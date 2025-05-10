Yeni Godzilla x Kong filminin adı, vizyon tarihi ve oyuncu kadrosu açıklandı

Godzilla x Kong: Supernova, 26 Mart 2027'de Vizyona Girecek
Godzilla ve King Kong'u yeniden bir araya getirecek olan bu yeni film, Godzilla x Kong: Supernova adını taşıyacak. Film, 26 Mart 2027'de sinemaseverlerle buluşacak. Filmin dağıtımını üstlenen Warner Bros.'un Supernova için paylaştığı ilk tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.
Bu duyuruyla birlikte Godzilla x Kong: Supernova'nın oyuncu kadrosu da resmi olarak açıklandı. Son olarak The Last of Us dizisinde karşımıza çıkan Kaitlyn Dever'ın başrolünü üstlendiği filmde Jack O’Connell, Delroy Lindo, Dan Stevens, Matthew Modine, Alycia Debnam-Carey ve Sam Neill da rol alıyor.
Supernova, seri için önemli bir değişikliğe sahne olacak. Son iki Godzilla x Kong filmini yöneten Adam Wingard artık seriden ayrıldığı için, ondan boşalan yönetmen koltuğunu Grant Sputore (I Am Mother) dolduracak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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