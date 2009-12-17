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Nvidia Tegra 2 platformunu CES 2010 fuarında görücüye çıkartıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia Tegra 2 platformunu CES 2010 fuarında görücüye çıkartıyor
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Yıllar süren mühendislik çalışması ve harcanan milyonlarca dolarlık araştırma-geliştirme bütçesi sonucunda Nvidia'nın Tegra platformu bugün yaygın olarak sadece Amerika'da satılan Zune HD ve Güney Kore'de kullanıma sunulan Samsung YM-M1 gibi bazı medya oynatıcılarında kullanılmakta. ARM işlemci mimarisini GeForce serisi GPU teknolojisiyle buluşturan Tegra platformu, yüksek tanımlı (HD) video hızlandırma desteği ve sahip olduğu 3D yetenekleriyle taşınabilir medya oynatıcıları, mini-bilgisayarlar ve akıllı telefonlar için ciddi performans vaadinde bulunuyor olsa bile henüz yukarıda bahsettiğimiz modellerden daha fazlasını görebilmiş değiliz.

Nvidia cephesi ise durumun değişeneceğini düşünüyor. Tegra tabanlı akıllı telefonlar için Şubat ayında düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi 2010'u işaret eden Nvidia, Tegra 2 platformunu ise CES 2010 fuarında duyurabilir. Çift çekirdekli işlemci çekirdeğine sahip olması ve ilk jenerasyonda kullanılan GeForce 6 yerine GeForce 9 tabanlı GPU içermesi beklenen Tegra 2 platformu için üreticilerin smartbook, medya oynatıcısı, tablet bilgisayar ve mobil internet cihazlarını yine CES 2010 fuarı kapsamında tanıtması bekleniyor. 40nm müretim teknolojisiyle hazırlandığı belirtilen Tegra 2 platformunun yeni nesil Nintendo DS'te kullanılacağı da iddia ediliyor.


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sahafiec 9 yıl
hele bir resmi açıklamalar hatta tanıtımlar gelsin de inanalım, bu iddaalar sıktı artık.
bilen bilemeyen birşeyler iddaa ediyor...
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Confusion 9 yıl
dün iphone 3Gs kurcaladım 20 dk filan son derece hızlı ve grafik konusunda başarılı

asıl merak ettiğim ise arm ile tegra2 arasındaki grafik performansı farkı
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TELESCOPE 9 yıl
idda ediliyormuş ,buda bir haber
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sadtneverdie 9 yıl

sahafiec

hele bir resmi açıklamalar hatta tanıtımlar gelsin de inanalım, bu iddaalar sıktı artık.
bilen bilemeyen birşeyler iddaa ediyor...


her nvidia haberine aynı cümleleri yazmaktan sıkılmadın mı?
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