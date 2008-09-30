Nvidia'nın 40nm GPU'ları 2.çeyrek 2009'da geliyor

Tam Boyutta Gör

Yaklaşık iki sene önce duyurduğu G80 kod adlı grafik işlemci ve GeForce 8800 serisi ekan kartları ile rakibi AMD-ATi'ye karşı ciddi avantaj elde eden ve bu avantajını geçtiğimiz Haziran ayına kadar kullanıma sunduğu yeni modeller ile pekiştirerek liderlik koltuğunu rakibine kaptırmayan Nvidia, AMD-ATi'nin Radeon HD 4800 serisini duyurması ile birlikte yaz dönemini en azından daha önceki çeyrek dilimlere göre aynı başarı ile tamamlayamadı.

Özellikle yeni üretim teknolojilerine geçerek üretim maliyetlerini aşağı çekme noktasında ATi'nin gerisinde kalan firma, G92'nin 55nm üretim sürecine uyarlanan G92b versiyonuyla da istediği performans sıçramasını gerçekleştiremedi. Aradaki boşluğu CUDA ve PhysX gibi iki önemli teknolojiyi öne çıkararak doldurmaya çalışan firma tahmin edebileceğiniz üzere liderlik koltuğunu geri almayı hedefliyor ve bu hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

Önümüzdeki günlerde GeForce 9 serisi ekran kartlarını GeForce 100 serisi altında yeniden isimlendireceği söylenen Nvidia, gelecek yılın ikinci çeyreği içerisinde 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan grafik işlem birimleni duyurabilir.

Bilindiği üzere aynı AMD-ATi gibi Nvidia'nın gpu'larını da ağırlıklı olarak TSMC üretiyor ve TSMC de gelecek yılın ilk ayları ile birlikte 40nm için üretime hazır hale gelmeyi hedefliyor. AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisi ile hazırladığı RV870'in aksine Nvidia'nın GT350 kod adıyla anılan performans odaklı gpu'sunun nasıl bir performans sergileyeceği ve üretim maliyetleri noktasında AMD-ATi'ye yanıt olup olamayacağı gibi soruları yanıtlamak şimdilik zor.

Gelecek yılın ikinci çeyreği içerisinde muhtemelen Mayıs-Haziran öneminde duyurulması beklenen yeni gpu'larıyla Nvidia'nın neler yapacağı merakla bekleniyor.