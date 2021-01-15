Obezite tedavisinde kullanılabilecek implant geliştirildi

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21. yüzyılda değişen beslenme alışkanlıkları sebebiyle birçok kişi kilo problemi yaşamakta ve diyabet artık çağımızın hastalığı haline gelmekte. Kilo kontrolünün çeşitli yöntemleri de bulunmakla birlikte gastrik bypass cerrahisi de tedavi yöntemlerinden birini oluşturuyor ancak bu yöntem invaziv ( girişimsel ) olmakla birlikte çeşitli komplikasyonlara da neden olabiliyor.

Texas A&M University araştırmacıları 1 cm uzunluğunda mikro ledler içeren ve içerisinde mikro çip barındıran bir tür implant geliştirdi. İmplant kendisine iletilen radyo dalgaları sayesinde bünyesinde barındırdığı ledlere güç sağlıyor.

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İmplant

Geliştirilen implant cerrahi olarak mideye implante ediliyor ve böylece vagus olarak adlandırılan ve parasempatik aktiviteyle çeşitli organlar üzerinde etkili olan sinire komşu oluyor.

Ayrıca Bkz. "T hücre immünoterapisi üzerinde çalışmalar yapıldı"

İmplanta radyo dalgaları gönderildiğinde implantta bulunan ledler parlıyor ve vagus sinir stimülasyonu ( uyarısı ) sebebiyle kişi bu uyarıyı tokluk olarak algılıyor yani diğer bir deyişle hasta kendini aç hissetmiyor ve daha az gıda tüketiyor.

Yeni geliştirilen implant yürütülen fare deneylerinde olumlu sonuç vermekle birlikte araştırmanın bulguları Nature Communications adlı dergide yayımlandı.





https://www.nature.com/articles/s41467-020-20421-8

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