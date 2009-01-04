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Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırlayacağı mobil GPU'lar netleşiyor

10 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırlayacağı mobil GPU'lar netleşiyor
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Grafik endüstrisinin lider isimlerinden Nvidia bu yıl masaüstüyle birlikte dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı grafik işlemc birimlerinden de 40nm üretim teknolojisine geçiş yapmaya hazırlanıyor. Firmanın detayları açıklanan yeni yol haritasına göre yılın ikinci yarısında 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan mobil grafik işlemci çözümlerinin Nvidia tarafından kullanıma sunulması beklenebilir.

Nvidia yılın ilk yarısında mevcut mobil grafik çözümlerini 55nm üretim teknolojisine geçirmeyi planlıyor. VR-Zone tarafından yayımlanan yol haritasına göre firma, 55nm üretim teknolojisiyle üretilecek mevcut mobil grafik işlem birimlerini ürün gamında başlayan düzenleme ekseninde GeForce GTX 180M/170M, GTS 160M, GT 130M/120M ve G 110M/105M olarak isimlendireceği ifade ediliyor.

İlk etapta dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan mevcut mobil GPU çözümlerini 55nm üretim teknolojisine geçirecek olan Nvidia, yılın ikinci yarısı ile birlikte 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan mobil grafik işlemci çözümlerini pazara sunması bekleniyor. Yeni GPU ailesinin nanometrik küçülmenin yanı sıra önemli değişikliklere sahip olacağı ve GT21x mimarisini temel alacağı belirtilmekte.

40nm üretim teknolojisine geçiş ile birlikte Nvidia'nın mobil arenadaki en güçlü temsilcisi GT212 GPU'su olacak. N10E GTX kod adlı modele güç vereceği belirtilen bu GPU'ya ek olarak N10E serisi GT, GS ve GE modellerinin GT215, N10P GS, NS, GE, GLM modellerinin ise GT216 GPU'sunu temel alması bekleniyor. Ayrıca N10M GS ve GE modelleri ise GT218 GPU'sundan güç alacak.

Mobility Radeon HD 4800 serisini pazara sunmaya hazırlanan AMD-ATi'nin rakibi Nvidia'nın mobil 40nm atağına nasıl yanıt vereceği ise şimdilik bilinmiyor.


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karayulun 10 yıl
nvidia'nın yeni model numaraları berbat denilecek kadar kötü.. nvidia benden model numaraları hazırlamamı istese en iyi şekilde hazırlarım. uyurken bile bir markanın (işlemciler ve ekran kartı yongaları) model numaralarını kendim belirliyorum.. böyle olsa daha iyi olur çok düzenli olur gibisinden..
aslında nvidia 9 serisinden 100 serisine geçmeli.. mesela geforce 130-140-150 giriş seviye, 160gt/gts orta seviye 180gt performans, 180gts ve 180gtx tepe model olarak konulandırılsa çok iyi olurdu.. bu sekilde geforce 100 200 300 400 500 diye binli rakamlara doğru düzenli bir sıralama içerisinde ürün serilerini sürdürmeliydi.
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mustafa_550 10 yıl
nividanın yeni kodları kafamı allak bullak etti esikisi dahamı iyiydi ne pc kartları için belli bi tarih yok heralde
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Confusion 10 yıl
40nm yi en hızlı şekilde mobil sistemlere yansıtmak çok akıllıca olacaktır çünki seçimlerde temel etken olan pil süresine olumlu katkı hem firmalar hem de son kullanıcılar tarafından dikkate alınacaktır.

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max975 10 yıl
evet mobilde pil önemli oldupu için nm küçülmesi önemli
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