Nvidia Tegra 2 tabanlı Notion Ink ertelendi

Geçtiğimiz günlerde verdiğimiz bir haberimizde Nvidia Tegra 2 platformu için Flash merkezli bazı problemler olduğuna ve bu nedenden ötürü Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayarların gecikebileceğinden bahsetmiştik. Nvidia'nın bu iddiaları yalanladığı belirtilse de iş ortaklarından Notion Ink, Adam adını verdiği Tegra 2 donanımlı tablet bilgisayarını Flash'la ilgili problemler çözülene kadar satışa sunmayacağını açıkladı. Google'ın Android işletim sistemini çalıştıran ve 10.1-inç büyüklüğünde ekrana sahip olan Notion Ink Adam için daha önce Haziran ayında pazara sunulacağı belirtilmişti ancak gelen yeni haberlere göre tablet bilgisayarın çıkışı daha ileri bir tarihe sarkabilir.



Nvidia tarafından ilk defa Ocak ayında tanıtılan Tegra 2 platformu, firma tarafından sınıfındaki en güçlü yongada sistem platformu olarak tanımlanıyor. ARM Cortex A9 mimarisini, GeForce teknolojisi ile buluşturan Tegra 2 platformu, Nvidia'nın açıklamalarına göre Flash uygulamalarını içeren zengin içerikli internet sitelerinde yüksek performans gösterecek ve gelişmiş kullanıcı deneyimi sunacak. Aralarında Asus ve MSI gibi dünya devi isimlerin de yer aldığı pek çok firma Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayarlar üzerine çalışma yürütürken henüz yaygın satışına başlanmış bir model bulunmuyor.

