Nvidia'dan 4GB bellekli profesyonel ekran kartı; Quadro FX 5800

Masaüstü için hazırlık çalışmaları devam eden 55nm GT200 GPU'su ve bu GPU'nun güç vereceği GeForce GTX 270 ile 290 modelleri merakla beklenen Nvidia, grafik endüstriisinde aktif rol üstlenen profesyoneller için hazırladığı Quadro serisine yüksek bellek kapasiteli yeni bir çözüm daha ilave etti. Santa Clara merkezli firma, 4GB bellek ile donatılan Quadro FX 5800 modelini duyurdu.
GeForce GTX 280 modeline güç verece 240x paralel işlem birimiyle gelen GT200 gpu'sunun güç verdiği profesyonel grafik kartının medikal görüntüleme, finans, tasarım, ve bilimsel görüntüleme başta olmak üzere spesifik sahalarda kullanılması bekleniyor. 102GB/sn'lik bant genişliğine sahip olan ve çift slot tasarıma sahip olan grafik kartı aktif soğutma ile geliyor ve DirectX 10 ile yeni nesil Open GL uygulamalarına da destek veriyor.
Nvidia, Quadro serisi grafik kartları için farklı bir iş programı izliyor ve çeşitli dünya bölgelerinde seçilmiş partner ile çalışıyor. PNY, Leadtek ve ELSA'nın pazara sunacağı Quadro FX 5800'ün tavsiye edilen yurt dışı satış fiyatı ise 3499$.
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çok kötü, oyun için değil bu kartlar.
Ayrıca gtx280 ile aynı maliyetli diyen arkadaş; yazılım mühendisliği maliyetlerinden dolayı pahalıdırlar. fiziksel madde maliyetine bakarsak hepsi plastik ve silikon ve az miktarda metal degil mi? gtx280 den fazla olarak yazılım muhendisligine para veriyorsun. maalesef elle tutulur bir sey olmadıgı icin kavramakta gucluk cekiyor insanlar.
Dostum 1000$'ın üstünde bir sürü profesyonel grafik kartı var. FX3700, FX4600, FX4700 X2, FX5600...
Biraz yanlış bir yorum olmuş sanırım 1000$ altı kartlar genelde giriş ve orta seviye oluyor
yapılmaz arkadaşım.
"3500$ mı vıışşşş"
şeklinde
Neden saçma olsunki?
Kart bildiğimiz GTX280 değil mi? Sadece bios ve yazılım ile FX5800 e dönüşmüyor mu?
Maaliyet aynı ama fiyat neredeyse 10 katı.