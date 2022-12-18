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    Ocak 2023'te Netflix'e eklenecek özel yapımlar belli oldu

    Türkiye'de hizmet veren en büyük video akış platformlarından biri olan Netflix'in 2023 Ocak ayında platforma ekleyeceği özel içerikler belli oldu.                
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    Ocak 2023'te Netflix'e eklenecek özel yapımlar belli oldu Tam Boyutta Gör
    Hem dünyada hem de Türkiye'de en büyük video akış platformlarından biri olan Netflix'in, 2023 Ocak ayında Türkiye'de yayınlayacağı özel içerikler belli oldu.

    Netflix Ocak 2023 Takviminde Dikkat Çekenler

    • Christian Bale'in başrolünde bulunduğu korku gerilim filmi Solgun Mavi Gözler, 6 Ocak'ta Netflix'te.
    • Vikings: Valhalla'nın yeni sezonu 12 Ocak'ta Netflix'te.
    • Kung-Fu Panda'nın ikinci sezonu 12 Ocak'ta Netflix'te.
    • Netflix'in Serenay Sarıkaya başrollü yeni yerli dizisi Şahmaran 20 Ocak'ta Netflix'te.
    • Başrolünde Eddie Murphy ve Jonah Hill gibi isimlerin olduğu Ah Siz İnsanlar, 27 Ocak'ta Netflix'te.

    Özel içerikler dışında bu ay her zaman olduğu gibi özel olmayan içerikler de platforma eklenecek. Bu ay eklenecek tüm özel yapımların videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 3 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 4 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 4 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 4 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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