Nvidia RTX 3000 ailesini ağustosta duyurabilir

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GPU devi geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla oyuncuları üzse de paylaşılan sızıntı yeni kartların gecikmeli de olsa geleceğine işaret ediyor. Görünüşe göre firmalar ertelenen Computex etkinliğine göre yol haritalarını güncelliyor.

Duyuru ağustos ayında yapılabilir

İddiaya göre Nvidia RTX 3000 serisi kartlarını önümüzdeki ağustos ayında duyurabilir. Eylül ayına kadar hazırlıklarını tamamlayacak iş ortaklarının çözümleri böylelikle Computex 2020’de boy gösterebilir.

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Diğer taraftan Ampere’ye geçilecek kartlarla benzer mimariye sahip olacak Quadro modellerinin haziran-temmuz döneminde ilk detaylar ortaya çıkacağı tahmin ediliyor. Son olarak RTX ailesine konumlandıracak oyuncu modellerinin satışa sunulmasının ekimi bulması bekleniyor.

https://www.guru3d.com/news-story/rumor-nvidia-to-announce-the-geforce-rtx-3000-in-august.html

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