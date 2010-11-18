Nvidia Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayarlar CES 2011'de tanıtılacak

AMD'nin Fusion, Intel'in ise Sandy Bridge işlemcilerini lanse edeceği Tüketici Elektroniği Fuarı 2011'de, Nvidia ise Tegra 2 platformu ve tablet bilgisayarlar üzerinde duracak. İlk tanıtımı aynı fuar kapsamında geçtiğimiz Ocak ayında yapılan ARM Cortex-A9 tabanlı Tegra 2 platformu ile Nvidia, yeni yılda satışlarını önemli oranda arttırmayı planlıyor.

Farklı görevler için optimizasyonlar içeren ve bağımsız olarak kontrol edilebilen 8 farklı birimden oluşan yongada sistem formundaki Tegra 2 platformuyla Nvidia, akıllı telefon pazarı ve tablet bilgisayar arenasındaki en güçlü oyunculardan biri olmayı hedefliyor. Bu noktada Nvidia, Android işletim sistemini ön planda tutarken güçlü iş ortakları tarafından pazara sunulacak tabletler de büyük önem taşıyor.

Digitimes'ın haberine göre Nvidia, Tegra 2 platformu için Asus, Acer ve Toshiba'dan sipariş almış durumda. Bu üreticilere ek olarak başta LG olmak üzere Motorola ve HTC'nin de akıllı telefon pazarına Tegra 2 tabanlı yeni çözümler sunmaları bekleniyor. Tablet bilgisayar pazarında ise Android 3.0'ın ilk defa Tegra 2'li Motorola MotoPad ile tanıtılacağı konuşuluyor.

GeForce mimarisini temel alan entegre grafik birimine sahip Tegra 2 platformu, kendi sınıfında gelişmiş 3D grafik özellikleri ve video yetenekleri sunuyor. Çift çekirdekli olan ve 1GHz'de çalışan Tegra 2 platformunun yanı sıra Tegra 3'ün hazırlıklarını tamamlamak üzere olan Nvidia, Tegra 4 için de araştırma-geliştirme çalışmalarına başlamış durumda.