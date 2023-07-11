Nvidia, yapay zeka ile uçuşa geçti: Çift haneli büyün başka şirket yok!

TrendForce tarafından yılın ilk çeyreğine dair paylaşılan verilerde toplam gelirin bir önceki dönemle neredeyse aynı kalarak 33,86 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte, TrendForce'un raporu önümüzdeki çeyrekte bir toparlanma olacağına dair de sinyaller veriyor.
Nvidia, yapay zeka ile uçuşa geçti
AMD ve MediaTek gibi şirketler, talep tüm zamanların en düşük seviyesine düştüğü için envanterlerini düzeltme konusunda hala zorluklar yaşıyor. Her iki şirket de gelir ve pazar payında düşüş yaşadı ve durum şu anda şirketler için pek olumlu görünmüyor. İki şirketin de mevcut çip portföyleriyle Nvidia gibi yapay zeka müşterilerini çekemediği görülebiliyor. TrendForce, önümüzdeki dönemlerde genel olarak toparlanmanın ve gelir artışının yükselmesinin beklentisi içerisinde.
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)