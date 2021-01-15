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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Obezite tedavisinde kullanılabilecek implant geliştirildi

    Texas A&M University araştırmacıları 1 cm uzunluğunda mikro ledler içeren ve içerisinde mikroçip barındıran bir tür implant geliştirdi. İmplant bünyesinde barındırdığı ledlere güç sağlıyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Obezite tedavisinde kullanılabilecek implant geliştirildi
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    21. yüzyılda değişen beslenme alışkanlıkları sebebiyle birçok kişi kilo problemi yaşamakta ve diyabet artık çağımızın hastalığı haline gelmekte. Kilo kontrolünün çeşitli yöntemleri de bulunmakla birlikte gastrik bypass cerrahisi de tedavi yöntemlerinden birini oluşturuyor ancak bu yöntem invaziv ( girişimsel ) olmakla birlikte çeşitli komplikasyonlara da neden olabiliyor.

    Texas A&M University araştırmacıları 1 cm uzunluğunda mikro ledler içeren ve içerisinde mikro çip barındıran bir tür implant geliştirdi. İmplant kendisine iletilen radyo dalgaları sayesinde bünyesinde barındırdığı ledlere güç sağlıyor.

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    İmplant

    Obezite tedavisinde kullanılabilecek implant geliştirildi

    Geliştirilen implant cerrahi olarak mideye implante ediliyor ve böylece vagus olarak adlandırılan ve parasempatik aktiviteyle çeşitli organlar üzerinde etkili olan sinire komşu oluyor.

    Ayrıca Bkz. "T hücre immünoterapisi üzerinde çalışmalar yapıldı"

    İmplanta radyo dalgaları gönderildiğinde implantta bulunan ledler parlıyor ve vagus sinir stimülasyonu ( uyarısı ) sebebiyle kişi bu uyarıyı tokluk olarak algılıyor yani diğer bir deyişle hasta kendini aç hissetmiyor ve daha az gıda tüketiyor.

    Yeni geliştirilen implant yürütülen fare deneylerinde olumlu sonuç vermekle birlikte araştırmanın bulguları Nature Communications adlı dergide yayımlandı.


     



    https://www.nature.com/articles/s41467-020-20421-8 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot

    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 7 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Güzelmiş umarım hızlıca yayılır.
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    JourneyToTheWest 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sitenin adını değiştirip sağlık ve haber kelimelerinden oluşan bir site yapın bari.Teknoloji sitesine mi giriyoruz tıp mı öğreniyoruz belli değil.

    HTTP3, Https over dns, browserların getirdiği güncellemeler, güncel linux sistemlerinin yenilikleri gibi ek şeyler görmek yerine neden sağlık haberi görüyoruz hemde teknoloji sitesinde gerçekten merak konusu.Varsa yoksa trump şunu mu yasakladı kuzey kore silah mı gösteriyor, alzheimer veya başka ileri yaş sorunlarıyla ilgili haberler teknoloji sitesinde cirit atıyor ana sayfada teknoloji ile ilgili haber bulmak için kılı 40 yarıyorum.Bari foruma yaptığınız gibi portal kısmına da filtre seçeneği koyunda sadece teknoloji haberleri gözüksün.Ama forumdaki gibi teknoloji seçince koronavirüs haberleri falan çıkmasın.Sabah akşam aşı sağlık ve amerika-çin haberleri gına geldi yeter.
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