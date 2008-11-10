Nvidia'dan 4GB bellekli profesyonel ekran kartı; Quadro FX 5800

Masaüstü için hazırlık çalışmaları devam eden 55nm GT200 GPU'su ve bu GPU'nun güç vereceği GeForce GTX 270 ile 290 modelleri merakla beklenen Nvidia, grafik endüstriisinde aktif rol üstlenen profesyoneller için hazırladığı Quadro serisine yüksek bellek kapasiteli yeni bir çözüm daha ilave etti. Santa Clara merkezli firma, 4GB bellek ile donatılan Quadro FX 5800 modelini duyurdu.

GeForce GTX 280 modeline güç verece 240x paralel işlem birimiyle gelen GT200 gpu'sunun güç verdiği profesyonel grafik kartının medikal görüntüleme, finans, tasarım, ve bilimsel görüntüleme başta olmak üzere spesifik sahalarda kullanılması bekleniyor. 102GB/sn'lik bant genişliğine sahip olan ve çift slot tasarıma sahip olan grafik kartı aktif soğutma ile geliyor ve DirectX 10 ile yeni nesil Open GL uygulamalarına da destek veriyor.

Nvidia, Quadro serisi grafik kartları için farklı bir iş programı izliyor ve çeşitli dünya bölgelerinde seçilmiş partner ile çalışıyor. PNY, Leadtek ve ELSA'nın pazara sunacağı Quadro FX 5800'ün tavsiye edilen yurt dışı satış fiyatı ise 3499$.