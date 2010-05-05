Nvidia'nın DirectX 11 destekli giriş ve orta segment kartları 3. çeyrekte geliyor

GeForce GTX 465 modelini 1 Haziran'da başlayacak Computex 2010 fuarıyla eş zamanlı olarak lanse etmesi beklenen Nvidia, farklı fiyat segmentlerine yönelik yeni model çalışmalarını sürdürüyor. Fermi kod adını taşıyan DirectX 11 destekli yeni nesil grafik işlemci mimarisini her segmentte yaygınlaştırmayı hedefleyen firma, bu hedefine GF106 ve GF108 kod adını taşıyan grafik yongalarıyla ulaşmaya çalışacak.

Uzakdoğulu kaynaklardan gelen bilgilere göre GF106 kodlu grafik yongasının GeForce GT 440 gibi modellere güç vermesi bekleniyor. Serinin en üst modellerinin 180$ seviyesinden lanse edilmesi beklenirken GF106 tabanlı diğer modellerde ise fiyat düşecek ayrıca bu modellerde üreticiler farklı tasarımlara da yönelebilecek.

Nvidia'nın bir alt segment için geliştirdiği GF108 GPU'sunun ise GeForce GT 420 gibi modellerde kullanılması bekleniyor. GF106 tabanlı modellerin 100$ seviyesi ve altına konumlandırılması bekleniyor. Fermi mimarisinin temelinde var olan yeniliklerin tamamına destek sunacak GF106 ve G108 GPU'larının Temmuz-Ağustos döneminde hazır olması beklenirken kartların yaygınlaşması okula dönüş dönemi olarak bilinen Eylül ayını bulabilir.