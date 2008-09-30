Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia'nın 40nm GPU'ları 2.çeyrek 2009'da geliyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
7,9b
1
22
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nvidia'nın 40nm GPU'ları 2.çeyrek 2009'da geliyor
Tam Boyutta Gör

Yaklaşık iki sene önce duyurduğu G80 kod adlı grafik işlemci ve GeForce 8800 serisi ekan kartları ile rakibi AMD-ATi'ye karşı ciddi avantaj elde eden ve bu avantajını geçtiğimiz Haziran ayına kadar kullanıma sunduğu yeni modeller ile pekiştirerek liderlik koltuğunu rakibine kaptırmayan Nvidia, AMD-ATi'nin Radeon HD 4800 serisini duyurması ile birlikte yaz dönemini en azından daha önceki çeyrek dilimlere göre aynı başarı ile tamamlayamadı.

Özellikle yeni üretim teknolojilerine geçerek üretim maliyetlerini aşağı çekme noktasında ATi'nin gerisinde kalan firma, G92'nin 55nm üretim sürecine uyarlanan G92b versiyonuyla da istediği performans sıçramasını gerçekleştiremedi. Aradaki boşluğu CUDA ve PhysX gibi iki önemli teknolojiyi öne çıkararak doldurmaya çalışan firma tahmin edebileceğiniz üzere liderlik koltuğunu geri almayı hedefliyor ve bu hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

Önümüzdeki günlerde GeForce 9 serisi ekran kartlarını GeForce 100 serisi altında yeniden isimlendireceği söylenen Nvidia, gelecek yılın ikinci çeyreği içerisinde 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan grafik işlem birimleni duyurabilir.

Bilindiği üzere aynı AMD-ATi gibi Nvidia'nın gpu'larını da ağırlıklı olarak TSMC üretiyor ve TSMC de gelecek yılın ilk ayları ile birlikte 40nm için üretime hazır hale gelmeyi hedefliyor. AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisi ile hazırladığı RV870'in aksine Nvidia'nın GT350 kod adıyla anılan performans odaklı gpu'sunun nasıl bir performans sergileyeceği ve üretim maliyetleri noktasında AMD-ATi'ye yanıt olup olamayacağı gibi soruları yanıtlamak şimdilik zor.

Gelecek yılın ikinci çeyreği içerisinde muhtemelen Mayıs-Haziran öneminde duyurulması beklenen yeni gpu'larıyla Nvidia'nın neler yapacağı merakla bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
K-Ci 11 yıl
40nm= düşük fiyat, yüksek performans buda bizim işimize gelecek
Çabuk gel 40nm
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Huzur_02 11 yıl
2009 yılı çok sıcak geçecek,
tabi son kullanıcı için değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
whatisnfc 11 yıl

Orjinalden alıntı: K-Ci

40nm= düşük fiyat, yüksek performans buda bizim işimize gelecek
Çabuk gel 40nm




Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7862 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
gpu, tsmc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl Crysis: Warhead (PC) inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim