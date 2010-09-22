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Nvidia: Tegra 3 bitmek üzere, Tegra 4'ün çalışmaları sürüyor

8 yıl
9,3b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, Grafik Teknolojileri 2010 konferansının açılış konuşmasında, şirket olarak işlemci tercihlerinin ARM'dan yana olduğunu belirtti. Tegra projesiyle olabildiğince çok mobil cihazda yer almayı hedefleyen Nvidia'nın başındaki isim olan Huang, ARM mimarisini müthiş olarak tanımlarken, tarihin en hızlı büyüyen işlemcisi olduğunu ifade etti. Yıllardan bu tana x86 işlemci pazarına adım atıp atmayacağı tartışılan Nvidia, Tegra projesi için yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Daha önceki şirket projeksiyonlarında 2012 yılına kadar Tegra'nın, şirket gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturacağı öngörülürken, henüz o başarı yakalanmış değil. Tegra projesi için şimdiye kadar pazara sunulan en başarılı ürün, Microsoft'un medya oynatıcısı Zune HD olurken, yine bir Microsoft ürünü olan Tegra tabanlı KIN telefon ailesi ise, hayalkırıklığı ile sonuçlanmıştı. Nvidia'nın Tegra 2 konusundaki güvenceleri ise güçlü iş ortakları. Dünyanın en büyük cep telefonu üreticilerinden LG, yakın zamanda yaptığı bir açıklama ile Optimus serisi akıllı telefon ailesinin üst seviye modellerinde Tegra 2 platformunu kullanacağını açıklarken, HTC'nin üzerinde çalıştığı tablet bilgisayarın da Tegra 2'li olması bekleniyor.

Özellikle üst seviye akıllı telefon pazarı ve tablet bilgisayar dünyasında en güçlü platform sağlayıcısı olmayı hedefleyen Nvidia, hazırlıklarını sürdürüyor. Jen-Hsun Huang açıklamasında, Tegra 3'ün bitmek üzere olduğunu, Tegra 4 içinse çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Amaçlarının her yeni yıl için bir yeni Tegra platformu duyurmak olduğunu belirten Huang, Tegra 3 için herhangi bir lansman tarihi açıklamadı. Tegra 2'nin, Ocak ayında düzenlenen CES 2010 fuarında tanıtıldığı düşünülürse, Tegra 3 için de beklentiler Ocak ayına kaydırılabilir. Texas Instruments ve Qualcomm gibi firmalara rakip olan Nvidia, özdellikle görsel işlem teknolojilerindeki deneyimi sayesinde, ARM tabanlı en güçlü platform çözümlerine sahip olabileceğini, gelişmiş çoklu ortam odaklı tablet bilgisayarlar için GeForce teknolojisine sahip Tegra 2 platformunun şu an için kullanılabilecek en ideal yapı olacağını belirtiyor. Nvidia'nın yanı sıra Intel de tablet bilgisayar pazarı için yeni işlemciler hazırlarken, AMD ise sessizliğini koruyor. Isıl güç tasarımı 9 Watt olan Zacate kod adlı ilk Fusion modelini yıl sonuna doğru pazara sunmaya hazırlanan AMD, bu işlemcinin 9 Watt ile tablet bilgisayar pazarı için pek uygun olmayacağını ancak bu durumun tablet bilgisayar pazarına girmeyecekleri anlamına gelmediğini belirtiyor.


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lj94 8 yıl
nvidia haberlerinde dolaşan amdciler cekemiyor cekikleri :)
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santhora 8 yıl
Tegra 1 ve 2'yi göremeden 3 çıktı. bari onu kullanan cihazları bolca görsek...
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K0rkunc 8 yıl
Görmememiz doğal malesef Türkiyede satışa sunulmadı...


Ama adamlar Çok mantıklı ve güzel iş yapıyorlar abi baksana adamlar ar-ge olayına çok önem veriyorlar sürekli açlışıyorlar geliştiriyorlar bizim firmalara baksana arkadaş vestel dışında adm gibi bişey yapan yok vestelde pek ahım şahım birşey yapmıyor inş. bizim firmalarda böyle araştırma ve geliştirmeye önemverirlerde bizde dünyaya rakip oluruz yerli maki bir ethernet kartımız bile yokya
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robinhoof 8 yıl
sağdaki adam "başladı yine" der gibi bakıyo
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Narcissist 8 yıl

robinhoof

sağdaki adam "başladı yine" der gibi bakıyo

sandalyeden düştüm
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Bald also Vain 8 yıl

robinhoof

sağdaki adam "başladı yine" der gibi bakıyo

Çok güldüm. Süpersin.

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RaptorFX 8 yıl
Hadi oradan... 4müş... Palavradan başka bir şey yaptığın yok...
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Alper# 8 yıl
AMD fena tokat atmış. Hala kendine gelemedi
Ekran kartlarını batırdılar Tegra ile toparlamaya çalışıyorlar
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Batuist 8 yıl
tegra diye birşey yaptınız ama adam akıllı şimdiye kadar kaç firmaya pazarlayabildiniz?? yapıyorsunuz ama sizde kalıyor.. demek ki ya çok pahalıya satıyorsunuz yada alternatiflerinizden çokta fazla birşey sunamıyorsunuz..
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KANUNI61 8 yıl
şu artada duran adama ayar oluyorum yaa milleti salak zanneden adam
aslında aynaya baksa görecek
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acbold 8 yıl
biz tegra nedir, ne değildir göremedik millet 3ün4ün lafını yapıyor :O
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TURK SITH 8 yıl
Jen-Hsun Huang çok fena sallıyor, kutu yok mu kutu
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