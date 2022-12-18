Ocak 2023'te Netflix'e eklenecek özel yapımlar belli oldu

Tam Boyutta Gör Hem dünyada hem de Türkiye'de en büyük video akış platformlarından biri olan Netflix'in, 2023 Ocak ayında Türkiye'de yayınlayacağı özel içerikler belli oldu.

En iyi Netflix dizileri listesi (Yerli ve Yabancı) 1 hf. önce eklendi

Netflix Ocak 2023 Takviminde Dikkat Çekenler

Christian Bale'in başrolünde bulunduğu korku gerilim filmi Solgun Mavi Gözler, 6 Ocak'ta Netflix'te.

Vikings: Valhalla'nın yeni sezonu 12 Ocak'ta Netflix'te.

Kung-Fu Panda'nın ikinci sezonu 12 Ocak'ta Netflix'te.

Netflix'in Serenay Sarıkaya başrollü yeni yerli dizisi Şahmaran 20 Ocak'ta Netflix'te.

Başrolünde Eddie Murphy ve Jonah Hill gibi isimlerin olduğu Ah Siz İnsanlar, 27 Ocak'ta Netflix'te.

Özel içerikler dışında bu ay her zaman olduğu gibi özel olmayan içerikler de platforma eklenecek. Bu ay eklenecek tüm özel yapımların videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

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