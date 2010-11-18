Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayarlar CES 2011'de tanıtılacak

8 yıl
6,6b
1
6
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD'nin Fusion, Intel'in ise Sandy Bridge işlemcilerini lanse edeceği Tüketici Elektroniği Fuarı 2011'de, Nvidia ise Tegra 2 platformu ve tablet bilgisayarlar üzerinde duracak. İlk tanıtımı aynı fuar kapsamında geçtiğimiz Ocak ayında yapılan ARM Cortex-A9 tabanlı Tegra 2 platformu ile Nvidia, yeni yılda satışlarını önemli oranda arttırmayı planlıyor.

Farklı görevler için optimizasyonlar içeren ve bağımsız olarak kontrol edilebilen 8 farklı birimden oluşan yongada sistem formundaki Tegra 2 platformuyla Nvidia, akıllı telefon pazarı ve tablet bilgisayar arenasındaki en güçlü oyunculardan biri olmayı hedefliyor. Bu noktada Nvidia, Android işletim sistemini ön planda tutarken güçlü iş ortakları tarafından pazara sunulacak tabletler de büyük önem taşıyor.

Digitimes'ın haberine göre Nvidia, Tegra 2 platformu için Asus, Acer ve Toshiba'dan sipariş almış durumda. Bu üreticilere ek olarak başta LG olmak üzere Motorola ve HTC'nin de akıllı telefon pazarına Tegra 2 tabanlı yeni çözümler sunmaları bekleniyor. Tablet bilgisayar pazarında ise Android 3.0'ın ilk defa Tegra 2'li Motorola MotoPad ile tanıtılacağı konuşuluyor.

GeForce mimarisini temel alan entegre grafik birimine sahip Tegra 2 platformu, kendi sınıfında gelişmiş 3D grafik özellikleri ve video yetenekleri sunuyor. Çift çekirdekli olan ve 1GHz'de çalışan Tegra 2 platformunun yanı sıra Tegra 3'ün hazırlıklarını tamamlamak üzere olan Nvidia, Tegra 4 için de araştırma-geliştirme çalışmalarına başlamış durumda.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ToisAndro 8 yıl
Bu böyle olmaz ki. Bir donanıma bir işletim sistemini çakacaksın ve onun dışında kullanamayacaksın. Böyle saçmalık olur mu? Böyle olunca sadece belirli şirketlerin işletim sistemlerini kullanmak zorundayız. Halbuki Linux herkes tarafından geliştirilebilmeli. (Tablet ve cep olarak) Şimdi alacaksın bir androidli telefon, firma yeni sürüm güncellemesi yapmayacak sende sap gibi ortada kalacaksın. Bize böyle yapıp yeni telefon aldırmaya çalışıyorlar. Bu işletim sistemi tercihi serbest olmalı ki kendimiz istediğimizi yükleyelim.
En iyisi şu an için Intel Atom. Alırım ve sistemin güncellemesi çıkacak mı derdinden kurtulurum. En azından XP, Win7, Chrome OS, Ubuntu netbook edition,,, gibi bir çok seçeneğim olur.
Bu mobil platformlar tamamen saçmalık. İnsan linux kullanıp özgür olamayınca ne anlamı var.
Ben vazgeçtim bu tabletlerden. Atom kullananlardan alırım artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl

raz0r38
..İnsan linux kullanıp özgür olamayınca ne anlamı var.


özgürlük linux kullanmak değil, özgürlük istediğini kullanmaktır!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elektroterm 8 yıl
Tegra "1" in esamesi okunmadı ki "2" gelse ne olacak sanki :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rainbow6 8 yıl
benim en merak ettigim urunlerin basinda geliyor bu tegra2 ama bi yandan da insan dusunmuyor degil genelde nvidia urunleri pahali oluyor birde daha bu cikmadan tegra3 platformu calismlari haberleride var simdi alsak urun 1 yil gecmeden eskimis olacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
Destekli cihaz çıksa ne yazar ki??? yazılım var mı???? oyun var mı?? donanımı tam anlamıyla kullanabilecek.. mevcut oyunlar vs. tegra olmayan sistemler için geliştirildiklerinden android telefonlarda zaten çalışıyorlar.. ekstradan tegra için geliştirilen birşey var mı ki bir değeri olsun!!! olursa o ayrı...
yani bu şuna benziyor.. ferminin physx desteği var ama destekli oyun yok.. ne anladık!!! (misal)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Haftanın en iyi Android oyunları ve uygulamaları Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim