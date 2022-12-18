Ocak 2023'te Netflix'e eklenecek özel yapımlar belli oldu

Netflix Ocak 2023 Takviminde Dikkat Çekenler
- Christian Bale'in başrolünde bulunduğu korku gerilim filmi Solgun Mavi Gözler, 6 Ocak'ta Netflix'te.
- Vikings: Valhalla'nın yeni sezonu 12 Ocak'ta Netflix'te.
- Kung-Fu Panda'nın ikinci sezonu 12 Ocak'ta Netflix'te.
- Netflix'in Serenay Sarıkaya başrollü yeni yerli dizisi Şahmaran 20 Ocak'ta Netflix'te.
- Başrolünde Eddie Murphy ve Jonah Hill gibi isimlerin olduğu Ah Siz İnsanlar, 27 Ocak'ta Netflix'te.
Özel içerikler dışında bu ay her zaman olduğu gibi özel olmayan içerikler de platforma eklenecek. Bu ay eklenecek tüm özel yapımların videosunu aşağıda bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...