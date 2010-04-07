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Nvidia Tegra 2 tabanlı Notion Ink ertelendi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,5b
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6
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz günlerde verdiğimiz bir haberimizde Nvidia Tegra 2 platformu için Flash merkezli bazı problemler olduğuna ve bu nedenden ötürü Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayarların gecikebileceğinden bahsetmiştik. Nvidia'nın bu iddiaları yalanladığı belirtilse de iş ortaklarından Notion Ink, Adam adını verdiği Tegra 2 donanımlı tablet bilgisayarını Flash'la ilgili problemler çözülene kadar satışa sunmayacağını açıkladı. Google'ın Android işletim sistemini çalıştıran ve 10.1-inç büyüklüğünde ekrana sahip olan Notion Ink Adam için daha önce Haziran ayında pazara sunulacağı belirtilmişti ancak gelen yeni haberlere göre tablet bilgisayarın çıkışı daha ileri bir tarihe sarkabilir.
Nvidia tarafından ilk defa Ocak ayında tanıtılan Tegra 2 platformu, firma tarafından sınıfındaki en güçlü yongada sistem platformu olarak tanımlanıyor. ARM Cortex A9 mimarisini, GeForce teknolojisi ile buluşturan Tegra 2 platformu, Nvidia'nın açıklamalarına göre Flash uygulamalarını içeren zengin içerikli internet sitelerinde  yüksek performans gösterecek ve gelişmiş kullanıcı deneyimi sunacak. Aralarında Asus ve MSI  gibi dünya devi isimlerin de yer aldığı pek çok firma Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayarlar üzerine çalışma yürütürken henüz yaygın satışına başlanmış bir model bulunmuyor.

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KANUNI61 9 yıl
ati oyle bir vurduki nvidia ya şaşırdı adamlar neyapacaklarını
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DavutGENC 9 yıl
yavas adaleniz atar
html 5.0 flash ı tarihe gömermiş
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Erasmus78 9 yıl
Stive JOBS deyince suçlu oluyor...
HTML 5.0 flashı tarihin tozlu sayfalarına göemecek.
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Rainbow6 9 yıl
yaw ne kadarda problemliymis bu flash bi suru cihazda problem bence flash kendini duzeltmeli yani netbooklarda da problemli calisiyo biz kufeyi devamli islemcilere falan yukledik ama bence flashta da hata var cok genis kullanim alani olan bi uygulamanin optimizasyonu daha iyi olmaliydi bence mesela netbooklar 720p lik divx videoyu cok rahat oynatirken 480p lik youtube yada internetteki videolar da problem yasayabiliyor
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alacakll 9 yıl
"nvidia"
beklemeye alıştık zaten :)
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Batuist 9 yıl
Adobe şimdi flash uygulamalarınıda grafik kartına hesaplattırıyor tegra 2 için hiç sorun olmicak demektir flash...
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