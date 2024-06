Rebel Moon'un "Yönetmenin Kurgusu" versiyonunun yayın tarihi açıklandı

Tam Boyutta Gör Zack Snyder'ın Star Wars'a öykünerek hazırladığı bilim-kurgu serisi Rebel Moon'un ilk filmi aralık ayında, ikincisi ise nisan ayında Netflix'te izleyici ile buluştu. Netflix'in kayda değer bir bütçe ayırdığı bu filmler, eleştirmenler tarafından yerden yere vurulduğu gibi izleyiciler tarafından da pek beğenilmedi. Özellikle ikinci film, Snyder'ın kariyerinin en kötü filmi olarak değerlendirildi.

Rebel Moon filmlerinin aldığı bu kötü yorumlar izlenme rakamlarına da yansıdı. Özellikle ikinci filmin izlenme rakamları beklentilerin çok altında kaldı. Bu yüzden Snyder'ın en az dört film sürmesini istediği bu seriyi devam ettirmesi zor görünüyor. Ancak Snyder'ın bu seriyle henüz işi bitmiş değil. Çünkü normal versiyonlar bile çıkmadan önce bu filmlerin bir de "Yönetmenin Kurgusu" versiyonlarının çıkacağı duyurulmuştu.

Rebel Moon "Yönetmenin Kurgusu", 2 Ağustos'ta Yayınlanacak

Şiddet ve cinsellik sebebiyle 18+ yaş sınırına sahip olacak bu versiyonların yayın tarihi bugün açıklandı. Hem ilk filmin hem de ikinci filmin yönetmenin kurgusu versiyonları 2 Ağustos'ta Netflix'te yayınlanacak.

İlginç bir şekilde bu versiyonlar, orijinal versiyonlardan farklı isimlere sahip olacak. İlk film “Rebel Moon: Chapter One – Chalice of Blood”, ikinci film ise “Rebel Moon: Chapter Two – Curse of Forgiveness" adıyla yayınlanacak.

Her iki filmin de orijinal versiyonlarından yaklaşık birer saat daha uzun olması bekleniyor. Zack Snyder daha önce yaptığı bir açıklamada, yeni eklenmiş sahnelerle birlikte izleyicileri altı saatlik bir deneyimin beklediğini söylemişti.

