Nvidia: Tegra 3 bitmek üzere, Tegra 4'ün çalışmaları sürüyor

Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, Grafik Teknolojileri 2010 konferansının açılış konuşmasında, şirket olarak işlemci tercihlerinin ARM'dan yana olduğunu belirtti. Tegra projesiyle olabildiğince çok mobil cihazda yer almayı hedefleyen Nvidia'nın başındaki isim olan Huang, ARM mimarisini müthiş olarak tanımlarken, tarihin en hızlı büyüyen işlemcisi olduğunu ifade etti. Yıllardan bu tana x86 işlemci pazarına adım atıp atmayacağı tartışılan Nvidia, Tegra projesi için yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Daha önceki şirket projeksiyonlarında 2012 yılına kadar Tegra'nın, şirket gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturacağı öngörülürken, henüz o başarı yakalanmış değil. Tegra projesi için şimdiye kadar pazara sunulan en başarılı ürün, Microsoft'un medya oynatıcısı Zune HD olurken, yine bir Microsoft ürünü olan Tegra tabanlı KIN telefon ailesi ise, hayalkırıklığı ile sonuçlanmıştı. Nvidia'nın Tegra 2 konusundaki güvenceleri ise güçlü iş ortakları. Dünyanın en büyük cep telefonu üreticilerinden LG, yakın zamanda yaptığı bir açıklama ile Optimus serisi akıllı telefon ailesinin üst seviye modellerinde Tegra 2 platformunu kullanacağını açıklarken, HTC'nin üzerinde çalıştığı tablet bilgisayarın da Tegra 2'li olması bekleniyor.

Özellikle üst seviye akıllı telefon pazarı ve tablet bilgisayar dünyasında en güçlü platform sağlayıcısı olmayı hedefleyen Nvidia, hazırlıklarını sürdürüyor. Jen-Hsun Huang açıklamasında, Tegra 3'ün bitmek üzere olduğunu, Tegra 4 içinse çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Amaçlarının her yeni yıl için bir yeni Tegra platformu duyurmak olduğunu belirten Huang, Tegra 3 için herhangi bir lansman tarihi açıklamadı. Tegra 2'nin, Ocak ayında düzenlenen CES 2010 fuarında tanıtıldığı düşünülürse, Tegra 3 için de beklentiler Ocak ayına kaydırılabilir. Texas Instruments ve Qualcomm gibi firmalara rakip olan Nvidia, özdellikle görsel işlem teknolojilerindeki deneyimi sayesinde, ARM tabanlı en güçlü platform çözümlerine sahip olabileceğini, gelişmiş çoklu ortam odaklı tablet bilgisayarlar için GeForce teknolojisine sahip Tegra 2 platformunun şu an için kullanılabilecek en ideal yapı olacağını belirtiyor. Nvidia'nın yanı sıra Intel de tablet bilgisayar pazarı için yeni işlemciler hazırlarken, AMD ise sessizliğini koruyor. Isıl güç tasarımı 9 Watt olan Zacate kod adlı ilk Fusion modelini yıl sonuna doğru pazara sunmaya hazırlanan AMD, bu işlemcinin 9 Watt ile tablet bilgisayar pazarı için pek uygun olmayacağını ancak bu durumun tablet bilgisayar pazarına girmeyecekleri anlamına gelmediğini belirtiyor.