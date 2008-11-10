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Nvidia'dan 4GB bellekli profesyonel ekran kartı; Quadro FX 5800

10 yıl
22b
1
52
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Masaüstü için hazırlık çalışmaları devam eden 55nm GT200 GPU'su ve bu GPU'nun güç vereceği GeForce GTX 270 ile 290 modelleri merakla beklenen Nvidia, grafik endüstriisinde aktif rol üstlenen profesyoneller için hazırladığı Quadro serisine yüksek bellek kapasiteli yeni bir çözüm daha ilave etti. Santa Clara merkezli firma, 4GB bellek ile donatılan Quadro FX 5800 modelini duyurdu.

GeForce GTX 280 modeline güç verece 240x paralel işlem birimiyle gelen GT200 gpu'sunun güç verdiği profesyonel grafik kartının medikal görüntüleme, finans, tasarım, ve bilimsel görüntüleme başta olmak üzere spesifik sahalarda kullanılması bekleniyor. 102GB/sn'lik bant genişliğine sahip olan ve çift slot tasarıma sahip olan grafik kartı aktif soğutma ile geliyor ve DirectX 10 ile yeni nesil Open GL uygulamalarına da destek veriyor.

Nvidia, Quadro serisi grafik kartları için farklı bir iş programı izliyor ve çeşitli dünya bölgelerinde seçilmiş partner ile çalışıyor. PNY, Leadtek ve ELSA'nın pazara sunacağı Quadro FX 5800'ün tavsiye edilen yurt dışı satış fiyatı ise 3499$.


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DH Misafiri 9 yıl
Konu Çok Eski Ama : Grafik için bile çok fazla Open Gl 2.1 destekli bi ekran kartı catia gibi çizim programlarının çok güzel işini görüyor :D
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gurkan113 10 yıl
ya hakkatten komedi programlarını aratmıyor.ekran kartları sadece oyun için yapılmıyor. dünyada oyundan başka şeyler de var
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my54 10 yıl
Şimdi Profosyonel grafik tasarımcı ve firmaları toplanıp Nvidia ya tekel oluşturma davası açsa, 450$ lık karta farklı yazılım yükleyip 3500 $ dan satıyo diye, acaba bişey tutturabilirler mi? gerçi onlar kazandıkları paralardan dolayı bunlarla uğraşmazlar ama hesapladığın zaman 5000 YTL para yapıyo yahuu.
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Vuze 10 yıl
biara 8800 ultrayı iş istasyonu için dönüştüren biosu silim başka biosu yazan arkadaşlar vardı ama gördülerki genelde biosu degişmiş kart asıl olan kartla aynı performansı vermiyor oluşuydu bu kartlarda öncelikle bellek ön planda oldugu için ondan pahallı bana göre
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flashabu 10 yıl
Hadi para toplayıp alalım =D
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BlackAttack 10 yıl
bende FX5200 vardi bu onun ust versiyonumu
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canskru 10 yıl
bu kartların oyun performansları nasıl oluyor acaba.
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desert_rain 10 yıl

Orjinalden alıntı: canskru

bu kartların oyun performansları nasıl oluyor acaba.


çok kötü, oyun için değil bu kartlar.

Ayrıca gtx280 ile aynı maliyetli diyen arkadaş; yazılım mühendisliği maliyetlerinden dolayı pahalıdırlar. fiziksel madde maliyetine bakarsak hepsi plastik ve silikon ve az miktarda metal degil mi? gtx280 den fazla olarak yazılım muhendisligine para veriyorsun. maalesef elle tutulur bir sey olmadıgı icin kavramakta gucluk cekiyor insanlar.
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ULYSES 10 yıl
Bu kartların olayı beraberinde gelen üst seviye sürücüler ve profesyonel yazılımlar için yapılan optimizasyonlar. Oyun kartlarından farklı yapıları. Shaderlar cad-cam görüntüler için optimize ediliyor. Hatta bu yüzden oyunlarda normal gtx280 den daha yavaş olma ihtimalleri var. Fiyat abartı olmuş yine de. Bundan önceki quadro versiyonları 1000 doları pek geçmiyordu.
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X-GeN 10 yıl

Orjinalden alıntı: ULYSES

Bu kartların olayı beraberinde gelen üst seviye sürücüler ve profesyonel yazılımlar için yapılan optimizasyonlar. Oyun kartlarından farklı yapıları. Shaderlar cad-cam görüntüler için optimize ediliyor. Hatta bu yüzden oyunlarda normal gtx280 den daha yavaş olma ihtimalleri var. Fiyat abartı olmuş yine de. Bundan önceki quadro versiyonları 1000 doları pek geçmiyordu.


Dostum 1000$'ın üstünde bir sürü profesyonel grafik kartı var. FX3700, FX4600, FX4700 X2, FX5600...

Biraz yanlış bir yorum olmuş sanırım
1000$ altı kartlar genelde giriş ve orta seviye oluyor
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Fear Dot Com 10 yıl
Bence normaliylede aynı işler yapılabilir normalinden kastım GTX 280 yani gerekli bi kart değil kanımcaa
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RealGangsta 10 yıl

Orjinalden alıntı: Fear Dot Com

Bence normaliylede aynı işler yapılabilir normalinden kastım GTX 280 yani gerekli bi kart değil kanımcaa



yapılmaz arkadaşım.
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Applejack 10 yıl
Saçma saçma yorumlar gelir yine


"3500$ mı vıışşşş"


şeklinde
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Fettah34 10 yıl

Orjinalden alıntı: DsgnrYgt

Saçma saçma yorumlar gelir yine


"3500$ mı vıışşşş"


şeklinde



Neden saçma olsunki?

Kart bildiğimiz GTX280 değil mi? Sadece bios ve yazılım ile FX5800 e dönüşmüyor mu?
Maaliyet aynı ama fiyat neredeyse 10 katı.
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