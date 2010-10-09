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Nvidia'nın sıradaki adımı 384x paralel işlemcili GF104 ve orjinal GF100 tasarımı olabilir

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Birkaç hafta içerisinde Radeon HD 6000 serisi ekran kartlarını pazara sunmaya hazırlanan AMD'ye karşı Nvidia'nın hazırlıkları da sürüyüor. Radeon HD 6700 serisi olarak beklenen ekran kartlarını Radeon HD 6800 çatısı altında sunacağı belirtilen AMD, GeForce GTS 460'a karşı orta segmentte elini güçlendirmeyi hedefliyor.

Nvidia'nın hazırlıkları ise iki farklı kulvarda sürüyor ki bunlardan ilki GF104 tabanlı yeni model, diğeri ise Fermi tabanlı mevcut performans GPU'sunun yerini alacak yeni bir güncelleme üzerine. Bilindiği üzere GF104 tabanlı GeForce GTX 460 modeli, 336x paralel işlem birimiyle geliyor ancak GF104'ün doğal tasarımı bundan daha fazlasını taşıyor.

GF104 kodlu grafik yongası, GeForce GTX 460'da kullanılan mevcut versiyondan farklı olarak 8 küme ve 384x paralel işlem birimi içeriyor. GeForce GTX 475 modelinde kullanılması beklenen GPU ile birlikte Nvidia'nın, Radeon HD 6950 modeline yanıt vermesi, GeForce GTX 470 ve altındaki modellerde ise fiyat ayarlamasına gitmesi bekleniyor.

Fermi tabanlı GF100 GPU'su ise yeni bir model ile güncellenecek. Bu noktada akıllara 512x paralel işlemcili orjinal GF100 tasarımı gelse de Nvidia'nın bu konudaki sessizliği sürüyor. AMD'nin Radeon HD 6900 serisine karşı, üst seviye ekran kartlarında güncelleme yapması beklenen Nvidia'da, bu değişiklikler yıl sona ermeden yapılmış olacak.


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M@U 8 yıl
Acep GTX475 çıktığında, onun bios'unu GTX460 1 GB'lara atıp, kapalı SM'yi açabilir miyiz ki?


Eski günleri hatırladım birden...




@TURK SITH

Önde olan firmanın hiçbir zaman F/P oranı iyi olan bir kart yaptığını görmedim. 8800gt zıt bir örnek ancak o kartın amacı F/P oranı çok iddialı olan HD3800 serisini vurmaktı. Yoksa Nvidia kendine o kadar küfrettirmezdi.
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M@U 8 yıl
Saat hızı büyük önem taşıyor. Fermi mimarisi saat hızına mükemmel tepki veriyor (kendi yaptığım Crysis testinde; ortalama %16'lık saat hızı aşırtmaya %15,5 performans artışı gibi muazzam bir tepki verdi GTX460!). O nedenle yalnızca kapalı olan SM'nin açılması değil, saat hızının da yükseltilmesi gerekir. Bunu 2. ve 3. revizyon gpu'larla yapacaklarını düşünüyorum. Şuan GTX460'larda kullanılan gpu'lar ilk revizyondur.
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Batuist 8 yıl
nvidianın işi yine çok zor. özellikle güç tüketim ve ısı değerlerinde gelişme kaydetmesi gerekir diye düşünüyorum..
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NecroCyber-777 8 yıl
gtx 470 yerine gtx 475,gtx480 yerine gtx 485i konumlandırıp gü tüketimine çare bulması lazım.en azından oc ile güc tüketiminin aşırı yükselmesi biraz can sıkıcı bir durum oluşturdu
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heatblast 8 yıl
384x paraler işlemcili (gtx475) model gtx460 1 gb ile arasında sadece 48cc farkı olacak performansı yükseltmek için bu gpu 800mhz gibi bir hızla piyasaya sürürmesi lağzım overclock ile günlük 1 ghz stabil kullanımı olması lağzım ki o zaman gtx470'ten hızlı olsun
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Man From Atlantis 8 yıl
heatblast
384x paraler işlemcili (gtx475) model gtx460 1 gb ile arasında sadece 48cc farkı olacak


hayır.. 1 SM fazladan olcak.. 1 SM neler içerir peki ?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


tahminim saat hızı 750MHz civarı olabilir bu da GTX470'den hızlı olmasına yeterli zaten..
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mavizaman 8 yıl
768mb'liği 300e görür müyüz acaba...
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huseyincarnege 8 yıl
gtx 480 gpusu aslında ilk cıktıhında 512di ama piyasaya fazlagüç tüketihinden ve fazla performasn kaybetmedihinden 480 olarak sundular yani geriye kalan ksımlar kapalı. bölece elektirik harcamından büyük olcüde azalmış olduki şu haliyle bile fazla yiyo.
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car_26 8 yıl

huseyincarnege

gtx 480 gpusu aslında ilk cıktıhında 512di ama piyasaya fazlagüç tüketihinden ve fazla performasn kaybetmedihinden 480 olarak sundular yani geriye kalan ksımlar kapalı. bölece elektirik harcamından büyük olcüde azalmış olduki şu haliyle bile fazla yiyo.

Şimdi bu yazdıklarını birde Türkçe olarak alalım
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