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Nvidia'nın DirectX 11 destekli giriş ve orta segment kartları 3. çeyrekte geliyor

9 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 465 modelini 1 Haziran'da başlayacak Computex 2010 fuarıyla eş zamanlı olarak lanse etmesi beklenen Nvidia, farklı fiyat segmentlerine yönelik yeni model çalışmalarını sürdürüyor. Fermi kod adını taşıyan DirectX 11 destekli yeni nesil grafik işlemci mimarisini her segmentte yaygınlaştırmayı hedefleyen firma, bu hedefine GF106 ve GF108 kod adını taşıyan grafik yongalarıyla ulaşmaya çalışacak.

Uzakdoğulu kaynaklardan gelen bilgilere göre GF106 kodlu grafik yongasının GeForce GT 440 gibi modellere güç vermesi bekleniyor. Serinin en üst modellerinin 180$ seviyesinden lanse edilmesi beklenirken GF106 tabanlı diğer modellerde ise fiyat düşecek ayrıca bu modellerde üreticiler farklı tasarımlara da yönelebilecek.

Nvidia'nın bir alt segment için geliştirdiği GF108 GPU'sunun ise GeForce GT 420 gibi modellerde kullanılması bekleniyor. GF106 tabanlı modellerin 100$ seviyesi ve altına konumlandırılması bekleniyor. Fermi mimarisinin temelinde var olan yeniliklerin tamamına destek sunacak GF106 ve G108 GPU'larının Temmuz-Ağustos döneminde hazır olması beklenirken kartların yaygınlaşması okula dönüş dönemi olarak bilinen Eylül ayını bulabilir.


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Batuist 9 yıl
atinin yeni serisi çıkacak o zamanda .. şu halde bile ati fermi ile başa çıkabiliyorken yeni serisi ile ati daha uzun bir süre güçlü durmunu koruyacaktır.. yalnız ati ne zaman rakibi karşısında güçlü oluyor o zamaneski fiyat indirimlerini göremiyoruz. belki globalfoundries fabrikasında üretim yaptığı zaman fiyatları bi miktar daha rekabetçi olabilir ama onuda kendi karına ekleyeceğini düşünüyorum.. insanın eline fırsat geçtimi unutur kullanıcı dostunu mostunu hiçbişeyi tınlamaz valla..
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Lethian 9 yıl
5770 ayarında bir kart gerekiyor ki rekabet kızışsın fiyatlar düşsün ben de crossfire yapabileyim.
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ayzer 9 yıl
bizim 3.çeyreğe göremi?
yoksa nvidia ya göremi?
ne biliyim bunların bütçe sonuçlarına benzemesin?
yoksa 9 ay daha var..gerçi alıştık ama şu çinli nvidiayda çıkmıyorki anlayalım :)
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Trecc11 9 yıl
geç olsun güç olmasın
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Tolgá 9 yıl
9600gt gibi ama ondan daha iyi etki yapcak kart bekliyorum
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icaktan 9 yıl
Ben de gtx460 mobile ciksin da ona gore bi monster laptop alayim diyordum. Bu gidisle 2011'den once bunu goremeyecegiz demektir. Nvidia, Allah seni bildigi gibi yapsin emi.
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icaktan 9 yıl
snnsmrts, dediklerine sonuna kadar katiliyorum. Ati directx 11 icin 2 nesil kartlarini duyuracak nerdeyse. Performans oalrak da buyuk ihtimalle gtx480'i ezip gececek. Daha Nvidia ne oluyoruz demeye kalmadan. Eski rekabet ortami kalmadi. Nvidia resmen micti batirdi ortaligi.
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DH Misafiri 9 yıl
başka bir açıdan yorum yapacağım herkes rekabet iyidir diyo. gerçekten iyidir. ben diyorum ki mesela ati nvidiayı tamamen alt etse. ve ya tersi (tabi ben atiden yanayım) öyle sürekli yeni model çıkmasa biz de sürekli değiştirmek zorunda kalmasak kartları. daha az para ödemiş olmazmıyız. hem bugün aldığımız yarın hemen demode olmaz psikolojimiz de bozulmaz. örnek 550 tl verip aldığımız 5850 3-5 ay sonra 250-200 gibi fiyatlara düşmez iyi olmaz mı? ne dersiniz. tabi tek kalan marka da yeni model çıkaracaktır. en azından yavaşlar çok çabuk model değişmez de benim gibi meraklılar da çok çabuk para harcama hastalığından kurtulur. paralarım cebimde kalır. herkese selam.
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almila1299 9 yıl
nvdia amacını hala anlmış değilim. sanırım batmaya çalışıyor. ati yeni neslin ikinci serisini tanıtacak adamlar daha yeni nesil biri tanıtamadı. yazık, rakabet ortamı olurda bizde seviniriz diye bekliyoruz. çok bekleriz daha.
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Chris Brown 9 yıl
Nvidia 3. çeyrek dediyse , 2 çeyrekte kafadan uzar , TR ye gelmeside bi çeyrek desek , bekleyenler seneye bu zamanlar alabilirler kartları , yada en iyi ihtimalle ocak-şubat gibi olabilir
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huseyincarnege 9 yıl
NVİDİA gene mıçtı 3çeyrekte alt segmente de ortalığı yakacak(burdaki yakacak kelimesi derece olaraktır 95-100)yani ücüz ızgaralar geliyo

saglikvediyet.com/...
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KANUNI61 9 yıl
naber yaa 3 ceyrek 4 yarın 5 tam falan filan fişmekan
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