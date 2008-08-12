NZXT oyuncular için hazırladığı yeni faresi Avatar'ı duyurdu

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Son kullanıcılar arasında özellikle hazırladığı agresif tasarımlı kasalar ile tanınan NZXT, Avatar isimli yeni faresini duyurdu. Oyuncular için hazırlanan yüksek performanslı yeni fare özel tasarımı sayesinde iki elle de kullanılabiliyor. 7 adet programlanabilir tuşa sahip olan NZXT Avatar, kablolu tasarıma sahip ve PC ile bağlantı için USB 2.0 arayüzünü kullanmakta. 5 milyon "klik" çalışma ömrü olduğu belirtilen fare optik sensör ile geliyor ve 2600DPI'a kadar çözünürlük desteği sunuyor. LED ekranı sayesinde çözünürlük hakkında bilgi verebilen Avatar'ın maksimum hızlandırması ise 15G. Raflardaki yerini almaya başlayan farenin yurt dışı satış fiyatının 60$ olduğu belirtiliyor.