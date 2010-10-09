Nvidia'nın sıradaki adımı 384x paralel işlemcili GF104 ve orjinal GF100 tasarımı olabilir

Birkaç hafta içerisinde Radeon HD 6000 serisi ekran kartlarını pazara sunmaya hazırlanan AMD'ye karşı Nvidia'nın hazırlıkları da sürüyüor. Radeon HD 6700 serisi olarak beklenen ekran kartlarını Radeon HD 6800 çatısı altında sunacağı belirtilen AMD, GeForce GTS 460'a karşı orta segmentte elini güçlendirmeyi hedefliyor.

Nvidia'nın hazırlıkları ise iki farklı kulvarda sürüyor ki bunlardan ilki GF104 tabanlı yeni model, diğeri ise Fermi tabanlı mevcut performans GPU'sunun yerini alacak yeni bir güncelleme üzerine. Bilindiği üzere GF104 tabanlı GeForce GTX 460 modeli, 336x paralel işlem birimiyle geliyor ancak GF104'ün doğal tasarımı bundan daha fazlasını taşıyor.

GF104 kodlu grafik yongası, GeForce GTX 460'da kullanılan mevcut versiyondan farklı olarak 8 küme ve 384x paralel işlem birimi içeriyor. GeForce GTX 475 modelinde kullanılması beklenen GPU ile birlikte Nvidia'nın, Radeon HD 6950 modeline yanıt vermesi, GeForce GTX 470 ve altındaki modellerde ise fiyat ayarlamasına gitmesi bekleniyor.

Fermi tabanlı GF100 GPU'su ise yeni bir model ile güncellenecek. Bu noktada akıllara 512x paralel işlemcili orjinal GF100 tasarımı gelse de Nvidia'nın bu konudaki sessizliği sürüyor. AMD'nin Radeon HD 6900 serisine karşı, üst seviye ekran kartlarında güncelleme yapması beklenen Nvidia'da, bu değişiklikler yıl sona ermeden yapılmış olacak.