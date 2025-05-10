Peacemaker'ın 2. sezonundan ilk uzun fragman yayınlandı

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Tam Boyutta Gör 2022 yılında ekrana gelen ve genel olarak olumlu yorumlar alan Peacemaker dizisi, üç yıllık aranın ardından ekranlara geri dönüyor. 21 Ağustos'ta başlaycak olan 2. sezon için tanıtım çalışmalarına hız veren Max (eski adıyla HBO Max), yeni sezondan ilk uzun fragmanı paylaştı.

James Gunn'ın (Guardians of the Galaxy) yaratıcısı olduğu Peacemaker, adını aldığı DC karakterine odaklanıyor. İlk olarak The Suicide Squad filminde gördüğümüz bu karakter, dizide A.R.G.U.S. adlı gizli teşkilat tarafından gizemli bir göreve atanıyor. Bu görev sırasında parazitvari uzaylıların insan bedenlerine gizlenerek dünyayı ele geçirmeye çalıştığını öğrenen Peacemaker, 2. sezonda da bu istilaya karşı mücadele etmeye devam edecek.

Sinemada Bu Hafta: 9 Mayıs 2025 22 sa. önce eklendi

Peacemaker 2. Sezon, Yeni DC Sinematik Evreni'nden Karakterler İçerecek

Peacemaker'a hayat veren John Cena'nın yanı sıra Jennifer Holland, Danielle Brooks, Freddie Stroma, Steve Agee ve Robert Patrick de ilk sezondaki rolleriyle geri dönecek.

Peacemaker'ın 2. sezonunda hikâyeye dâhil olacak karakterlerden biri de Rick Flag Sr. olacak. İlk olarak Creature Commandos dizisinde karşımıza çıkan bu karakter, Peacemaker ile live-action tarafına geçiş yapacak. Creature Commandos'ta bu karakteri seslendiren Frank Grillo, live-action tarafında da karaktere hayat veriyor.

Son olarak, yayınlanan bu yeni fragman, Guy Gardner ve Hawkgirl gibi James Gunn'ın Superman filminde yer alan bazı DC karakterlerinin de Peacemaker'da konuk oyuncu olarak karşımıza çıkacağını gösteriyor.

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