Nvidia, yapay zeka ile uçuşa geçti: Çift haneli büyün başka şirket yok!

Tam Boyutta Gör Küresel olarak entegre devre tasarımı veyaIC tasarımı olarak belirtebileceğimiz oyun alanındaki firmalar hem tüketicilerin azalan talebi hem de mevcut ekonomik etmenlerde ciddi şekilde etkilenmiş durumda. Çoğu endüstride olduğu gibi bu alandaki firmaların da gelirleri düşmekte fakat Nvidia tamamıyla bir istisna. Firmanın gelirlerini çok ciddi bir şekilde artırmasının arkasındaki itici güç ise şüphesiz yapay zeka.

TrendForce tarafından yılın ilk çeyreğine dair paylaşılan verilerde toplam gelirin bir önceki dönemle neredeyse aynı kalarak 33,86 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte, TrendForce'un raporu önümüzdeki çeyrekte bir toparlanma olacağına dair de sinyaller veriyor.

Nvidia, yapay zeka ile uçuşa geçti

Tam Boyutta Gör İstatistiklere bakıldığında, Qualcomm sektördeki yüzde 23,5'lik aslan payı ile hakimiyetini koruyor. Şirket ayrıca Snapdragon Gen 2'nin piyasaya sürülmesinin yanı sıra Samsung gibi büyük perakendecilerin yonga setini benimsemesi nedeniyle akıllı telefon bölümünde çeyrek bazda yüzde 6,1'lik bir artışa tanık oldu ve bu da gelir artışına yol açtı. Öte yandan otomotiv ve IoT sektörlerindeki gelirler ise ciddi şekilde geriledi. Böylece Qualcomm’un ilk çeyrekgelirleri marjinal olarak sadece yüzde 0,6 arttı.

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Tam Boyutta Gör Nvidia tarafındaysa işler güllük gülistanlık diyebiliriz. TrendForce, şirketin gelirlerinde önemli bir artış yaşandığını, bunun da küresel olarak üretken yapay zeka akımı nedeniyle talepteki hızlı artıştan kaynaklandığını bildirdi. Şirketin 2. çeyrekte de büyük bir kazanç elde etmesi bekleniyor. Nvidia’nın oyun ve veri merkezi bölümünün 1. çeyrek gelirleri sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 10 artarken firmanın toplam kazancı yüzde 13,5 oranında artarak 6,73 milyar dolara ulaştı. Gelirin yanı sıra, şirketin pazar payı da büyüdü. Qualcomm'un tahtı sallantıda gibi görünüyor.

AMD ve MediaTek gibi şirketler, talep tüm zamanların en düşük seviyesine düştüğü için envanterlerini düzeltme konusunda hala zorluklar yaşıyor. Her iki şirket de gelir ve pazar payında düşüş yaşadı ve durum şu anda şirketler için pek olumlu görünmüyor. İki şirketin de mevcut çip portföyleriyle Nvidia gibi yapay zeka müşterilerini çekemediği görülebiliyor. TrendForce, önümüzdeki dönemlerde genel olarak toparlanmanın ve gelir artışının yükselmesinin beklentisi içerisinde.

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Nvidia, yapay zeka ile uçuyor: Çift haneli büyün başka şirket yok