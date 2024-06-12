Rebel Moon'un "Yönetmenin Kurgusu" versiyonunun yayın tarihi açıklandı

Rebel Moon filmlerinin aldığı bu kötü yorumlar izlenme rakamlarına da yansıdı. Özellikle ikinci filmin izlenme rakamları beklentilerin çok altında kaldı. Bu yüzden Snyder'ın en az dört film sürmesini istediği bu seriyi devam ettirmesi zor görünüyor. Ancak Snyder'ın bu seriyle henüz işi bitmiş değil. Çünkü normal versiyonlar bile çıkmadan önce bu filmlerin bir de "Yönetmenin Kurgusu" versiyonlarının çıkacağı duyurulmuştu.
Rebel Moon "Yönetmenin Kurgusu", 2 Ağustos'ta Yayınlanacak
Şiddet ve cinsellik sebebiyle 18+ yaş sınırına sahip olacak bu versiyonların yayın tarihi bugün açıklandı. Hem ilk filmin hem de ikinci filmin yönetmenin kurgusu versiyonları 2 Ağustos'ta Netflix'te yayınlanacak.
İlginç bir şekilde bu versiyonlar, orijinal versiyonlardan farklı isimlere sahip olacak. İlk film “Rebel Moon: Chapter One – Chalice of Blood”, ikinci film ise “Rebel Moon: Chapter Two – Curse of Forgiveness" adıyla yayınlanacak.
Her iki filmin de orijinal versiyonlarından yaklaşık birer saat daha uzun olması bekleniyor. Zack Snyder daha önce yaptığı bir açıklamada, yeni eklenmiş sahnelerle birlikte izleyicileri altı saatlik bir deneyimin beklediğini söylemişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.