benzer mimariye sahip olacak Quadro modellerinin haziran-temmuz döneminde ilk detaylar ortaya çıkacağı tahmin ediliyor. Son olarak RTX ailesine konumlandıracak oyuncu modellerinin satışa sunulmasının ekimi bulması bekleniyor.



    https://www.guru3d.com/news-story/rumor-nvidia-to-announce-the-geforce-rtx-3000-in-august.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Cosmos2999 (Cosmos Cosmos ) 1 sa. en beğenilen
    Baştan sona boş bir haber. İnsan böyle boş haber yazmaya üşenir.. Olabilir, tanitilabilir haberlerini o kadar çok yapıyorsunuz ki DH.. Kendinize gelin.
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Schi20phrene (Müslüm ) 22 dk.
    Paran olacak nVidia satın alacaksın kafan rahat olacak , maddiyat elvermeyince zorunlu olarak Amd ye talim ediyoruz.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 24 dk.
    Yapacak haber bulamayınca saçma sapan ihtimaller üzerine haberler dolmaya başladı.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 27 dk.
    Şu anda tek derdimiz 3000 ailesiydi zaten :)
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    Cosmos2999 (Cosmos Cosmos ) 1 sa. en beğenilen
    Baştan sona boş bir haber. İnsan böyle boş haber yazmaya üşenir.. Olabilir, tanitilabilir haberlerini o kadar çok yapıyorsunuz ki DH.. Kendinize gelin.
    Yanıtla +13
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