Yeni Godzilla x Kong filminin adı, vizyon tarihi ve oyuncu kadrosu açıklandı

Tam Boyutta Gör Godzilla ve King Kong gibi iki ikonik canavarı alıp, bunların etrafına bir sinematik evren kuran Legendary Entertainment, MonsterVerse adını verdiği bu evrene yakında yeni bir film daha ekleyecek. Bir süredir hazırlık aşamasında olan bu yeni Godzilla x Kong fiminin çekimlerine bu hafta başlandı. Prodüksiyon aşamasına geçilmesiyle birlikte, filme dair merak edilen detaylar da resmi olarak açıklandı.

Godzilla x Kong: Supernova, 26 Mart 2027'de Vizyona Girecek

Godzilla ve King Kong'u yeniden bir araya getirecek olan bu yeni film, Godzilla x Kong: Supernova adını taşıyacak. Film, 26 Mart 2027'de sinemaseverlerle buluşacak. Filmin dağıtımını üstlenen Warner Bros.'un Supernova için paylaştığı ilk tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

Sinemada Bu Hafta: 9 Mayıs 2025 1 gün önce eklendi

Bu duyuruyla birlikte Godzilla x Kong: Supernova'nın oyuncu kadrosu da resmi olarak açıklandı. Son olarak The Last of Us dizisinde karşımıza çıkan Kaitlyn Dever'ın başrolünü üstlendiği filmde Jack O’Connell, Delroy Lindo, Dan Stevens, Matthew Modine, Alycia Debnam-Carey ve Sam Neill da rol alıyor.

Supernova, seri için önemli bir değişikliğe sahne olacak. Son iki Godzilla x Kong filmini yöneten Adam Wingard artık seriden ayrıldığı için, ondan boşalan yönetmen koltuğunu Grant Sputore (I Am Mother) dolduracak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Yeni Godzilla x Kong filminin adı ve vizyon tarihi açıklandı