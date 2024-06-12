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    Rebel Moon'un "Yönetmenin Kurgusu" versiyonunun yayın tarihi açıklandı

    Zack Snyder'ın Rebel Moon filmleri için hazırladığı "Yönetmenin Kurgusu" versiyonlarının yayın tarihleri açıklandı. 18+ yaş sınırına sahip bu yeni versiyonlar, toplamda altı saate yakın sürecek.
    Rebel Moon 'Yönetmenin Kurgusu' için tarih verildi Tam Boyutta Gör
    Zack Snyder'ın Star Wars'a öykünerek hazırladığı bilim-kurgu serisi Rebel Moon'un ilk filmi aralık ayında, ikincisi ise nisan ayında Netflix'te izleyici ile buluştu. Netflix'in kayda değer bir bütçe ayırdığı bu filmler, eleştirmenler tarafından yerden yere vurulduğu gibi izleyiciler tarafından da pek beğenilmedi. Özellikle ikinci film, Snyder'ın kariyerinin en kötü filmi olarak değerlendirildi.

    Rebel Moon filmlerinin aldığı bu kötü yorumlar izlenme rakamlarına da yansıdı. Özellikle ikinci filmin izlenme rakamları beklentilerin çok altında kaldı. Bu yüzden Snyder'ın en az dört film sürmesini istediği bu seriyi devam ettirmesi zor görünüyor. Ancak Snyder'ın bu seriyle henüz işi bitmiş değil. Çünkü normal versiyonlar bile çıkmadan önce bu filmlerin bir de "Yönetmenin Kurgusu" versiyonlarının çıkacağı duyurulmuştu.

    Rebel Moon "Yönetmenin Kurgusu", 2 Ağustos'ta Yayınlanacak

    Şiddet ve cinsellik sebebiyle 18+ yaş sınırına sahip olacak bu versiyonların yayın tarihi bugün açıklandı. Hem ilk filmin hem de ikinci filmin yönetmenin kurgusu versiyonları 2 Ağustos'ta Netflix'te yayınlanacak.

    İlginç bir şekilde bu versiyonlar, orijinal versiyonlardan farklı isimlere sahip olacak. İlk film “Rebel Moon: Chapter One – Chalice of Blood”, ikinci film ise “Rebel Moon: Chapter Two – Curse of Forgiveness" adıyla yayınlanacak.

    Her iki filmin de orijinal versiyonlarından yaklaşık birer saat daha uzun olması bekleniyor. Zack Snyder daha önce yaptığı bir açıklamada, yeni eklenmiş sahnelerle birlikte izleyicileri altı saatlik bir deneyimin beklediğini söylemişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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