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    Yeni Godzilla x Kong filminin adı, vizyon tarihi ve oyuncu kadrosu açıklandı

    Godzilla x Kong serisi, yeni bir filmle yoluna devam ediyor. Hikâyeyi devam ettirecek yeni Godzilla x Kong filminin adı ve vizyon tarihi açıklandı. Filmden ilk teaser yayınladnı.

    Godzilla x Kong: Supernova Tam Boyutta Gör
    Godzilla ve King Kong gibi iki ikonik canavarı alıp, bunların etrafına bir sinematik evren kuran Legendary Entertainment, MonsterVerse adını verdiği bu evrene yakında yeni bir film daha ekleyecek. Bir süredir hazırlık aşamasında olan bu yeni Godzilla x Kong fiminin çekimlerine bu hafta başlandı. Prodüksiyon aşamasına geçilmesiyle birlikte, filme dair merak edilen detaylar da resmi olarak açıklandı.

    Godzilla x Kong: Supernova, 26 Mart 2027'de Vizyona Girecek

    Godzilla ve King Kong'u yeniden bir araya getirecek olan bu yeni film, Godzilla x Kong: Supernova adını taşıyacak. Film, 26 Mart 2027'de sinemaseverlerle buluşacak. Filmin dağıtımını üstlenen Warner Bros.'un Supernova için paylaştığı ilk tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

    Bu duyuruyla birlikte Godzilla x Kong: Supernova'nın oyuncu kadrosu da resmi olarak açıklandı. Son olarak The Last of Us dizisinde karşımıza çıkan Kaitlyn Dever'ın başrolünü üstlendiği filmde Jack O’Connell, Delroy Lindo, Dan Stevens, Matthew Modine, Alycia Debnam-Carey ve Sam Neill da rol alıyor.

    Supernova, seri için önemli bir değişikliğe sahne olacak. Son iki Godzilla x Kong filmini yöneten Adam Wingard artık seriden ayrıldığı için, ondan boşalan yönetmen koltuğunu Grant Sputore (I Am Mother) dolduracak.

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